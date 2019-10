„Cine Dumnezeu îl sprijină pe Erdogan împotriva kurzilor?”

In Senatul american continua luarile de pozitie impotriva deciziei presedintelui Trump de a retrage forte din Siria si a lasa mina libera Turciei sa ocupe un teritoriu controlat de rivalii lor si aliatii Americii, kurzii. Ce masuri iau membrii in Congres? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Senatorii Lindsey Graham, republican, si Chris Van Hollen, democrat, au facut publice potentiale sanctiuni impotriva Ankarei, in urma stirilor ca forte militare turcesti si-ar fi inceput ofensiva impotriva kurzilor din nordul Siriei.

Foarte putine anunturi facute de presedintele Trump, in anii sai la Casa Alba au stirnit o reactie de minie bipartizana atit de mare ca recenta sa decizie de a retrage trupele din regiune si stirea care turcii se pregatesc sa atace fortele kurde, care au fost un aliat esential al Americii impotriva ISIS.

Senatorii au spus ca sanctiunile vor intra in vigoare in afara cazului in care administratia Trump confirma ca Turcia nu actioneaza unilateral in Siria si si-a retras trupele din zonele pe care le-a ocupat. Graham a spus ca ar exista suficiente voturi pentru a anula un eventual veto prezidential, aratind „Cine Dumnezeu il sprijina pe Erdogan impotriva kurzilor?”.

Turcia a auntat ieri ca forte terestre au patruns in nord-estul Siriei. Kurzii s-au temut de multa vreme ca turcii vor invada si-i vor distruge daca fortele americane se retrag din regiune.

Senatorul republican, Lindsey Graham crede ca Trump face cea mai mare greseala a presedintiei sale, ordonind trupelor americane sa paraseasca regiunea. „Este chiar mai rau decit atunci cind Obama a parasit Irakul” - a spus Graham, continuind „Dispunem de atit de multa informatie in legatura cu ce se va intimpla. Este un punct de cotitura major in securitatea noastra. Asta ar deschide calea reaparitiei retelei ISIS”. Soner Cagaptay, expert in relatiile turco-americane a spus ca ofesiva Ankarei declansata ieri va tensiona si mai mult raporturile dintre Statele Unite si Turcia, poate pina la punctul rupturii. Aceste diviziuni au devenit din ce in ce mai accentuate, in ultimii 16 ani, avind pe fundal razboaiele din Irak si Siria.

Razboiul din Irak – spune expertul – a creat in multe cercuri americane idea ca Turcia nu e un aliat de nadejede, iar in Turcia ca America este o putere indepartata, care creaza haos si razboi civil, cu care Turcia este fortata sa se confrunte, in propria regiune. Cagaptay spune ca Turcia a inchis ochii atunci cind elemente radicale au patruns in Siria, sa-l inlature de la putere pe Bashar al-Assad si radicalii au aderat la ISIS.

In aceste conditii, Statele Unite au contat pe kurzi ca aliati, militii kurde despre care Erdogan sustine ca ar primi ordine de la organizatia Partidul Muncitorilor din Kurdistan, considerat o organizatie terorista. Cagaptay explica ca, in America, kurzii sint priviti ca un aliat strategic, in timp ce anumite cercuri, inclusiv din Congres, il displac pe Erdogan.

Expertul crede ca ceea ce Erdogan vrea este nu neaparat confruntare ci repatrierea refugiatilor sirieni, creind astfel o zona tampon, populata cu arabi, care sa ii izoleze pe kurzi. „Dar - continua Cagaptay - exista intotdeauna riscuri ca operatiunea sa nu evolueze cum s-a anticipat si sa apara victime, ceea ce va accentua tensiunile care se fac simtite”.

Erdogan mizeaza pe relatia sa cu Trump, dar este cu semnul intrebarii daca asta va fi suficient, pentru a mentine alianta turco-americana, ambele tari fiind membre in NATO.