Curățarea clasei politice este un proces dureros, ca și vaccinul (VIDEO)

Dacă oamenii ar fi avut posibilitatea să aleagă unde să se nască, Moldova nu era cea mai populară destinație pentru un cetățean care vrea să-și trăiască viața în condiții normale. Drept dovadă este statistica plecărilor, drept dovadă este tot ce se întâmplă acum în pandemie, când oamenii sunt în stare să compare ce fac alte autorități, de exemplu, autoritățile din Israel sau din Marea Britanie, din Canada - că acum moldovenii au umplut lumea - și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și, mai ales, cum politicienii taie creanga de sub ei. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine anume, aflați imediat.

Se zice că așteptăm schimbarea la față a legislativului sau a clasei politice, în general, și când ne uităm în sondaje șansele să se întâmple această schimbare la față sunt minime, dar, oricum, cei care pledează pentru resetarea clasei politice, în special a acestui vârf de aisberg, legislativul, zic că-i musai, chiar dacă vin tot aceia pe care i-am mai văzut în parlament, să vină cu mandatul confirmat, să fie un parlament legitim. Pornind de la această dorință a alegătorului care nicidecum nu se valorifică din motive pe care cu lux de amănunte le expun adversarii anticipatelor, discutăm astăzi în studioul Europei Libere cu Alina Radu, directoarea „Ziarului de Gardă”, un bun observator al vieții sociale, nu doar al celei politice, și Anatolie Golea, publicist, comentator, prezentator TV, jurnalist cu foarte multă experiență, a văzut în cariera lui multe schimbări și, mai ales, a contabilizat efectele acestor schimbări. Pornesc de la această întrebare și de la un banc care sună poate cam cinic și chiar sinistru. Comandantul îi spune soldatului: „A fost ordinul să scoți masca antigaz”, la care bietul soldatul îi spune: „Păi am scos-o”. – „Atunci îmbrac-o înapoi”! Să ne facem iluzii în privința anticipatelor că vom avea alte fețe sau mai bine și-ar pune masca antigaz parlamentul acesta?

Anatolie Golea: „Cert este faptul că lumea din nou vrea schimbare. Noi pornim în fiecare alegeri cu gândul spre schimbare. Trebuie să facem precizările de rigoare că noi discutăm înainte de a fi anunțată decizia Curții Constituționale, deci, teoretic vorbind, poate fi, dar poate și nu fi.”

Europa Liberă: Dar, oricum, Maia Sandu nu poate imediat să acționeze în consecință, așa spune Alexandru Tănase, de exemplu, Nicolae Osmoschescu...

Anatolie Golea: „Da, pentru că este și starea de urgență. Pentru mine, de fapt, decizia Curții Constituționale logic ar fi, deci, noi anticipăm puțin, că sunt toate circumstanțele pentru dizolvarea parlamentului, conform articolului 85 din Constituție, punctul 1 și 2, în același timp, Curtea, probabil, va constata că președintele și parlamentul pot să mai discute pentru formarea unui guvern, dar este la discreția președintelui. Din ceea ce vedem, președinta Maia Sandu a insistat toată această perioadă pe dizolvarea parlamentului, respectiv ar trebui să ne pregătim de alegeri anticipate, mai devreme sau mai târziu.”

Europa Liberă: Anatolie, dar să te întreb foarte franc, așa cum mă întreabă pe mine oamenii...

Anatolie Golea: „...schimbare va fi sau nu?”

Europa Liberă: Dacă insistența președintei Maia Sandu înseamnă că ea neglijează cele 13 crize prin care trece Moldova sau sunt lucruri care se pot întâmpla în paralel?

Parlamentarii care se opun alegerilor anticipate se pregătesc cu înverșunare pentru aceste alegeri...

Anatolie Golea: „Dumneaei este convinsă că nu pot fi depășite aceste crize cu acest parlament și imposibilitatea creării unui guvern eficient. De aici pornind, trebuie să purcedem la alegeri, la schimbare pentru a forma și un guvern. Din ceea ce vedem, și parlamentarii care se opun alegerilor anticipate se pregătesc cu înverșunare pentru aceste alegeri, adoptă legi peste legi, inițiative populiste, inițiative absolut nefondate, neargumentate din punct de vedere financiar. Cea cu plata de 200 de lei pentru energia electrică mi se pare chiar ridicolă pe alocuri, pentru că, dacă chiar voiau să facă populism, trebuiau să-l facă în alt mod, dar este evident faptul că toți se pregătesc de alegeri și toți vor să placă alegătorilor, încalcă Constituția flagrant.

