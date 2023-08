Contraofensiva Ucrainei înaintează cu greu. Occidentul este tot mai îngrijorat

Soldații Brigăzii 47 Mecanizate Separate din Ucraina au intrat în Robotine, conducând vehicule blindate Bradley furnizate de SUA, și au fost întâmpinați cu entuziasm de locuitorii epuizați, înfometați și însetați care așteptau să fie evacuați de pe front.

„Soldații noștri sunt în satul Robotine", a scris pe Telegram, la 22 august, generalul Oleksandr Tarnavski, comandantul trupelor ucrainene din sud.

Situat pe autostrada T0408, la sud de orașul Orihiv, în sudul regiunii ucrainene Zaporojie, Robotine este un cătun mic, care avea doar câteva sute de locuitori chiar și înainte de invazia Rusiei, în 2022. Cucerirea aceswtei localități este semnificativă pentru că se află pe drumul care duce către orașul Tokmak și, mai departe, la aproximativ 60 de kilometri, la Melitopol.

Mai întâi, însă, ucrainenii trebuie să se confrunte cu forțele rusești care rezistă în Robotine.

„În linii mari, localitatea este încă împărțită în mai multe zone - unele sunt controlate de băieții noștri, există o zonă gri și mai sunt încă o serie de poziții în care ocupanții ruși rezistă”, a spus Kostiantin Denisov, un soldat care servește într-o unitate paramilitară numită Legiunea Rusiei Libere, pentru Current Time prin intermediul unui mesaj video.

Recapturarea orașului Robotine, parțial confirmată de bloggerii militari ruși, este un mic punct luminos în efortul Ucrainei, care durează de 10 săptămâni, de a rescrie povestea războiului.

În această secțiune a axei de avansare a trupelor ucrainene, care are trei direcții, obiectivul este ofensiva către Marea Azov, pentru a tăia ruta terestră folosită de forțele rusești pentru a apăra și întări peninsula Crimeea ocupată.

Dar, în ciuda creării a nouă brigăzi instruite în Occident și echipate cu armament furnizat de Occident, contraofensiva de vară a Kievului, deja lentă, s-a transformat într-o zbatere, semănând foarte puțin cu succesele-surpriză pe care forțele ucrainene le-au obținut anul trecut în regiunea Harkov, în nord-est, și în regiunea Herson, în sud.

La aproximativ 100 de kilometri la nord-est de Robotine, infanteriștii marini ucraineni au intrat în Urojaine în urmă cu o săptămână. Cu toate acestea, a fost nevoie de aproximativ aproape trei săptămâni pentru ca trupele ucrainene să recucerească satul după ce au înaintat spre el dinspre așezarea vecină Staromaiorske, de cealaltă parte a râului Mokri Iali, la vest. Înainte de aceasta, a fost nevoie de mai multe săptămâni pentru ca trupele ucrainene să evacueze trupele rusești din Staromaiorske.

„Ceea ce este nou sunt rezultatele dezamăgitoare ale contraofensivei ucrainene de până acum”, scrie Mark Cancian, fost colonel al pușcașilor marini americani și, în prezent, consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, într-o analiză online.

„Deși contraofensiva a început în urmă cu două luni, forțele ucrainene încă își croiesc drum printre liniile defensive rusești", a spus el. „Frustrarea este tot mai mare”.

„Este adevărat că mulți dintre cei care urmăresc situația actuală a ofensivei au devenit probabil destul de pesimiști în legătură cu modul în care a decurs și cu perspectivele de a obține câștiguri strategice, de a ajunge fie pe coasta Mării Azov, fie în orașe precum Melitopol sau Berdiansk", spunea Michael Kofman, un expert militar veteran și senior fellow la Carnegie Endowment for International Peace, într-un podcast difuzat la 22 august.

„Asta nu înseamnă că ofensiva nu poate face totuși progrese semnificative în general sau de-a lungul unor axe; multe se pot schimba în decurs de doar câteva săptămâni", a spus el. „Dar, știți, cred că este clar, pe baza a ceea ce s-a întâmplat în ultimele câteva luni, că oamenii au devenit mai pesimiști”.

