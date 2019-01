Cioloș și scandalul pe tema Securității înaintea Convenției Naționale. Va fi sau nu afectat?

Momentul este complicat, sâmbătă și duminică PLUS își va alege conducerea, iar apoi Convenția va valida lista candidaților la europarlamentare. În fruntea ei se află, desigur, Dacian Cioloș, cel care a obținut cele mai multe voturi la alegerile interne.

Probabil de aceea, Adrian Iordache, unul dintre cei trei fondatori ai partidului, fiul lui Alexandru Iordache, despre care istoricul Marius Oprea a spus că a fost maior de Securitate, a renunțat la toate funcțiile deținute în PLUS.

Un anunț sec și impersonal: „Unul dintre cei trei membri fondatori ai partidului PLUS, avocatul Adrian Iordache, a renunțat, joi, 24 ianuarie 2019, la orice calitate în cadrul PLUS”.

Este acest pas înapoi suficient pentru ieșirea din impasul de imagine în care se pare că se află Cioloș și partidul său?

Liviu Iolu, fost purtător de cuvânt al cabinetului tehnocrat, a declarat pentru Radio Europa Liberă că Adrian Iordache a plecat din proprie initiațivă și că nu i-a cerut nimeni din partid să facă acest gest.

„Partidul nu a suferit vreo lovitură de imagine, așa-zisele dezvăluiri sunt doar o încercare de a scădea încrederea publicului în partid, care a văzut cum a funcționat guvernarea în 2016 și cum funcționează acum și face comparații. Au aruncat pe piață niște chestii colaterale, care nu au nicio legătură cu partidul și cu oamenii lui. Este o încercare nereușită și asta se va vedea foarte curând, la alegerile europarlamentare”, a declarat Iolu pentru Radio Europa Liberă.

În primă fază, scandalul a fost amplificat de justificarea cel puțin neinspirată a lui Cioloș: „Având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, sigur se poate «demonstra» că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate”, a scris Cioloș pe Facebook.

O frază care a fost dezavuată inclusiv de publicul susținător al lui Cioloș, care s-a simțit astfel obligat să revină asupra ei și să dea noi explicații într-o conferință de presă. Principala: partidul nu face „dosare de cadre” ca în timpul comunismului.

Atunci s-au mai aflat și diverse alte amănunte biografice. Tatăl său a fost „funcționar cu competențe administrative în Miliție, a ieșit la pensie în '87, pe caz de boală, și a decedat acum 20 de ani. Sora mea și fratele meu și-au ales cariera asa cum au vrut, fără ajutor din partea mea, nu am nimic să le reproșez și nu au ce să își reproșeze. Sora mea lucrează, cred, de 15 ani în Ministerul de Interne, nu e agent secret așa cum am văzut speculându-se prin presă, din câte știu are responsabilități legate de buna gestiune a documentelor clasificate și atâta tot”, a povestit Cioloș în conferința de presă.

A gestionat Dacian Cioloș prost situația? Va afecta acest scandal relațiile cu USR, partid apropiat de el?

„În niciun caz, a spus Dan Barna, liderul USR, pentru Europa Liberă, e un subiect de presă care va ține o zi, două și care nu are cum să afecteze opțiunile românilor în mod relevant. Noi vom continua dialogul cu PLUS, dialog care durează de peste un an și sperăm ca la finalul acestei luni să venim cu o decizie de colaborare fermă atât pentru europarlamentare, cât și pe termen mai lung”.

Nici USR, spune Barna, nu are o „direcție de cadre” care să verifice familia membrilor săi. Criteriile noastre sunt clare și merg în altă direcție: valoarea omului, ce a realizat, dacă nu este traseist, să nu fi deținut o funcție de conducere în alt partid, să nu fi colaborat cu Securitatea”.

În acest moment, potrivit sondajelor de opinie, Cioloș este cotat cu 9,2%, iar partidul cu 5,3% (IMAS, ianuarie 2019).

De câteva luni, Cioloș și partidul său, care nu s-a putut înregistra sub numele dorit „Ro +”, este supus unor atacuri mediatice și politice. Dezvăluirea făcută de Marius Oprea pare că intră în acest registru. Oprea este apropiat de ALDE și Tăriceanu, care l-a și propus pentru o funcție în Colegiul CNSAS. Cunoscut drept „vânător de securiști”, Oprea este cel care l-a apărat chiar pe unul dintre ei - Nicolae Paraschiv - în procesul pe care acesta îl avea cu CNSAS. Mai mult, în timpul procesului, Marius Oprea l-a elogiat pe Nicolae Paraschiv, atitudine care i-a surprins până si pe judecători.