De mirare această poziție când se critică, pe de o parte, că președintele sau nu știu cine încalcă Constituția și, pe de altă parte, parlamentul adoptă legi fără avizul guvernului. Cred că, oricum, societatea se îndreaptă spre alegeri parlamentare, care ar putea avea loc cel mai devreme în iulie, cel mai târziu prin octombrie.”

Europa Liberă: Dvs. ca cetățean, după ce se întâmplă aceste alegeri, veți avea mai multă încredere în completul de deputați?

Anatolie Golea: „Sunt sigur că foarte multe lucruri nu se vor schimba, majoritate parlamentară nu vom avea, deci niciun partid nu poate miza că va avea majoritate parlamentară. Dacă își fac iluzie PAS-ul sau socialiștii că ei vor putea guverna de unii singuri, nu au motive s-o facă, trebuie să se pregătească pentru negocieri de formare a coalițiilor, dar nici mai rău nu va fi, pentru că acest parlament este compromis definitiv în ochii alegătorilor, acest parlament a fost ales într-un sistem mixt, introdus forțat, contrar recomandărilor și insistenței chiar a Comisiei de la Veneția, OSCE și Uniunii Europene, deci nici alegerile nu pot fi considerate foarte corecte și democratice, de aceea o resetare este necesară în speranța că acele fenomene de transfugi, de corupție politică, înșiși deputații din Partidul Socialiștilor, care acum insistă că au majoritate parlamentară cu Partidul „Șor”, ei s-au adresat la Procuratura Generală cu fapte de corupție și așa și nu am mai aflat care sunt deciziile procurorilor în contextul acelor dosare care, chipurile, au fost instrumentate.”

Europa Liberă: Dar în uninominale ei au fost mai consecvenți, fugarii sunt din partide, deci ei sunt legați de circumscripții și sunt și consecvenți ori nu?

Anatolie Golea: „Sunt legați de „kuliok”, dacă vreți, de banul care li s-a plătit pentru a trece dintr-un partid în altul. Care deputat a fost în circumscripția în care a fost ales, cine își cunoaște deputatul? Ce au promis deputații? Au promis să repare drumurile în circumscripțiile unde au fost aleși, dar și-au uitat promisiunile a doua zi după alegeri și-s foarte puțini care își vizitează aceste circumscripții.”

Europa Liberă: Alina, dumneata cum crezi, se va întâmpla schimbarea la față, vom avea un parlament nou sau, cel puțin, cu legitimație nouă?

Probabil în acest legislativ avem cei mai tineri parlamentari pe care i-am avut vreodată...

Alina Radu: „Eu cred că parlamentul va fi înnoit, chiar și parlamentul care este acum este diferit de cel precedent. Da, avem o mare categorie de corupți în acest parlament, dar e prima dată când avem un parlamentar care vine cu bicicleta la serviciu, pentru că 30 de ani ne-am deprins că parlamentarii trebuie să vină doar cu Mercedesuri. Și probabil în acest legislativ avem cei mai tineri parlamentari pe care i-am avut vreodată. Deci sunt oameni mai educați, foarte puțini, și înțeleg eu personal că acesta e trendul, dacă am ajuns să avem o președintă femeie, prima dată în 30 de ani, pentru care au votat 50 și ceva la sută dintre alegători, o femeie necăsătorită, fără copii, cu educație în străinătate, cred că alegătorii încep să conștientizeze mai mult decât alteori ce înseamnă o persoană educată, necoruptă, mai ales că principalul mesaj al tinerilor care sunt acum în parlament este combaterea corupției și eu cred că vor veni mai mulți pe listele entităților care promovează lupta cu corupția.”