Cunoaște-te pe tine însuți, cunoaște-ți dușmanul

După o iarnă de regrupare și realimentare - și de respingere a unei ofensive eșuate a forțelor rusești - Ucraina a început să organizeze o contraofensivă concentrată la începutul lunii iunie în trei zone de-a lungul unei linii de front lungă de 1200 de kilometri.

Efortul a fost susținut de speranța că cohortele de vehicule și armament furnizate de Vest (Bradley-urile trimise de SUA; tancurile Leopard și vehicule de infanterie Marder din Germania, obuziere Caesar montate pe camioane din Franța) ar ajuta trupele ucrainene să străpungă apărarea rusă și să recupereze un teritoriu substanțial.

Cu toate acestea, în zilele de după începerea campaniei, unitățile ucrainene au dat de formidabila apărare construită de Rusia de-a lungul a luni întregi: tranșee antitanc, câmpuri de mine, obstacole cu dinți de dragon.

De exemplu, în jurul datei de 8 iunie, în apropiere de satul Mala Tokmacika, la aproximativ 10 kilometri nord de Robotine, forțele ucrainene, inclusiv Brigada 47, au pierdut trei tancuri Leopard și nu mai puțin de o duzină de vehicule Bradley după ce au fost prinse într-un câmp minat și măcinate de artilerie și de rachete trase din elicopterele de luptă.

De atunci, ritmul înaintării a scăzut văzând cu ochii, trupele ucrainene avansând încet și cu greu, sat cu sat, în special în regiunea Zaporojie.

Experții militari subliniază, de asemenea, că forțele ucrainene nu par să fi străpuns liniile principale de apărare rusești, aflate încă la câțiva kilometri mai la sud, în Zaporojie.

Însuși președintele Volodimir Zelenski admitea (și apăra, deopotrivă) în iunie ritmul lent al înaintării.

„Unii oameni cred că acesta este un film de la Hollywood și se așteaptă la rezultate acum. Nu este așa”, a wspus el într-un interviu acordat BBC. „Orice ar vrea unii, inclusiv încercările de a ne presa, cu tot respectul, vom avansa pe câmpul de luptă în modul în care considerăm că este cel mai bine”, a spus el.

„Nu știm dacă ucrainenii mai au cum exploata succesul tactic. Se spune că au încă brigăzi neangajate. Este, probabil, adevărat. Dar cred că și-au angajat deja brigăzile cel mai puternic armate, iar acestea au fost ciuruite de ruși”, spune Barry Posen, profesor internațional de științe politice la Programul de studii de securitate de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. „De asemenea, nu știm... dacă rușii au acum rezerve semnificative neangajate în Ucraina. Cred că ar putea avea”, a mai scris Posen într-un e-mail.

Rusia contraatacă

Trupele ucrainene nu au primit doar armament occidental, ci și un curs intensiv de câteva luni de tactici în stil NATO și de doctrină a câmpului de luptă, fiind instruiți inclusiv în conceptul de manevră combinată a armelor. Armatele occidentale, prin contrast, se antrenează ani de zile pentru a stăpâni manevre combinate și coordonarea între diferite unități: infanterie, blindate, inginerie, artilerie și transmisiuni, de exemplu.

După primele eșecuri, informațiile de pe front sugerează că Ucraina și-a readaptat abordarea, în unele cazuri folosind strategii mai vechi, în stil sovietic, în care unitățile de artilerie lovesc o anumită poziție rusă și apoi unitățile de infanterie se angajează atacând-o.

De asemenea, au continuat să concentreze forțele - inclusiv unele dintre cele mai bine antrenate unități ale armatei ucrainene - în efortul de a recuceri orașul Bahmut din regiunea Donețk, distrus într-o campanie de aproape 10 luni de trupele ruse.

Acest lucru i-a nemulțumit pe unii oficiali occidentali, ale căror îndoieli au ajuns în presa americană. Washington Post relata că serviciile de informații din SUA sunt de părere că trupele ucrainene nu vor reuși să treacă de liniile defensive rusești și că nu vor ajunge în orașul Melitopol. Unii oficiali americani nenumiți au criticat în termeni categorici Ucraina că și-a risipit forțele prea mult pe linia frontului, potrivit The Financial Times și The New York Times.

