Controverse și polemici americane declanșate de afirmațiile președintelui Donald Trump

De la mesajul tweeter al presedintelui Trump in care indemna patru deputate democrate sa se duca in tarile din care provin, desi trei dintre cele patru sint nascute in America, reactiile continua sa se acumuleze. Este acuzatia de rasism justificata? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Intrebat de ziaristi daca e deranjat ca multa lume considera remarcile sale rasiste ele bucurindu-se de sprijinul nationalistilor albi, presedintele Trump a replicat „Nu-mi pasa pentru ca multa lume e de acord cu mine. Tot ce am spus este ca daca-si doresc sa plece, pot sa plece”.

Cele patru deputate vizate, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez si Ilhan Omar au avut si ele o conferinta de presa in care Omar a caracterizat agenda lui Trump ca fiind a „nationalitilor albi”.

Presedintele sustine ca cele patru deputate se pling tot timpul de Statele Unite. „Sint oameni care ne urasc tara. O urasc, cred, cu pasiune” – a spus Donald Trump. Cele patru insa spun ca, prin contrast cu Trump, ele simbolizeaza caracterul tolerant al Americii.

Pressley e nascuta in Cincinatti. Tlaib în Detroit. Ocasio-Cortez, in New York. Doar Omar e nascuta in Somalia si a emigrat, copil fiind, in Statele Unite, unde este cetatean si membra a Congresului.

In Camera Reprezentantilor, democratii pregatesc o rezolutie care sa-l condamne pe Trump. Asta i-ar forta si pe republicani sa ia o pozitie. Deputatul republican de Ohio, Michael Turner, care este alb, a spus ca mesajul tweeter al presedintelui este rasist. Will Hurd, republican de culoare din Texas l-a caracterizat drept „rasist si xenofob”. Singurul senator republican negru american, Tim Scott din Carolina de Sud a spus ca atacurile innacceptabile, la persoana, ale presedintelui distrag atentia de la ce a denumit „politicile de extrema stinga, pro-socialiste ale Partidului Democrat”. Este un sentiment impartasit si de consilieri de la Casa Alba ca atacind in felul acesta, Trump diminueaza forta argumentelor celor care vor sa atraga atentia asupra unor declaratii controversate ale deputatelor, in special Omar si Tlaib.

Intr-un mesaj ulterior presedintele a parut sa-si explice strategia spunind ca democratii incercau sa se distanteze de cele patru deputate si controversele pe care le genereaza, dar acum sint nevoiti sa le apere si odata cu ele si ceea ce Trump caracterizeaza dept „socialism”, „ura față de Israel”, si „ura față de Statele Unite”.