Europa Liberă: Alina, dar Dvs. ați făcut cercetări, și nu doar, și ați ajuns la concluzia că, așa cum spuneți, sunt deputați care vin cu bicicleta, care chiar spun ceea ce cred și se bazează pe analize, dar sunt și unii deputați care întorc spatele presei, atunci, mai ales, când sunt întrebați de unde sunt banii pentru acareturi, de ce acceptă cadouri de nuntă ș.a.m.d. sau când sunt întrebați de ce au făcut traseism politic, iarăși spun că de grija poporului, adică și cinismul politic a ajuns cred că la cote maxime sau nu?

Alina Radu: „Da, foarte bine, cu cât mai cinici, cu cât mai rău se developează ei, cu atât mai scurtă le este viața politică și viața parlamentară. Deci, mie îmi place că ei se developează și eu urmăresc și reacția cetățenilor, a publicului, să zicem, oamenii îi detestă.”

Europa Liberă: Inclusiv acei de la Orhei, care au zis că fură, dar ne dă și nouă?

Alina Radu: „Nu putem să generalizăm, nu tot Orheiul zice: fură, dar ne dă și nouă. Da, există un număr de cetățeni care vor vota în continuare pentru Șor și, probabil, Șor sau câțiva membri ai acestui partid vor intra din nou în parlament, dar asta nu înseamnă tot Orheiul, asta nu înseamnă toată Republica Moldova. Părerea mea este că numărul de parlamentari necorupți și necoruptibili va fi mai mare.”

Europa Liberă: Deci, resetarea este necesară?

Alina Radu: „Absolut necesară, dar va fi și posibilă într-o oarecare măsură, nu în măsura în care aș vrea eu, imediat să fie 101 deputați necoruptibili, dar...”

Europa Liberă: Dar argumentele celor care spun că mai întâi criza pandemică, criza economică?

Alina Radu: „Haideți că, de fapt, noi toți suntem conștienți că avem nevoie de o combatere a acestei crize că e pandemie și mor oameni. Pandemia a început când aveam un guvern în oficiu, totul funcționa și acum un nou guvern îl putem avea doar prin votul unei majorități posibile și avem o singură majoritate posibilă, deci, socialiștii cu transfugii. Socialiștii au avut deja un guvern care a dus pandemia până aici...”

Europa Liberă: Și când a plecat nu era rezolvată pandemia...

Alina Radu: „Nu era deloc rezolvată, ba chiar părerea mea este că nu au știut să gestioneze, nu au reușit practic nimic, nu au reușit să convingă și să educe populația să respecte niște norme, pentru că însuși premierul a ieșit cu nuntă/nenuntă, masă/nemasă; nu au reușit să convingă cetățenii să respecte normele, pentru că președintele de atunci și liderul fracțiunii de acum a mers și și-a făcut campanie fără mască, fără niciun fel de protecție. Deci, ei nu au reușit, ei mai mult au deteriorat încrederea cetățenilor că această pandemie poate fi combătută și prin respectarea unor norme, nu mai zic că nici nu au bugetat bani pentru vaccinuri sau pentru combaterea pandemiei, pentru oferirea ajutorului categoriilor care sunt și ele nimicite, pentru că virusul nu omoară doar oameni, dar omoară și afaceri, omoară și posibilități economice. Deci, acel guvern nu s-a descurcat, de ce să credem că un nou guvern se poate descurca dacă va fi votat de o majoritate și mai defectă? Este evident că, atunci când corupții vor vota un guvern, va fi pentru ca: banii destinați vaccinurilor să fie pentru mișmașuri, banii destinați medicilor să fie pentru prietenii partidului etc. Ne trebuie nouă încă un guvern sau deja încercăm să combatem pandemia cu ce este?”

Anatolie Golea: „Problema, de fapt, este că acești bani nu sunt, acești bani destinați pentru vaccin, pentru medici ș.a.m.d. nu sunt prevăzuți în buget.”

Europa Liberă: Dar din Fondul de rezervă, cum spunea dl Chicu: „Luați de acolo, că v-am lăsat”?

Anatolie Golea: „Nu salvează situația Fondul de rezervă. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova bugetul a fost adoptat așa cum a fost adoptat – noaptea, în grabă. Am mai avut noi buget adoptat prin asumarea răspunderii guvernului, este adevărat, ceea ce este un nonsens total, dar acest buget a fost adoptat cu un deficit de 14 miliarde de lei, un deficit nemaivăzut anterior și, de fapt, este prevăzut în acest buget că deficitul va fi acoperit din surse externe, iar aceste surse externe nu sunt și ele nu vor veni...”

