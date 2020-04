Coronavirus: Paștele în carantină

Mitropolitul a explicat poliției că dreapta credință te apără de toate, dar a tăcut când i s-a spus că n-o să-l apere de o foarte usturătoare amendă.





Asta pentru că, cu toată influența strivitoare a bisericii în Grecia și cu prezența muntelui Athos, guvernul de centru-dreapta al lui Kiriakos Mitsotakis a luat măsuri foarte stricte pentru a împiedica propagarea virusului, care ar fi putut fi favorizată de adunările pascale.

După discuții cu guvernul și autoritățile sanitare, Sfântul Sinod din Grecia a anunțat că bisericile vor fi închise de Paști, iar slujbele se vor ține înăuntru, de către preoți fără enoriași.

Guvernul de la Atena dorește acum chiar să impună o interdicție totală pe transportul public, inclusiv taxiuri, începând de sâmbătă la orele 20.00 și până marți 21 aprilie.

Purtătorul de cuvânt al guvernului Stelios Petsas a repetat insistent că anul acesta nu se va permite nici un fel de prezență a credincioșilor în biserici.

Grecia are până acum puțin peste 100 de morți de coronavirus și oficial 2170 de persoane infectate.

În Serbia, în schimb, presiunea unor importante figuri bisericești asupra guvernului, pentru a permite slujbele de Paști, a fost și este la fel de mare ca în România. O asemenea figură importantă este episcopul Irinej din Novi Sad, care folosește toate mijloacele pentru a cere public permiterea mersului la slujbe. El a făcut asta chiar și în predica de duminica trecută. Adresându-se bisericii, președintele Aleksandar Vučić a spus însă că nu este “realistic” să se creadă că vor fi ridicate restricțiile de Paște.

Restricțiile în Serbia încep deja de vineri seara, cu o zi mai devreme decât în Grecia, și vor dura până marți seara.

În Bulgaria, autoritățile au hotărât închiderea capitalei Sofia pentru a opri răspândirea coronavirusului. Începând de vineri, bulgarii nu mai pot călători din sau spre capitala care are 2 milioane de locuitori. Numărul infecţiilor a crescut la 800. Jumătate dintre bolnavi sunt în Sofia. 38 de bulgari au murit de coronavirus până acum.

Ministrul bulgar de Interne Mladen Marinov a spus că circa 5.000 de maşini au fost oprite la ieşirea din capitală doar joi. Bulgarii au fost deja obligați să poarte măști în exterior până pe 26 aprilie.

In Ucraina, biserica ortodoxa națională, cea recunoscută de Constantinopol, s-a aliniat pe cea catolică și a cerut credincioșilor să stea acasă de Paști. După ani de ostilitate între Kiev şi Moscova, Ucraina are acum două biserici ortodoxe. Una rămâne sub autoritatea Patriarhiei Moscovei, iar celei de-a doua Patriarhia Ecumenică de Constantinopol i-a recunoscut autocefalia în 2018.

Inițial, ambele biserici ortodoxe erau împotriva restricțiilor. De pildă, atât biserica pro-rusă, cât și Mitropolitul Pavel care conduce Lavra Peşterilor din Kiev (sau Lavra Pecerska), o mănăstire istorică din Kiev înscrisă în patrimoniul mondial al UNESCO, susţineau luna trecută că epidemia este rezultatul păcatelor omeneşti şi că poate fi învinsă prin rugăciuni, îmbrăţişări şi post.

Între timp, 26 de călugări ai mănăstirii Lavra s-au infectat lăcașul a fost închis, iar mitropolitul a început să sprijine măsurile de izolare decise de guvernul ucrainean, astfel că a mutat în online serviciile religioase, a dezinfectat clădirile şi a oferit spaţii în mănăstire pentru găzduirea pacienţilor COVID-19.

Mitropolitul a recunoscut public că a subestimat gravitatea pandemiei şi acum se conformează măsurilor introduse pentru limitarea răspândirii bolii.

Pe același fundal al epidemiei a avut, de altfel, loc, joi, și noul schimb de prizonieri între Kiev şi separatişti. Cifrele celor infectați sau morți în zonele separatiste sunt necunoscute, iar autoritățile din Donețk și Luhansk nu și-au dorit, cel mai probabil, ca prizonieri din forțele guvernamentale să moară în detenție în Donbas din pricina virusului.

În sfârșit, în Rusia focarul epidemiei se situează în Moscova, iar primarul Serghei Sobianin i-a spus lui Putin în direct la TV că statisticile oficiale ale ministerului sănătății nu sunt fiabile.

Putin, căruia parlamentul i-a votat luna trecută puteri totale, ar prefera să rămână cât mai discret și să nu-și vadă numele amestecat cu pandemia.

Guvernul și ierarhia bisericii ruse au făcut recomandări credincioșilor, cerându-le să evite să meargă la slujbe, dintre care multe se vor transmite pe internet, dar nu se știe cum vor reacționa oamenii în noaptea de Înviere. În Moscova, primăria a ordonat bisericilor să stea închise, cu slujba ținută doar de preoți în interior, dar în restul Federației Ruse bisericile vor fi in principiu accesibile.

În Moscova s-a introdus un nou tip de permis, digital, de părăsire a locuinței, pentru muncă sau îngrijire medicală, dar sistemul a creat haos la punctele de control din metrou, producând exact genul de adunări masive de oameni pe care era presupus a-l evita.

Și nu se poate încheia fără a menționa Bielorusia, unde inamovibilul Aleksandr Lukașenka, la putere de mai bine de un sfert de secol, din 1996, a anunțat că virusul poate fi «otrăvit» cu vodcă («травить» коронавирус водкой). «Dar nu la muncă», a insistat el. Pentru că munca este cea mai importantă: «Oamenii de pe tractor lucrează, nimeni nu vorbește despre virus. Tractorul te vindecă de orice! Câmpul ne vindecă pe toți!» — a adăugat Lukașenka.

