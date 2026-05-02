Coreea de Nord îi omagiază pe unii dintre soldații săi căzuți în războiul din Ucraina. De ce nu pe toți?

Soarele apunea în timpul ceremoniei de inaugurare a unui monument comemorativ dedicat soldaților nord-coreeni căzuți în războiul din Ucraina, desfășurată pe 26 aprilie, iar nenumărate „baloane albe ale amintirii” se înălțau spre cer de la mormintele a aproximativ 280 de soldați.

Mormintele care înconjoară noul Muzeu Memorial al Faptelor de Război din Operațiunile Militare din Străinătate din Phenian, reprezintă doar o mică parte din cei aproximativ 2.000 de soldați care, potrivit serviciilor de informații sud-coreene, au căzut în timpul campaniei de „alungare” a forțelor ucrainene din regiunea rusă Kursk. Până acum, Coreea de Nord comemora doar 101 de soldați căzuți în campania militară din vestul Rusiei. Nici Phenianul, nici Moscova nu au făcut publice cifrele privind victimele din campania de la Kursk.

Naoko Aoki, de la centrul de cercetare RAND, din SUA, a declarat pentru Europa Liberă (RFE/RL) că numărul relativ redus de soldați comemorați public în Coreea de Nord reflectă ierarhia socială neobișnuită din acea țară, bazată pe loialitatea față de regim. „Coreea de Nord are un sistem de clasificare socială numit songbun, care împarte oamenii în categorii pe baza loialității strămoșilor lor față de regim”, a declarat experta în Coreea de Nord pentru RFE/RL. „Asta determină accesul unei persoane la tot ce e important: hrană, educație și muncă”, a spus ea, adăugând: „Putem presupune că cei comemorați, precum cei 101 de soldați onorați într-o ceremonie în august anul trecut, provin dintr-o clasă pe care regimul o consideră de încredere.” Imensul complex memorial a fost construit vizavi de blocuri de apartamente, despre care mass-media de stat nord-coreeană susține că au fost construite pentru familiile soldaților uciși în Rusia.

Între sfârșitul anului 2024 și iunie 2025, Coreea de Nord a trimis aproximativ 14.000–15.000 de soldați pentru a ajuta la respingerea ocupației ucrainene a regiunii Kursk, din Rusia. Atât Moscova, cât și Phenianul au negat inițial informațiile potrivit cărora nord-coreenii luptau împotriva forțelor ucrainene, dar, în aprilie 2025, ambele țări au recunoscut prezența trupelor asiatice pe teritoriul rus. De atunci, Phenianul a transformat acest episod într-un punct central al propagandei în interiorul țării autoritare. Aoki afirmă că „având în vedere numărul de soldați implicați, păstrarea acestui secret urma să fie dificilă, chiar și pentru Coreea de Nord”.

Aoki spune că decizia Phenianului de a comemora cu fast soldații căzuți la datorie este un mesaj adresat, în parte, Kremlinului. „În special pentru Rusia, acesta este încă un memento al eforturilor depuse de Coreea de Nord pentru ea.” Într-un discurs ținut în timpul ceremoniei de inaugurare, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat „o nouă epocă a prieteniei dintre Coreea și Rusia, scrisă cu sânge”. Potrivit mass-mediei de stat nord-coreene, președintele rus Vladimir Putin i-a adresat o scrisoare lui Kim, numind noul memorial „un simbol deosebit al prieteniei și unității dintre popoarele celor două țări”.