China neagă că Rusia i-ar fi cerut ajutorul pentru războiul din Ucraina

China neagă că ar fi primit o solicitare din partea Rusiei de asistență militară și economică pentru războiul din Ucraina. Despre o astfel de solicitare fusese relatase anterior presa americană.

Luni, un purtător de cuvânt al ministerului chinez de Externe a calificat aceste relatări drept „dezinformare răspândită de SUA” și a declarat că China joacă un rol constructiv în facilitarea negocierilor de pace.

Rusia i-ar fi cerut Chinei asistență și sprijin militar pentru a continua invazia din Ucraina, au relatat mai multe instituții media americane. Financial Times, The New York Times și Washington Post au citat oficiali americani, potrivit cărora Moscova a solicitat echipamente militare, dar și alt fel de asistență Beijingului încă de la începutul invaziei militare din Ucraina.

Potrivit surselor Financial Times, Rusia va rămâne fără unele tipuri de arme până la mijlocul celei de-a treia săptămâni de război. The New York Times notează, citându-și interlocutorii, că Rusia a cerut de asemenea Chinei un ajutor economic suplimentar pentru a contracara efectele sancțiunilor economice.

Nu se precizează care a fost răspunsul Chinei la cererea Rusiei. Beijingul a adoptat o poziție neutră în ceea ce privește războiul din Ucraina și nu a condamnat Moscova pentru invazie, dar a cerut o soluționare negociată.

Casa Albă de la Washington este îngrijorată că cererea Rusiei ar fi un semn al legăturilor tot mai strânse dintre Beijing și Moscova. De asemenea, răspunsul pozitiv al Chinei ar putea submina eforturile occidentale de a ajuta Ucraina.

„Am informat Beijingul că nu vom sta deoparte și nu vom permite niciunui stat să ajute Rusia să compenseze pierderile cauzate de sancțiunile economice”, a declarat pentru CNN consilierul prezidențial american pentru securitate națională Jake Sullivan.

Ambasada Chinei la Washington a declarat că nu are cunoștință de cererea Rusiei.