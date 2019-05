Criză constituțională în Stalele Unite?

În aceste zile la Washington se vorbeste despre o potentiala criza constitutionala. In ce ar consta ea? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In principiu este vorba despre dispute greu conciliabile intre institutii fundamentale ale statului. Si pe masura ce presedintia Trump avanseaza, acestea nu sint putine.

Sa luam un exemplu. Dupa cum se stie, dupa ce Robert Mueller si-a prezentat raportul, procurorul general William Barr a facut publice concluziile sale, care sint contestate de opozitie, democratii controlind in acest moment o camera a Congresului. Acestia au cerut audieri, au somat oficialitati sa se prezinte, doresc sa citeasca versiunea needitata a raportului.

Casa Alba si cei mai multi republicani se opun. In acest context, cel care ar trebui sa fie arbitru impartial, procurorul general William Barr – numit de Trump – se identifica din ce in ce mai mult cu pozitia sefului sau, Donald Trump. Or traditia institutiilor americane spune ca nu ar trebui sa o faca.

O dovada ca aceasta traditie e nesocotita – spun democratii – este faptul ca Barr nu doar a initiat o anchetă, dar a si exprimat opinii, inainte ca aceasta sa fie finalizata, cu privire la o ipoteza favorita a presedintelui: faptul ca institutii ale statului american i-ar fi spionat campania in 2016.

Aceasta supozitie pe care William Barr are dreptul si datoria sa o investigheze, pentru ca este o învinuire serioasa este criticata de voci legate de FBI si Ministerul de Justitie, care sustin ca investigatiile impotriva unor membrii ai campaniei lui Trump, care aveau la origine temeri cu privire la legaturi cu Rusia, au fost nu doar justificate, dar si facute cu toata acoperirea legala necesara, inclusiv aprobari ale unor judecatori.

Faptul ca presedintele ii acuza pe initiatori de tradare, amenindu-i cu puscaria, contribuie la tensiune. Barr sustine ca daca interventia straina este o preocupare justiticata, atunci la fel de justitificata este si dorinta de a afla daca oficialitati americane si-au nesocotit atributiile si au actionat din ratiuni de partizanat politic, atunci cind investigatia impotriva campaniei lui Trump a fost declansata.

Intr-un interviu pentru Wall Street Journal el a declarat chiar – fara sa astepte incheierea proprei sale anchete – ca forta statului american ar fi fost folosita pentru a spiona impotriva unor cetateni americani. O acuzatie foarte grava, mai ales cind e formulata de procurorul general, impotriva unor institutii pe care le are in subordine si care vegheaza la apararea legii.

Insusi actualul director FBI, Christopher Wray, numit de Trump a spus ca termenul „spionat” nu este cel pe care l-ar folosi, ci este vorba de a stabili daca investigatia respectiva a urmat regulile in vigoare.

Criticii administratiei spun ca acum si in imprejurari precedente, presedintele stirbeste prestigiul institutiilor care-i controleaza actiunile, acele institutii fiind repere fundamentale si prestigioase al sistemului american, a caror credibilitate este extrem de importanta pentru stabilitatea si influenta tarii.

Multe dintre aceste dispute ar putea ajunge in cele din urma in tribunale, implicind in aceasta si multe alte dispute o alta putere, cea judecatoareasca.