Europa Liberă: ...pentru că sunt condiționate.

Știm care este atitudinea organismelor internaționale față de Partidul „Șor” și asta o știu și socialiștii...

Anatolie Golea: „Da, ele sunt condiționate și ele nu vor veni atâta timp cât este această majoritate parlamentară care încearcă să formeze un guvern. Acest guvern nu va fi unul credibil, noi știm care este atitudinea organismelor internaționale față de Partidul „Șor” și asta o știu și socialiștii și o recunosc. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, de nenumărate ori a spus anterior că nu se poate de făcut coaliție cu Partidul „Șor”, pentru că vom fi blocați din exterior, nimeni nu va purta negocieri, iar fără deblocarea finanțării din exterior, de fapt, este pericolul iminent al unui colaps financiar, bugetar, pentru că bani în interiorul țării nu sunt, ei trebuie undeva găsiți. Și aici apare necesitatea creării unui guvern nu oarecare, ci un guvern credibil, capabil în termen foarte restrâns să poarte negocieri și să efectueze anumite reforme, să îndeplinească anumite condiționalități, care, este adevărat, există, tranșa a doua de la Uniunea Europeană este disponibilă, acolo sunt doar câteva condiționalități și nu sunt atât de principiale: numirea viceguvernatorului Băncii Naționale ș.a.m.d.”

Alina Radu: „Chiar voiam să remarc, pentru că astăzi Consiliul Europei a făcut public Raportul GRECO pentru combaterea corupției și acolo sunt trei capitole de măsuri pe care Republica Moldova trebuia să și le asume și să le îndeplinească la combaterea corupției și cele mai multe măsuri se referă la activitatea legislativului și la normele pe care trebuia să le creeze acest parlament ca să asigure combaterea corupției. Scuzați, ce fel de guvern?

De ce noi trebuie să mai credem încă o dată că ei sunt capabili să facă un guvern necorupt?...

Cine să colaboreze cu un guvern votat de o majoritate parlamentară care nu a fost capabilă să realizeze șase măsuri - șase doar! - privind combaterea corupției? Și acolo este vorba, de exemplu, de un regulament care să prevină coruptibilitatea sau un regulament care trebuie respectat ca toate proiectele de lege să fie discutate public, ca toate proiectele de lege să fie discutate în plen, adecvat, deci, ei nu au fost capabili să facă asta. E atât de simplu, dar ei nu au fost capabili. De ce noi trebuie să mai credem încă o dată că ei sunt capabili să facă un guvern necorupt?”

Europa Liberă: În loc de asta, ei au făcut dimpotrivă – au discutat noaptea și au împărțit între noi, băieții... Alina, iarăși fac trimitere la experiența domniilor voastre, „Ziarul de Gardă”, Anatol spune că nu sunt bani, dar băieții șmecheri se descurcă foarte bine. Tot timpul vedem că schemele funcționează, cei care știu să ia fărâmituri de pe masa guvernării se descurcă foarte bine, banii publici sunt împărțiți foarte bine, nu cumva starea asta de imponderabilitate sau de incertitudine este alimentată și pentru ca băieții șmecheri să-și vadă de treburile lor?

Alina Radu: „Nu doar să-și vadă de treburile lor. Dacă ne uităm la comportamentul lor, și nu doar al legislatorilor, dar și al judecătorilor, al procurorilor, înțelegi, Vasile, cum ți-aș spune acum că după acest pătrat este un leu, tu ai alerga altfel decât dacă ți-aș spune că acolo este o pisică. Deci, ei sunt acum într-o formă de alertă, încât nu doar împart banul public, ei își ascund proprietățile, mută banii din conturi, îi transferă de pe mama pe soacra... Deci, ei sunt foarte, foarte ocupați acum, cei care au venituri ilicite și cei care sunt implicați în acte de corupție și desigur că transformă și legile astfel încât să nu fie pedepsiți imediat ce aceste pedepse vor fi posibile sau anchetele vor fi posibile. Tot ce fac ei acum e ca să se asigure că nu va funcționa procuratura și justiția ca să fie atrași la răspundere pentru aceste acte de corupție.”

