Convenția Partidului Democrat din California și stînga americană

In weekend, la Conventia Democratilor din statul California, ostilitatile intre candidatii prezidentiali au capatat intensitate. Ce spune reuniunea de la San Francisco despre starea opozitiei in America? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Nimic incurajator la Convenție. A continuat lupta intre aripa de stinga – unii ar spune de extrema stinga a Partidului Democrat, condusa de senatorul Bernie Sanders – si moderatii din partid. Observatorii de presa au remarcat ca unul dintre candidatii la presedintie, John Delaney a fost chiar huiduit minute bune cind a criticat un program de asigurari medicale care extinde la intreaga populatie Medicare, un sistem care acum se aplica celor nevoiasi.

Un alt vorbitor, fostul guvernator de Colorado, Hickenlooper a fost huidit cind a denuntat „socialismul”. Liderul candidatilor prezidentiali democrati, fostul vice-presedinte Biden – si el un moderat – nu s-a prezentat la conventie, nedorind probabil sa se expuna la ceea ce avea sa se intimple. Partidul Democrat este divizat. Daca la alegerile din 2016, republicanii au facut un pact care spunea ca merita sa-l voteze pe Trump, indiferent ce creadeau despre el, pentru ca le va oferi in timp controlul asupra sistemului juridic si alte masuri conservatoare, este indoielnic ca democratii sint inclinati, cel putin acum sa faca acelasi lucru in 2020. Asta i-ar putea oferi presedintelui un al doilea mandat.

Pe democrati ii uneste doar dorinta de a-l inlatura pe Trump, dar in rest diferentele de politica sint mari. Termenul „socialist” in America zilelor noastre este foarte vag. Fireste ca desemneaza masuri de stinga, dar reactia la el este ca si cum ai spune „comunist”, ceea ce fireste nu este acelasi lucru. Aripa Bernie Sanders, care are citiva candidati prezidentiali, inclusiv senatorul, este de fapt social-democrata, pe model scandinav si fireste, in chestiuni de politica externa, are nuante stingiste care aduc mai curind cu miscarea nealiniatilor decit cu o putere globala.

Multi cred ca ceea ce sustine extrema stinga este utopic in America si din cauza asta nu are sanse de aplicare. Dar faptul ca majoritatea colegiilor americane si o noua generatie politica redescopera stinga, uneori in maniere radicale, nu are nici o legatura cu stingismul intelectual al euro-comunismului de exemplu, asa cum explica unii prea inclinati sa speculeze. El are la origine probleme reale la care o noua generatie incearca sa gaseasca solutii: inegalitatea accentuata, nedreptati de tot felul, discriminari, incalcari flagrante ale drepturilor omului, pe arena internationala si asa mai departe. Ideea ca stinga este prin definitie ipocrita si cinica, asa cum comunistii si urmasii lor au ajuns in timp sa fie nu face dreptate tinerilor de stinga din America, cel putin nu tuturor, care au o mare doza de idealism si care isi doresc sincer sa schimbe lumea in bine.

Poate naiv, dar intentiile nu sint rele. Ai pune la un loc pe acesti tineri, cu dictatori comunisti si discipolii lor este o premiza primejdioasa, pentru ca porneste de la idei preconcepute, nu de la realitate. Sa nu uitam ca utopii ucigase au existat in secolulul trecut, de ambele parti ale spectrului politic.