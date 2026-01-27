Cum se schimbă armura anti-dronă de pe „tancurile arici” ale Rusiei

Fotografii proaspete făcute într-un atelier din regiunea ucraineană Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, au dat la iveală un nou tip de blindaj pe care mecanicii ruși îl instalează pe tancuri pentru a le apăra de drone. Fotografiile arată cum a „evoluat” acest blindaj improvizat, care face ca tancurile să semene cu niște arici uriași.

În fotografiile difuzate pe 22 ianuarie de agenția rusă de stat Tass, mecanicii ruși taie și sudează vergi metalice pentru a le transforma în ceea ce ei numesc „margarete”, pe care le montează apoi pe vehiculele blindate.

Un operator ucrainean de dronă în regiunea Donbas, Evhen sau Krîm, după numele de cod, e explicat Europei Libere că acele ariciului metalic de pe tancuri pot devia și respinge dronele în momentul impactului.

„Când o dronă atacă vehiculul, există o probabilitate înaltă ca jetul încărcăturii explozive profilate [focoasele perforante] să nu își atingă ținta”, spune Evhen. Explozia hipersonică a unei încărcături profilate este cel mai eficientă atunci când lovește blindajul perpendicular, nu oblic.

De asemenea, mai spune Evhen, care luptă pentru Ucraina din 2022, o dronă care se lovește de blindajul cu țepi explodează prea departe de învelișul vehiculului, așa încât încărcătura își pierde din eficacitate.

În alte variante ale sale, „blindajul arici” al rușilor era mult mai dens decât cel din în imaginile din Zaporojie. Un astfel de tanc rusesc cu țepi deși (văzut în imaginea de mai jos) a fost capturat în luna ianuarie de Brigada 92 de asalt a Ucrainei.

Evhen spune că blindajul cu țepi deși joacă un rol dublu, protejând tancul de dronele de atac și oferindu-i un camuflaj excelent, care îl ascunde de dronele de recunoaștere.

Dar o asemenea armură a dus la defectarea frecventă a tancurilor, care devin mai greoaie și mai puțin manevrabile. Un tanchist rus a spus unui reporter că un tanc-arici ca acesta nu face nici zece kilometri până la prima pană.

Fotografiile proaspete, din ianuarie, înfățișează vehicule, purtând un blindaj mai ușor, compusa din țepi mai rari și plasă metalică.