Cum Biserica Ortodoxă Rusă îi pedepsește pe preoții care nu slăvesc războiul

Părintele Aleksei Uminski a fost parohul unei biserici situate într-un rar loc liniștit din centrul Moscovei timp de peste 20 de ani. Demiterea și excomunicarea sa au durat aproximativ 10 zile.

Pe 4 ianuarie 2024, cu trei zile înainte de Crăciunul ortodox rus, arhiereul responsabil de zonă l-a sunat pe Uminski și i-a spus să se prezinte la el a doua zi. Odată ce l-a primit, arhiereul i-a înmânat un decret prin care era suspendat din slujire – revocându-i autoritatea de a predica.

După mai puțin de o oră, Uminski s-a prezentat în fața unei comisii disciplinare ai cărei patru membri nu s-au identificat, dar i-au pus mai multe întrebări despre motivul pentru care nu citește o rugăciune în sprijinul războiului Rusiei împotriva Ucrainei la slujbele sale. Apoi i-au confirmat suspendarea și i-au ordonat să-și scoată imediat crucea de la gât.

După Crăciun, Uminski a fost chemat în repetate rânduri prin e-mail și telefon să se prezinte în fața unui tribunal bisericesc pentru o audiere privind posibila sa excomunicare. El nu s-a prezentat, părăsind în schimb Rusia după ce un coleg preot i-a spus că urma să fie arestat după procesul ecleziastic.

În scurt timp, a primit o notificare prin e-mail că șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill al Moscovei, aprobase decizia tribunalului eparhial din 13 ianuarie de a-l excomunica pentru că „a refuzat... să citească rugăciunea pentru Sfânta Rusie în timpul Sfintei Liturghii”, a declarat Uminski pentru Systema, unitatea de investigații rusă a RFE/RL.

Uminski, în vârstă de 65 de ani, este unul dintre cei aproximativ 50 de preoți ortodocși ruși persecutați de biserică pentru opoziția față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei sau pentru sprijinul acordat Ucrainei în apărarea sa împotriva invaziei, potrivit organizației regionale Christians Against War. (Creștini Împotriva Războiului).

Mai mulți dintre ei, precum Uminski, au fost pedepsiți pentru că au refuzat să citească Rugăciunea pentru Sfânta Rusie, folosită de Patriarhia Moscovei pentru a exprima sprijinul explicit pentru războiul împotriva Ucrainei în cadrul slujbelor de la nivel național.

Kirill, un susținător vocal al președintelui Vladimir Putin și al invaziei pe scară largă pe care acesta a lansat-o în februarie 2022, a inventat el însuși rugăciunea și a citit-o într-o slujbă în luna septembrie a acelui an. Acum obligatorie, ea spune că „cei care doresc să poarte război s-au ridicat împotriva Sfintei Rusii” și îi cere lui Dumnezeu: „Dăruiește-ne victoria prin puterea Ta”.

Când comisia disciplinară l-a întrebat de ce nu citește rugăciunea, Uminski a răspuns: „Nu știu ce este Sfânta Rusie”. El a spus că primește frecvent scrisori de la foști colegi care se confruntă cu o dilemă: le este imposibil să se roage pentru război, dar se tem de denunțuri și de judecata ecleziastică.

Represiunea bisericii împotriva criticilor războiului a afectat clerici și enoriași de la Habarovsk, în Extremul Orient rus, până la Vilnius, unde mai mulți clerici din eparhia lituaniană a Bisericii Ortodoxe Ruse au fost pedepsiți pentru că s-au opus războiului.

Printre aceștia se numără Vladimir Seliavko, excomunicat în 2022 împreună cu o mână de colegi de la catedrala ortodoxă rusă principală din capitala țării membre NATO și UE – inclusiv clericul său superior –, care nu și-au ascuns poziția anti-război.

Seliavko bănuiește că urmărirea penală a sa și a celorlalți de către biserică a fost inițiată de același cleric care le-a decis apoi soarta în calitate de judecător în procesele lor bisericești, un episcop proaspăt instalat care a găsit pe biroul său, la preluarea funcției, copii tipărite ale declarațiilor lor împotriva războiului.

„Procese” bisericești cu verdict dinainte cunoscut

Statul rus și-a intensificat represiunea persistentă împotriva disidenților de la începutul invaziei pe scară largă, încercând să reducă la tăcere orice critică la adresa războiului împotriva Ucrainei – o țară, la fel ca Rusia, în mare parte creștin-ortodoxă.

În anumite privințe, spun preoții destituiți, sistemul disciplinar din Biserica Ortodoxă Rusă reflectă sistemul judiciar laic rus – în special în cazurile motivate politic, rezultatul este adesea prestabilit, iar achitările sunt extrem de rare.

Dar unele aspecte ale sistemului bisericesc par chiar mai puțin transparente decât instanțele laice din Rusia, unde puterea judecătorească este separată formal de cea executivă, prefăcându-se măcar că respectă această separare.