Europa Liberă: Ultima dată la o consultare parlamentară, când a venit în discuție subiectul atestării externe a judecătorilor, atitudinea a fost clară: nu vrem.

Alina Radu: „Nu vrem, nu ne trebuie, e absolut, deci e o agonie în sistem, nu funcționează nicio anchetă și nu funcționează justiția, nu funcționează judecătorii. Au rămas foarte, foarte puțini judecători care sunt capabili să facă justiție în baza legii, nu în baza intereselor, pentru că în toți acești ani majoritatea dintre judecătorii corecți și curajoși au fost eliminați, au fost corupți, deseori li s-au organizat acte de corupție, deci acum nu funcționează. Noi cu redacția avem acum vreo câteva dosare pe rol și noi singuri suntem consternați că te judecă un judecător despre care tu ai scris de 30 de ori că el este corupt. Cum te judecă, ce încredere ai tu în acest sistem?! Dar evident că trebuie să respecți legea și să te prezinți în fața acestui judecător și să aștepți el să te judece.”

Europa Liberă: Câtă geopolitică acoperă această stare de lucruri, că, vezi Doamne, și în materie de vaccinuri, și în materie de credite, și în materie de preferințe, iarăși, estul și vestul sau nu?

Anatolie Golea: „Cu siguranță! Noi am văzut după turul întâi al alegerilor prezidențiale că, de fapt, a început din nou această dezbinare a societății. În opinia mea, până la turul întâi al alegerilor prezidențiale geopolitica a fost prezentă mult mai puțin decât anterior, noi am scăpat, practic, de geopolitică în alegerile primarului de Chișinău, lucruri, după mine, foarte bune, pentru că geopolitica dezbină societatea și stimulează corupția. Atunci când are loc această luptă geopolitică, în spatele ei de obicei se fură și se fac alte lucruri mai puțin plăcute. După turul întâi a devenit evident pentru candidatul Igor Dodon că lupta geopolitică poate să-i aducă mai multe dividende și a fost relansată, și ea a continuat, a luat amploare și continuă până în prezent, s-a răsfrânt și asupra problemei vaccinului, discreditând, de fapt, însuși procesul de vaccinare.

Unii spun că AstraZeneca nu e bun, alții spun că Sputnik nu e bun și oamenii nu au încredere în genere în vaccin și de aici nu vom putea depăși criza pandemică atâta timp cât noi vedem chiar în sondajele care se fac că peste 50 la sută din cetățeni nu prea vor să se vaccineze. Adică, cum putem depăși noi această criză, dacă vaccinarea, de fapt, este unica soluție, unicul remediu pentru a o depăși?”

Europa Liberă: Și vă dau un exemplu, jumătate din redacția noastră s-a vaccinat miercuri și îmi spunea o persoană informată că la Centrul de vaccinare municipal cu capacitatea de 500 de persoane pe zi abia de se prezintă 200 și acum sunt așteptați acolo oameni culți, cadre didactice. Și dacă asta e rata de interes pentru vaccinare, ce o să se întâmple când intră alte categorii? Doctorii tot mai mulți îi aud spunând că trebuie operativ schimbată metoda asta cu trierea pe categorii, trebuie deschise larg ușile ca să se atingă cotele necesare.

Alina Radu: „Cunoscând cât sunt de interesați cetățenii Republicii Moldova să părăsească stătulețul, în minutul în care va fi totuși introdus un pașaport de vaccinare, ca să poți ieși și pleca în orice țară a Uniunii Europene, mi se pare că atunci se vor face rânduri, pentru că fiecare cetățean, dacă el nu a fost bine informat sau a fost dezinformat, nu putem să-l acuzăm că nu vrea să se vaccineze. Cetățenii nu se simt în siguranță, haideți să-i înțelegem și pe ei. El se teme de vaccin de ce? Se teme să nu îi dăuneze sănătății, pentru că el știe că...”

Europa Liberă: Dar cum nu se tem cetățenii israelieni?

Alina Radu: „Pentru că au fost altfel informați.”

