Crimele de la Caracal: „Un amalgam de incompetență, nepotism și chiar corupție”

În România, cazul celor două adolescente dispărute în județul Olt a șocat opinia publică. Luiza, prima fată, a dispărut în luna aprilie, iar familia a fost descurajată să vorbească despre caz, poliția neluând în serios îngrijorările bunicului. Alexandra a dispărut acum câteva zile. A fost răpită și violată. A telefonat la 112 de unde se afla. Poliția a intervenit abia după 19 ore de la apelul disperat al fetei. S-au înregistrat demisii răsunătoare în ultimele zile, chiar și astăzi, declarații politice – de la premier la președinte și la lideri ai opoziției. Presupusul criminal al celor două fete și-a recunoscut vina și s-a făcut astăzi și reconstituirea faptelor. Am stat de vorbă cu Andreea Pora, corespondenta noastră la București pe care am întrebat-o, deasupra acestor demisii în lanț, de ce crede că s-a ajuns aici?

Europa Liberă: Despre cazul Caracal s-au scris atât de multe lucruri în ultimele ore. Înțeleg că opt polițiști sunt cercetați disciplinar, cel care a preluat apelul 112 nu l-a luat inițial în serios... Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit și el despre instituțiile statului, care nu au reușit să-și facă datoria și nu au protejat dreptul fundamental la viață. Spune-mi de ce s-a ajuns aici?

​Andreea Pora: „Cred că este un amalgam de incompetență, nepotism, legislație proastă și mentalitate în raport cu cetățeanul, ba chiar, în funcție de datele care apar, de corupție. Este în esență vorba de un stat nu atât eșuat, cum se spune zilele acestea, cât nereformat la modul fundamental. Dacă stăm să analizăm ceea ce s-a întâmplat – atenție! – în cele două cazuri, pentru că vorbim deja de două crime – Alexandra și Luiza –, ajungem la concluzia că instituțiile s-au dovedit clar incompetente. Și pentru asta, cred că cel mai bun exemplu este problema cu sistemul 112 cu STS-ul.

Toată lumea s-a întrebat cum de este posibil ca la 12 ani, după ceea ce sistemul 112 a fost implementat și în România, și după cinci ani de la – dacă vă aduceți aminte – accidentul aviatic din Munții Apuseni, ca acest sistem să nu poată să localizeze un apel telefonic. Răspunsul este simplu: pentru că România nu l-a modernizat, adică a refuzat timp de ani de zile să achiziționeze acel sistem care se numește Advanced Mobile Location și care poate depista un telefon cu acuratețe de 5-10 metri. Licitația pentru acest sistem a fost deschisă de abia în vara trecută și el va fi implementat în 2020, dacă cumva se rezolvă problema cu contestațiile din instanță. Deci, răspunsul e simplu.

România a refuzat timp de ani de zile să achiziționeze sistemul ce poate depista un telefon cu acuratețe de 5-10 metri...

Al doilea motiv: așa cum vedem, procurorii acuză faptul că SRI-ul, care are o tehnică mult mai avansată, a fost scos, printr-o decizie a Curții Constituționale, acum doi ani și ceva din anchetele penale. Dacă SRI-ul – spun procurorii – era lăsat în anchetele penale, telefonul ar fi putut fi depistat în 5-10 minute. Treaba SRI-ului a fost preluată de acest DOS, Direcția de Operațiuni Speciale, care nu are oameni suficienți, nu are tehnică pe măsură și ca dovadă nu a putut face față acestui caz.”

Europa Liberă: Am văzut o solidaritate din partea societății civile, am văzut proteste nu numai la București, dar și în alte localități. Crezi că ele pot duce și la alte demisii?

Andreea Pora: „Întrebarea este: „Ce rezolvă demisiile?”. Să ne aducem aminte de cazul Colectiv, și el lăsat cu niște demisii, ba chiar cu o plecare de Guvern. Și ce folos, pentru că, de fapt, nimic de substanță nu s-a schimbat după aceea. Riscul și temerea societății civile este asemănătoare că, după acest caz, după valurile mediatice, demisii, încercări de capitalizare politică ș.a.m.d., nimic de fond nu se va întâmpla.

Și când spun acest lucru, mă gândesc, în primul rând, la o reformă a poliției pe criterii de profesionalism, pentru că așa cum au apărut informațiile în presă în ultimele zile, șefii majorității inspectoratelor de poliție sunt interimari, sunt puși acolo pe criterii politice și nu de performanță, pe criterii de nepotism, eventual cum este șeful, de exemplu, de la Olt, cel care trebuia să coordoneze ancheta și investigația în „cazul Alexandra”, care a fost retrogradat acum câțiva ani, care nu a luat concursul pentru funcția pe care este și care a fost numit preluând împuternicirea exact pe această funcție.

La asta se reduce totul – cum apără Poliția română, plătită din bani publici, cetățeanul?

Să nu uităm de toate informațiile, că în aceste localități mai mici există rețele de polițiști, de nepoți, de fini, de clienți politici ș.a.m.d., care, de fapt, nu știu să reacționeze și să apere cetățeanul, pentru că, de fapt, la asta se reduce totul – cum apără statul român, cum apără Poliția română, plătită din bani publici, cetățeanul? Și răspunsul, din nefericire, l-am văzut în aceste două cazuri.”