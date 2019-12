Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor: China, Turcia şi Iran au cei mai mulți jurnaliști întemnițați

Guvernul Chinei comuniste a întemnițat în acest an cel puțin 48 de jurnaliști, regimul de la Beijing aflându-se în fruntea listei țărilor care întemnițează jurnaliști, clasament dat publicității astăzi la New York, de către Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor. Per total, anul acesta au fost închiși 250 de jurnaliști, cu 5 mai puțin decât anul trecut.

După China comunistă, Turcia este pe locul doi, cu 47 de jurnaliști întemnițați, față de 68 în 2018, iar Iranul, cu 11 jurnaliști în detenție, este pe locul trei.

În Rusia se afla 7 jurnaliști în închisori și toți pentru modul în care au relatat despre situația din Crimeea ocupată ilegal în 2014.

Circa 8% dintre jurnaliștii închiși sunt femei.

Subiectele pentru care jurnaliștii au fost întemnițați sunt drepturile omului, corupție şi politică, potrivit raportului dat astăzi publicității.