Europa Liberă: Exact asta e. La ei când trebuie, fac fetele armată, nu?

Alina Radu: „Și eu acum am să vă zic că dacă te duci la biserică și întrebi orice om din biserică: „Vrei să mergi la Ierusalim?”, pentru că toți oamenii credincioși vor să ajungă la Ierusalim, sunt locuri sacre pentru orice ortodox, va zice: „Da, vreau!”. – „Dar pentru asta trebuie să te vaccinezi, pentru că aceasta e regula”. – „A, da, vreau!”. Dar dacă te duci în orice biserică și întrebi întâi: „Vrei să te vaccinezi?”, răspunsul probabil va fi: „Nu vreau”. Deci, nu s-au explicat lucrurile, în Israel s-au explicat lucrurile, în Marea Britanie merge foarte bine, în Statele Unite merge foarte bine, vedem că acolo cifrele dramatice ale morților și ale infectărilor scad în fiecare zi, pentru că cifra și curba vaccinării crește în fiecare zi.

Omul în Republica Moldova știe că, dacă te calicești, nu te ajută nimeni...

Noi nu putem acuza oamenii, pentru că ei au fost dezinformați și au frici. Omul în Republica Moldova știe că, dacă te calicești, nu te ajută nimeni, nici sistemul medical nu te va ajuta să te tratezi, nici statul nu te va ajuta să te poți întreține cumva în cazul în care ai ajuns la o dizabilitate.”

Europa Liberă: Alina, departe de mine gândul să-i acuz, dar am să iau laitmotivul lui Iulian Ciocan, care cu perseverență abordează acest subiect, îi una problema fiecăruia să aleagă, să poarte/ să nu poarte, de exemplu, ditamai senatoarea de la București, care face acolo panoramă, dar în momentul în care el este transmițător, este suveică între noi, mie mi se pare că statul ar trebui să...”

Alina Radu: „Noi avem o problemă cu solidaritatea. De ce să ne mirăm că avem problemă cu solidaritatea? Problema cu solidaritatea socială trebuia rezolvată înainte de pandemie. Acum care-i solidaritatea? Că au venit niște vaccinuri considerate de nu știu cine mai bune, să zicem, și cât de solidari au fost șefii de raioane, șefii de businessuri, șefii de spitale că le-au oferit la crema sau spuma localității celea?”

Europa Liberă: Mi-a plăcut motivația – ca să convingă populația.

Alina Radu: „Da, și atunci cât de bine? Și încă ei au ascuns și au spus minciuni, și au mințit de șase ori până presa în final i-a identificat.”

Europa Liberă: Dar nici să le torni în cap verde de briliant?...

Alina Radu: „Nu, nu, sigur că nu se pune asta în discuție, dar solidaritatea nu se educă așa. Așa noi educăm că acel care și-a adjudecat o funcție își va adjudeca și cele mai bune medicamente, cele mai bune vaccinuri, cei mai mulți bani și cele mai bune condiții.”

Europa Liberă: Un exemplu de solidaritate l-am descoperit într-o știre chiar intrând aici în platou, am înțeles că pe timp de pandemie ambasadele și-au tras niște mașinoaice scumpe...

Alina Radu: „Poftim...”

Europa Liberă: Cred că acum era momentul...

Anatolie Golea: „Asta în 2020 vreo 5 ambasade, mă rog, asta este ceea ce zici la capitolul de unde bani. Bani s-ar putea de găsit, pentru că imediat după ce se rezolvă această criză constituțională, bănuiesc că va apare altă problemă: de unde bani pentru alegeri, fiindcă s-a spus că din Fondul de rezervă pentru vaccinuri, dar pentru alegeri anticipate nu au fost prevăzuți bani în bugetul pentru anul acesta.”

Europa Liberă: Ar putea să fie acesta motivul la care se gândesc socialiștii când spun că lasă Curtea să ne dea verdictul, dar noi oricum nu facem anticipate?

