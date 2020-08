Climax Blues Band, „FM/Live”, Academia de muzică din New York, 1973 (I)

Climax Blues Band e un grup de blues rock britanic (cunoscut inițial sub numele de Climax Chicago Blues Band), înființat în 1967 la Stafford, Anglia, de Colin Cooper (voce, ghitară, saxofon, muzicuță), Pete Haycock (ghitară, voce), Derek Holt (bas, claviaturi), George Newsome (tobe) și Arthur Wood (claviaturi).

Trupa este activă și în prezent și a trecut prin nenumărate formule componistice. Colin Cooper și Pete Haycok nu mai sînt în viață.

În 7 și 10 mai 1974, Cornel Chiriac a prezentat la rubrica „Rock in Concert”, care se difuza de obicei în ediția de vineri a emisiunilor cotidiene „Metronom”, albumul „FM/Live” o înregistrare a concertului dat de Climax Blues Band în 1973 la Academia de muzică din New York, concert difuzat în direct pe unde ultrascurte de un post de radio local din New York.

Componența grupului la concertul de la New York a fost"

*Colin Cooper - Vocals, Alto, Tenor Saxes, Guitar

*Pete Haycock - Vocals, Lead Guitar

*Derek Holt - Vocals, Bass Guitar, Electric Piano

*John Cuffley - Drums, Percussion

Ascultați acum primul disc din dublul album „„FM/Live””, Climax Blues Band, în concert la Academia de muzică din New York, 1973