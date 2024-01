Cu calm, fără bagaje: așa au supraviețuit pasagerii accidentului de la Tokio

„Miracolul” de la Tokio a fost întunecat de faptul că cinci oameni de la bordul avionului pazei de coastă au murit în urma coliziunii cu Airbusul JAL.

Doar una dintre cele șase persoane aflate în aeronava mai mică a scăpat. Toți cei 379 de pasageri și echipajul de la bordul avionului Japan Airlines s-au salvat pe toboganele de urgență cu câteva minute înainte ca Airbusul venind din Hokkaido să fie cuprins în întregime de flăcări.

Filmările arată cum, la aterizare, sub avionul de pasageri izbucnește un incendiu, după ce trenul de aterizare din față s-a defectat. De asemenea, în înregistrările video se vede că pasagerii s-au salvat din avionul cuprins de flăcări pe toboganele de evacuare într-un relativ calm și fără bagaje de mână.

În timp ce oamenii se salvau din avion, zeci de mașini de pompieri au început lupta cu flăcările, dar întregul fuzelaj s-a aprins aproape de îndată. A fost nevoie de opt ore pentru a stinge incendiul.

Mai mult, carcasa carbonizată aproape în întregime a avionului Japan Airlines, aflată încă miercuri pe pistă, stă mărturie că pasagerii s-au salvat de la catastrofă la timp, prin disciplină și respectarea regulilor impuse în caz de urgență.

La câteva sute de metri pe pistă se aflau rămășițele aeronavei DHC-8 ale pazei de coastă. Căpitanul este singurul supraviețuitor, dar a suferit răni grave. Avionul pazei de coastă începea marți o misiune de salvare și se îndrepta spre zona afectată de seismul care a lovit de Anul Nou centrul Japoniei.

„Se făcea cald în interiorul avionului și m-am gândit, ca să fiu sincer, că nu voi supraviețui”, a declarat o pasageră JAL pentru postul de televiziune public NHK.

„Credeam că am aterizat normal. Dar apoi mi-am dat seama că mirosea a fum”, a spus o femeie cu un copil mic. „Nu mă mai gândeam la altceva decât cum să-mi protejez fiica. Nu aveam altceva în minte”, a adăugat ea. Un alt pasager a descris supraviețuirea accidentului drept un „miracol”: „Am sărit de pe scaun în urma impactului când am aterizat (…) Am reușit să ne evacuăm la momentul potrivit. Este un miracol că am supraviețuit."

Permisiunea de aterizare

Cauzele acestui accident sunt încă neclare. Takuya Fujiwara, de la Consiliul pentru Siguranța Transporturilor din Japonia, a declarat reporterilor că au fost găsite dispozitivul care înregistrează comunicarea de zbor și cel de voce de la avionul pazei de coastă, dar cele ale avionului de pasageri sunt căutate în continuare.

Întrebați dacă zborul Japan Airlines avea permisiunea de aterizare, oficialii au spus că, după toate informații, se pare că da. Dar JAL și ministerul funciar au refuzat să comenteze schimburile de mesaje dintre controlorii de zbor și cele două avioane, invocând ancheta în curs.

Conform înregistrării din turnul de control al lui Haneda făcută aparent în clipele dinaintea coliziunii, disponibilă pe un site care transmite în direct semnale de trafic aerian, se aude o voce care sfătuiește zborul JAL să „continue apropierea”.

NHK spune că turnul de control a ordonat avionului pazei de coastă să se țină departe de pistă. Dar postul a citat, de asemenea, un oficial nenumit al pazei de coastă spunând că pilotul, Genki Miyamoto, în vârstă de 39 de ani, a declarat imediat după accident că are permisiunea de a decola.

„Nu pot specula cu privire la ceea ce s-a întâmplat aici, dar probabil că se va stabili că eroarea umană a fost una dintre cauzele majore”, a declarat Doug Drury, expert în aviație la Universitatea Central Queensland, pentru AFP.

El a lăudat, ca atâția alții, profesionalismul echipajului și disciplina pasagerilor: „Companiile aeriene trebuie să poată evacua oamenii dintr-un avion în 90 de secunde. Este un proces complicat care, după cum am văzut, a fost finalizat fără greș. O componentă-cheie aici a fost că nimeni nu a încercat să-și ia bagajele de mână”.

Obsesia fatală a bagajului de mână

Evacuarea a fost o prioritate-cheie în materie de siguranță a zborului încă de la mijlocul anilor 1980, când un Boeing 737 British Airtours a fost cuprins de flăcări pe aeroportul Manchester din Marea Britanie, ucigând 55 de persoane. Anchetatorii dezastrului din 1985 au spus că principala cauză de deces a fost inhalarea fumului, ca urmare a întârzierii în deschiderea ușilor și a blocării accesului la ieșirile de urgență.

Într-un video realizat în 2016 se vede cum pasagerii unui avion Emirates aflat pe aeroport în Dubai blocau culoarele și-și luau bagajele din compartimentele de deasupra capului, în timp ce cabina se umplea de fum. Echipajul de cabină a fost lăudat după ce a reușit, în ciuda panicii generale, să evacueze toate cele 300 de persoane de la bord.

Studiile făcute de diverse autorități aeronautice susțin că una dintre principalele cauze ale incidentelor aviatice este comportamentul pasagerilor, care nu respectă indicațiile de securitate ale personalului de la bord.

În 2018, Societatea Regală Aeronautică a Marii Britanii a recomandat blocarea automată a compartimentelor de deasupra capului în urma unei aterizări accidentale, spunând că pasagerii ignoră adesea instrucțiunile de siguranță, pierd timp prețios recuperându-și bagajele și încurcând traficul pe culoarele avionului.