Anatolie Golea: „S-ar putea. S-ar putea, cel puțin, să se încerce să se tergiverseze. De fapt, este absurd, banii pentru alegeri anticipate nu pot fi prevăzuți în buget apriori, pentru vaccin trebuiau prevăzuți, nu și pentru alegeri anticipate. De aceea și sunt anticipate. Atunci când tu în 2020 știi că expiră mandatul președintelui, formezi bugetul, evident că introduci bani pentru alegerile prezidențiale sau dacă ai alegeri locale sau parlamentare în 2023, să zicem. Atunci când sunt anticipate, de asta și sunt anticipate, nu sunt prevăzute cheltuieli și banii se găsesc din economisiri, din Fondul de rezervă ș.a.m.d.”

Alina Radu: „S-ar putea găsi bani, și nu puțini, din confiscarea averilor. Iată, de exemplu, trebuie să vină de la Londra niște bani din confiscarea unor proprietăți nemotivate sau sume nemotivate.”

Anatolie Golea: „Trebuiau să ajungă deja...”

Alina Radu: „Dar așteptăm banii, de exemplu, din Elveția. Și acolo nu-s puțini bani, dar am înțeles că autoritățile Republicii Moldova nu i-au cerut încă. Se găsesc bani și în Austria, din câte știu, se găsesc bani în Italia, pentru că sunt proprietăți ale persoanelor cu funcții importante din Republica Moldova, se găsesc bani în offshore-uri. Sunt banii noștri, oameni buni, ei trebuie întorși, numai autoritățile, procuratura să facă solicitări și banii vor veni. Și vor ajunge și pentru alegeri, și pentru vaccinuri, și pentru multe altele.”

100 de milioane pe lună, asta înseamnă 3-4 milioane pe zi. Se fură...

Anatolie Golea: „Noi am mai văzut un raport al unui grup de experți internaționali care au analizat și au ajuns la concluzia că în Republica Moldova se fură un miliard de dolari pe an și ei au făcut și calcule pentru ce ar ajunge acești bani sau măcar 10%, dacă s-ar recupera. Și, de fapt, aici este răspunsul de ce se tergiversează alegerile anticipate. Pentru că un miliard pe an asta înseamnă 100 de milioane pe lună, asta înseamnă 3-4 milioane pe zi. Se fură.”

Europa Liberă: Asta înseamnă plicuri.

Anatolie Golea: „Asta este demonstrat că banii ăștia nu ajung în buget. Și vă dați seama că 3-4 milioane pe zi dacă se duc undeva, dacă parlamentul își mai prelungește viața cu o lună mai înseamnă 100 de milioane, încă o lună – încă 100 de milioane...”

Alina Radu: „Cu o zi dacă și-o prelungește, mai înseamnă 4 milioane...”

Anatolie Golea: „Da, mai înseamnă 4 milioane. De aceea și starea de urgență care a fost introdusă...”

Alina Radu: „...fără stare...”

Anatolie Golea: „Eu nu zic că nu trebuie să luăm măsuri, trebuie să luăm toate măsurile, s-au făcut și unele lucruri bune, dar să vii în parlament să ceri stare de urgență și să spui că acuși secretarul general al guvernului telefonează miniștrii și stabilim noi un plan, ce vom face ulterior, nu se poate. Și s-a developat că, de fapt, a fost introdusă doar din considerente politice, nu am văzut schimbări pe care guvernul nu le-ar fi putut face până la introducerea stării de urgență.”

Alina Radu: „Mai mult decât atât, au renunțat și la puținele măsuri pe care le-au introdus, deși nu le-au introdus.”

Europa Liberă: Presați de Ion Ceban, în mod special...

Alina Radu: „Pentru că, de fapt, stare de urgență nu a existat. Noi toți am mers pe stradă și peste tot au fost atâția oameni câți puteau să fie, fără măști, fără niciun fel de restricții, deci starea de urgență a fost luată doar pe hârtie.”

Anatolie Golea: „Pe lângă faptul că la ora 23.00 polițiștii ies pe viaduct și încep să oprească mașinile, că începe ora marțială. Și care-i efectul? Efectul este să adune amenzi, iarăși să găsească niște bani.”