Între timp, comandanții ruși par să fi învățat din unele dintre eșecurile operaționale care au afectat primele săptămâni ale invaziei, spun experții. Ei și-au îmbunătățit tacticile de război electronic, ceea ce a zădărnicit folosirea dronelor ucrainene și a interferat cu rachetele sau rachetele ghidate de GPS.

Nerăbdarea, dacă nu opoziția totală, crește în Congresul SUA, înaintea alegerilor de anul viitor. La începutul acestei luni, șeful comitetului pentru Ucraina din Congresul SUA a criticat public campania ucraineană.

„A intrat (contraofensiva) în impas? Nu ar trebui să fim realiști în privința asta? Probabil că ar trebui”, a spus reprezentantul republican Andy Harris în 15 august. „Nu sunt sigur că mai poate fi câștigat”, a spus el.

Între timp, la Casa Albă, oficialii au susținut public sprijinul necondiționat pentru Kiev. Președintele Joe Biden a cerut recent Congresului încă 21 de miliarde de dolari în armament și ajutor umanitar pentru Ucraina. „De-a lungul ultimilor doi ani, au existat o mulțime de analize venite din diverse zone ale modului în care se va desfășura acest război”, a declarat consilierul pentru securitate națională, Jake Sullivan, pe 18 august. „Și am văzut că acele analize s-au schimbat de-a lungul timpului, pe măsură ce... condițiile câmpului de luptă se schimbă”.

„Facem tot ce putem pentru a sprijini Ucraina în contraofensiva sa”, a spus Sullivan. „Nu vom prezice ce se va întâmpla pentru că acest război a fost în mod inerent impredictibil”.

Observatorii militari notează, de asemenea, că forțele ruse, în loc să aștepte doar în spatele liniilor defensive pentru apropierea Ucrainei, au declanșat atacuri în mai multe zone.

„Armata rusă s-a apărat înainte”, a spus Kofman. „Au construit o apărare în profunzime, dar, interesant, ei preferă să nu fie nevoiți să o folosească. Au ales să se desfășoare și să inițieze acțiuni de apărare și să contraatace armata ucraineană atunci când au ocupat poziții favorabile".

În apropierea orașelor Kupiansk, Svatove și Kreminna, la nord de Bahmut, trupele ruse au avansat, prinzând forțele ucrainene pe picior greșit - un indiciu că s-ar putea ca armata rusă să nu fie atât de epuizată cum credeau unii.

„Dacă sunt suficient de puternici pentru a organiza ofensive în alte părți ale frontului, atunci sunt încă destul de puternici, iar asta nu este de bun augur pentru ucraineni”, a spus Posen. „Nu bag mâna în foc că ofensivele vor reuși. Dar simplul fapt că se întâmplă înseamnă că rușii pur și simplu nu sunt atât de slabi".

Deficitul major al Ucrainei este că populația sa reprezintă o fracțiune din cea a Rusiei, a spus Kevin Ryan, un general american de brigadă în retragere.

„De aceea, Ucraina a ales, pe bună dreptate, să schimbe viteza și tactica contraofensivei sale pentru a-și menține trupele în siguranță”, spune Ryan. „Într-un război, există momente în care lupta este mai lentă și mai murdară. În acele momente, doar cobori capul și mergi mai departe. Ceva se va schimba.”

Îngrijorarea față de perspectivele războiului din Ucraina crește și în capitalele europene. „Nu puteți schimba în mod durabil situația militară generală din Ucraina. Aceasta este eroarea fundamentală, predominantă de gândire”, a declarat Erich Vad, general de brigadă al armatei germane în retragere și fost consilier militar al cancelarului Angela Merkel.

„Ne confruntăm cu un impas de-a lungul unei linii de front lungă de 1200 de kilometri, cu doar câteva contraatacuri limitate regional ale ucrainenilor”, a spus el. „Contraofensiva în desfășurare a armatei ucrainene, începută acum două luni și jumătate, nu schimbă situația militară generală atâta timp cât NATO nu devine o parte în război și nu-și exploatează întregul potențial, ceea ce nimeni din NATO nu-și dorește.”