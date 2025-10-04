Cum au „trolat”cehii ambasada Rusiei din Praga și ce a urmat

Pentru a ajunge la ambasada Rusiei din Praga, trebuie să mergeți pe strada Eroilor Ucraineni, iar apoi să virați la dreapta, spre Piața Boris Nemțov. Capitala cehă a început încă din 2020 să redenumească punctele de referință din jurul ambasadei ruse, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Moscova și Occident. „Trolarea” rușilor prin schimbarea denumirilor de străzi a fost urmată de o dispută diplomatică în urma căreia Cehia a interzis, acum, accesul diplomaților ruși neacreditați pe teritoriul său.

Primul loc care a fost redenumit, în apropiere âde ambasada Rusiei din Praga, a fost un mic parc triunghiular cunoscut odinioară ca Piața Sub Castani. Terenul înverzit a fost redenumit oficial Piața Boris Nemțov pe 27 februarie 2020, la 5 ani de la asasinarea liderului opoziției ruse. În aceeași zi, o potecă forestieră preferată de alergători și de cei care se plimbă cu câinii, situată de-a lungul gardului nordic al ambasadei, a fost numită în cinstea jurnalistei ruse asasinate Anna Politkovskaia.

De când a început războiul din Ucraina în 2022, ambasada rusă a fost înconjurată de denumiri ostile și instalații de protest. Un pod de la intrarea în consulat a fost numit în cinstea lui Vitali Skakun, un soldat ucrainean care s-a sacrificat pentru a distruge un pod strategic, la începutul invaziei, iar o scurtă porțiune de drum a fost redenumită Strada Eroilor Ucrainieni. Un loc de belvedere situat deasupra pitorescului parc Stromovka din Praga a fost redenumit neoficial Aleksei Navalnîi în februarie 2021, dar autoritățile locale au îndepărtat afișajul neautorizat, precizând că numele străzilor din Praga pot onora persoane numai după ce acestea au decedat. După moartea suspectă a lui Navalnîi într-o închisoare rusă în februarie 2024, autoritățile locale din Praga au cerut ca numele locului de belvedere să fie oficializat.

La Moscova, ambasada Cehiei a fost, la rândul său, ținta unor proteste și acte de vandalism, dar poliția rusă care păzea ambasada a reacționat, în general, rapid la atacuri. Cu toate acestea, pe 30 septembrie 2025, au apărut întrebări cu privire la reacția poliției la un act extins de vandalism asupra ambasadei Cehiei la Moscova, după ce imagini și cuvinte vulgare în limba cehă au fost desenate cu spray în câteva locuri ale clădirii. Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a calificat atacul drept „inacceptabil” și a scris pe X, pe 29 septembrie, că „fiecare stat trebuie să asigure protecția diplomaților și securitatea oficiilor reprezentative”. A doua zi, Lipavsky a anunțat că, la propunerea sa, „guvernul a interzis începând de astăzi intrarea în Cehia a diplomaților ruși și a deținătorilor de pașapoarte de serviciu care nu au acreditare națională din partea Cehiei”. Ministrul de externe a invocat „operațiuni de sabotaj” nespecificate ca motiv al acestui demers.