Mărturiile unor clerici precum Uminski și Seliavko arată că un preot care se confruntă cu măsuri disciplinare sau excomunicare are puține posibilități de a apela la avocați sau la alte forme de protecție.

„Nu există absolut niciun cod de procedură. Cerințele pentru tribunal nu sunt descrise nicăieri”, a declarat pentru Sistema Andrei Kuraiev, un preot amendat în 2022 pentru că a criticat războiul și a fugit din Rusia în anul următor. Patriarhul Kirill îi interzisese lui Kuraiev să oficieze slujbe în 2020, iar un tribunal bisericesc a dispus excomunicarea lui în același an.

„Dacă, de exemplu, pot fi chemați martori într-un caz, nimeni nu știe cum să-i cheme, cine va plăti cheltuielile de deplasare și așa mai departe. Procurorul și judecătorul sunt una și aceeași persoană. Acuzarea este formulată de aceeași persoană care pronunță verdictul”, a spus el. „O persoană citată în instanță nu este informată cu privire la obiectul acuzației.”

Judecătorii tribunalelor diecezane sunt numiți de episcop, nu primesc salariu și continuă să slujească în parohii obișnuite, ceea ce înseamnă că sunt în întregime dependenți de episcop, a mai spus el.

„Când întrebi: «Pot să vin cu un avocat?», ei răspund: «Nu, aceasta este o ședință cu ușile închise.» Asta este contrar tradiției; în Imperiul Bizantin, astfel de avocați erau asigurați, iar întregul personal era susținut de Patriarhie”, a spus Kuraiev, autorul unei cărți de 800 de pagini despre tribunalele bisericești.

„Înainte de Revoluția din 1917, Rusia avea tribunale ecleziastice și existau avocați ecleziastici foarte serioși... Nimic de acest fel nu a existat în Rusia sovietică și nici nu există în Rusia post-sovietică”, a declarat pentru Sistema Serghei Chapnin, directorul de comunicare al Centrului de Studii Creștine Ortodoxe al Universității Fordham, din New York.

Tribunalele Bisericii Ortodoxe Ruse „funcționau normal” înainte de Revoluția Bolșevică, a spus Kuraiev, dar „regimul sovietic a distrus această tradiție”. Ea a fost restabilită teoretic în 2004, a spus el, dar „a început să funcționeze” abia sub Kirill, care „a modificat regulile tribunalului bisericesc pe parcurs, deoarece nu îi este întotdeauna convenabil să se ocupe personal de preoții indezirabili”.

În mod oficial, preoții excomunicați pot face apel la Curtea Ecleziastică Supremă împotriva hotărârilor pronunțate de un tribunal eparhial, a mai spus Chapnin.

Însă, având puține speranțe de succes în cadrul sistemului, preoții excomunicați au evitat această opțiune. Unii au apelat în schimb la o abordare care „nu fusese folosită de secole în legătură cu Biserica Ortodoxă Rusă”, a spus Chapnin: apelul la Curtea Ecumenică sub conducerea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, al Constantinopolului.

Războiul Moscovei împotriva Ucrainei a deteriorat grav relațiile deja tensionate dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Bartolomeu, conducătorul spiritual al tuturor creștinilor ortodocși.

Kuraiev, Uminski și Seliavko și-au recăpătat rangurile ecleziastice de la Bartolomeu, în urma unor eforturi îndelungate și minuțioase. Toți trei vorbesc cu tristețe despre separarea de turmele lor, provocată de o biserică al cărei sprijin pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu l-au putut accepta.

Patriarhia Constantinopolului l-a repartizat pe Uminski la o biserică mică din Paris și i-a pus la dispoziție un apartament mic deasupra bisericii, dar fără salariu; el își câștigă existența ținând prelegeri și predici pe rețelele de socializare. El a comparat separarea de enoriașii de la fosta sa biserică din Moscova cu separarea de familia sa.

Seliavko rămâne în Lituania, unde slujește acum într-o biserică transformată în sală de concerte în era sovietică. Are scenă, dar nu are iconostas, iar la slujbe participă vreo 20 de persoane în loc de mii.

În fiecare duminică dimineață, Seliavko ia dintr-un depozit un pupitru pliabil, câteva suporturi pentru icoane și sfeșnice, oficiază o slujbă – și apoi pune totul la loc în depozit.

Nu regretă că s-a opus războiului, dar deplânge ceea ce a pierdut.

„Conștiința m-a obligat să o fac”, a spus el. „Dar parcă ai merge, pe propriile picioare, într-o sală de operații unde urmează să-ți amputeze ceva... Visam să devin preot de la vârsta de șase ani. Sunt sute de oameni pe care i-am botezat, căsătorit și pentru ai căror părinți am oficiat slujbe de înmormântare, iar acum nu mă salută, trec pe cealaltă parte a străzii... Unchiul meu, preot, nu mai vorbește cu mine, [și nici] unul dintre frații mei și socrul meu, care este preot. Nu pot să vizitez în liniște mormântul tatălui meu, pentru că se află pe teritoriul unei comunități care nu mă mai acceptă.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te