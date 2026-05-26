Polițiștii cehi au percheziționat mașina lui Ilarion la o benzinărie, la scurt timp după ce plecase de la biserica ortodoxă Petru și Pavel din Karlovy Vary, unde duhovnicul rus lucrează ca șef al bisericii ortodoxe ruse din Cehia.

Incidentul a fost făcut public într-o postare pe Telegram a preotului, care a respins indignat bănuiala că ar fi transportat narcotice.

Poliția cehă a confirmat reținerea preotului, precizând că în săculeții confiscați erau „câteva grame” de substanță suspectă și că deocamdată preotul nu este învinuit de nimic.

Karlovy Vary este o renumită stațiune termală din vestul Cehiei, frecventată intens până la războiul din Ucraina de ruși, care și-au cumpărat și construit pe larg proprietăți imobiliare acolo.

Agenția cehă de știri CTK scrie că Ilarion, pe numele său de mirean Grigori Alfeev, a ocupat între anii 2009 și 2022 funcția-cheie de șef al departamentului de relații externe al Patriarhiei Moscovei în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse și era considerat unul dintre posibilii succesori ai patriarhului rus Kirill la conducerea Bisericii.

După demisie, a activat ca mitropolit în Ungaria, iar în 2024 s-a mutat la Karlovy Vary. Asta s-a întâmplat - potrivit CTK - după publicarea unor acuzații de hărțuire sexuală și dezvăluiri privind viața luxoasă a prelatului.

Zaharova, furioasă

Conducerea Rusiei a condamnat imediat incidentul din Cehia. Purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe, Maria Zaharova, a spus că ar fi vorba de „o provocare intenționată și organizată, al cărei scop este discreditarea mitropolitului însuși și, prin intermediul său, a ortodoxiei în general, care se confruntă în ultima perioadă cu atacuri în Republica Cehă”.

Purtătoarea de cuvânt a adăugat că Ambasada Rusiei va continua să îi acorde mitropolitului tot sprijinul necesar. Ea a anunțat, de asemenea, că șeful misiunii diplomatice cehe la Moscova va fi convocat în curând la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i se va înmâna o notă de protest împotriva „comportamentului arbitrar inacceptabil al autorităților cehe”.

O susținătoare fermă a Ucrainei în lupta ei împotriva invaziei rusești, Cehia l-a sancționat în 2023 pe patriarhul Kirill pentru proslăvirea agresiunii ruse și a expulzat numeroși diplomați ruși pentru spionaj, aflându-se astfel la loc de frunte pe lista „țărilor ostile” ținută de Kremlin.

Ortodoxia rusofonă cehă, în derivă

Cehia este una din țările cu cei mai mulți ateiști declarați din lume. Religia dominantă este romano-catolică, dar în țara central-europeană din UE și NATO cu 10 milioane de locuitori există și o biserică ortodoxă, care interesează mai ales comunitățile rusofone.

În ultima vreme, ea a fost scena unor scandaluri legate de administrarea dubioasă a unor proprietăți imobiliare (foarte probabil, la ele făcea aluzie Zaharova în declarația ei amenințătoare), iar experții au avertizat că reprezintă un risc de securitate.

Într-o analiză a Academiei de Științe a Cehiei de anul acesta se spune că deși biserica ortodoxă este frecventată și de exilați ruși care se opun regimului lui Vladimir Putin, conducerea ei este apropiată Kremlinului și poate deveni o „coloană a cincea” pentru interesele Moscovei.

Părintele Ilarion a venit, de altfel, la Karlovy Vary după ce predecesorul său a trebuit să plece în condiții neprielnice, în 2022.

Serviciul de informații cehesc BiS a aflat atunci că în biserica Sf. Petru și Pavel din Karlovy Vary, care aparține Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și la parohia acesteia, s-au întâlnit de mai multe ori ofițeri ai serviciului de informații rus GRU, sub protecția preotului Nikolai Lișceniuk.

La o asemenea întâlnire ar fi trebuit să se „planifice acțiuni împotriva unei alte țări europene”. Lișceniuk și-a pierdut ulterior permisul de ședere permanentă și a fost nevoit să părăsească Cehia.

De mai multe luni, Cehia este condusă de un guvern populist de dreapta care promite să restrângă sprijinul pentru Ucraina, trezind speranțe la Moscova că va promova o politică mai prietenoasă cu Rusia, ca vecina ei Slovacia sau Ungaria lui Viktor Orban. Deocamdată, însă, nu au apărut semnale concrete ale vreunei asemenea apropieri.

