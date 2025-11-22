Cum interzicerea țigărilor de unică folosință în Marea Britanie ajută militarii din Ucraina

De când Marea Britanie a interzis vape-urile de unică folosință în luna iunie din motive de sănătate și mediu, Veaceslav Semeniuk s-a ocupat de extragerea a mii de baterii din dispozitive pentru a le trimite în Ucraina, unde sunt transformate în baterii externe pentru militarii de pe front. Voluntarul ucrainean, care locuiește de zece ani în Leeds, un oraș din nordul Angliei, spune că producătorii britanici de țigări electronice „nu le mai pot vinde, așa că, practic, noi doar le ușurăm viața [producătorilor și comercianților], pentru că ei trebuie să facă ceva cu ele”.

Livrarea recentă a patru paleți cu vape-uri nou-nouțe către Comunitatea ucraineană din Leeds, pe care Semeniuk a ajutat-o să se constituie în 2022, mărește numărul de dispozitive la care el și un grup mic de voluntari lucrează în prezent la peste 10.000. „Ne adunăm la mine acasă sau la altcineva, stăm, ne uităm la filme sau bem vin”, așa a descris Semeniuk munca de dezasamblare a vape-urilor. „E ca o seară în familie.”

În altă parte a Regatului Unit, antreprenorul Tom Nabielec adună țigări electronice „indezirabile” pentru a le dona Clubului Social Ucrainean din Londra, care apoi le trimite în Ucraina. El a confirmat pentru RFE/RL că țigările electronice de unică folosință sunt acum relativ ușor de obținut în magazine, în mod gratuit. „Reciclarea costă bani [pentru comercianții cu amănuntul], iar aici, în Regatul Unit, este obligatorie prin lege.” Nabielec spune că a primit țigări electronice de la un vânzător cu amănuntul, care în scurt timp „a răspândit vestea către celelalte magazine din micul său lanț” despre posibilitatea de a dona stocurile către organizații caritabile ucrainene.

Semeniuk spune că țigările electronice sunt dezasamblate în Marea Britanie pentru a evita taxele vamale în Europa și Ucraina, o lecție învățată pe propria piele atunci când un transport de țigări electronice care nu fuseseră dezasamblate a fost întors la granița olandeză. Șoferul „a trebuit să se întoarcă din Olanda la Leeds pentru a le descărca, apoi să se întoarcă și să conducă din nou”, spune ucraineanul.

Transporturile internaționale a dispozitivelor de vapat sunt supuse unor taxe și proceduri administrative complexe. Însă, produsele de tip „deșeuri”, cum ar fi bateriile pe care Semeniuk și alți voluntari le extrag, pot fi transportate peste granițe fără asemenea obstacole birocratice. Bateriile sunt sigilate cu bandă adezivă pentru a reduce riscul unui incendiu care se poate izbucni atunci când bornele bateriilor se ating și scurtcircuitează.

Odată ajunse în Ucraina, bateriile sunt lipite în carcase pentru baterii externe, amprentate 3D, de către echipele cu care Semeniuk lucrează în orașul Lvov. Produsul finit, robust și reîncărcabil, are mai multe prize de alimentare. Soldații din prima linie a frontului folosesc bateriile externe pentru „orice dispozitive alimentate prin USB”, spune Semeniuk.

Țigările electronice sunt colectate și în Rusia. Utilizatorii de vape-uri sunt rugați să doneze țigări electronice pentru bateriile și cablurile acestora. „O țigară electronică = o bombă aruncată de o dronă asupra inamicului!”, susținea un afiș într-o universitate din orașul Samara, din sud-vestul Rusiei. Micile servomotoare folosite pentru a arunca muniție din drone pot fi alimentate de o singură baterie de vape de unică folosință.