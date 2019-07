China, Statele Unite și problemele lor demografice

Statele Unite si China sint angajate intr-o competitie economica si geo-strategica. Care sint factorii care ar putea influenta aceasta rivalitate in viitor? O relatare de corespondentul Europei Libere la Washington.

Expertii considera ca ambele tari vor avea in viitor o problema demografica, mai mult decit populatia globala care imbatrineste si se reduce.

In ultimele patru decenii transformarea economica a Chinei a fost masiva, fara precedent istoric. Parte a acestui proces a fost politica care interzicea familiilor sa aiba mai mult de un copil, de natura sa reduca cresterea populatiei. Dar chiar daca acum politica a fost modificata, cea initiala va avea un impact.

Numarul celor care lucreaza in China este in descrestere din 2004 incoace, in acelasi timp numarul celor in virsta creste. In 2050, peste o treime din populatie - 487 de milioane de chinezi - vor avea peste 60 de ani si vor avea nevoie de sprijin public.

Statele Unite au probleme similare, inclusiv o rata redusa de natalitate. Dar problema nu este la fel de acuta ca in China si ratiunea este o tema aflata in stiri de la inaugurarea administratiei Trump, imigratia.

Se anticipeaza ca numarul celor care lucreaza in America va creste cu 10% pina in 2040. Pe de alta parte China, nu este dispusa sa accepte imigratie si nici nu are suficienti copii. Din aceasta cauza, pe fondul scaderii demografice expertii cred ca cresterea economica va fi mai putin accelerata in China.

Liderii de la Beijing incearca sa ia masuri, intre acestea fiind instalarea de roboti industriali, alte masuri posibile fiind cresterea virstei de pensionare si incurajarea populatiei rurale sa se mute la oras.

Alti analisti spun ca criza demografica spre care se indreapta China este si un pericol pentru autoritatile comuniste, care nu vor putea sa tina pasul cu ajutorul social pe care trebuie sa-l ofere celor in virsta.