Europa Liberă: N-am să vă întreb cum se descurcă Aureliu Ciocoi care îi parte a guvernului Chicu și nu cred că a fost foarte încântat să ia această valiză fără mâner, cum obișnuia să spună Vladimir Voronin, dar de nevoie, și a recunoscut într-un interviu pentru Europa Liberă că și-ar dori să se odihnească, dar nu vrea să cedeze ca să nu-l arate cu degetul, dar mie mi se pare că starea reală de lucruri o arată foarte bine răpirea judecătorului ucrainean. Dvs. ce impresie v-a lăsat acest episod? Autoritățile se uită unele la altele, așteaptă clarificări, știu și una, și a doua, și a treia, și nume, dar...

Anatolie Golea: „Acest... jaf, nici nu știu cum să-i zic, denotă faptul că suntem într-o țară unde hotarele sunt libere, face cine ce vrea, cum vrea și, cel mai regretabil, este că se face politică din toate astea, speculații politice. Am văzut că deja este comisie parlamentară, mie comisia asta parlamentară îmi amintește de comisia cu Kozlovskaia, care a avut o evidentă tentă politică înainte de alegeri și acum iarăși se încadrează în același scenariu, comisia parlamentară, marea majoritate a membrilor comisiei, dar acolo s-a făcut proporțional și 5 sunt din această cvasi-majoritate parlamentară, 4 sunt de la partidele de dreapta pentru ca s-o învinuiască pe președintă și să încerce din nou să schimbe legislația pentru a transfera Serviciul Informații și Securitate în subordinea parlamentului din subordinea președintelui, dar, de fapt, o anchetă adevărată nu prea se face, chiar dacă dl Voicu încearcă să ne convingă că poliția a progresat mult în anchetarea acestui caz, chiar nu este clar.

Eu nu prea cred că a fost cu mașini cu numere diplomatice ucrainene, toate lucrurile acestea care apar pe canalele de Telegram trebuie demonstrate, dar dacă este așa, este și mai grav. Dacă mașina a ajuns de la Chișinău la Otaci, noi știm, până la Soroca americanii au făcut drum, dar de la Soroca până la Otaci (cine a mers) e Doamne ferește, de la Chișinău la Otaci nu ajungi mai devreme de 3-3,5 ore sau chiar 4, și în 4 ore nu s-au introdus acele sisteme care există în Ministerul de Interne, sirena, „perehvat” (interceptare) ș.a.m.d. pentru a închide hotarele inclusiv pentru mașinile cu numere diplomatice. Noi am văzut că atunci când a fost interes, mașina cu numere diplomatice a Ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost oprită, chiar în pofida faptului că era cu numere diplomatice, dacă sunt argumente.

Este trist ceea ce s-a întâmplat cu acest cetățean ucrainean, eu am impresia că Republica Moldova a devenit o victimă a luptei politice din Ucraina. Interesul a fost numai al ucrainenilor și acolo iarăși este lupta politică între Poroșenko și Zelenski. Așteptăm să vedem. Dacă apare cetățeanul ucrainean Ceuas și depune mărturii, atunci probabil sunt implicate serviciile oficiale ale Ucrainei, pentru că el ar trebui să depună mărturii împotriva lui Poroșenko, dar dacă s-a făcut ilicit, ilegal de anumite structuri criminale...”

Alina Radu: „Dar, oricum, s-a făcut ilegal...”

Anatolie Golea: „Da, dar, dacă s-a făcut de structuri criminale din Ucraina, atunci cetățeanul Ceaus nu va mai apare.”

Alina Radu: „Dar asta e un simptom pentru noi toți. Dacă a dispărut un cetățean, înseamnă că poate să dispară orice cetățean în orice moment și cel mai strașnic...”

Europa Liberă: Darămite unul neimportant?

Alina Radu: „...după ce dispari – nu te caută nimeni, poate peste o săptămână o să fie creată o comisie parlamentară care e plătită din buget...”

Anatolie Golea: „Depinde de cetățean și de interese.”

Alina Radu: „Da, dacă nu – nu te caută nimeni. Deci, asta este foarte-foarte grav, eu cred că e vorba de structuri criminale care au vrut să dea o lecție, probabil președintei, să spună: „A, tu în genere trebuie să dai medalii”...”

Europa Liberă: Crezi că ești stăpână?...

Alina Radu: „...dar tu nu dai medalii, tu crezi că conduci Consiliul de Securitate, de fapt, iaca unde ți-i securitatea ta, pentru că oamenii sunt răpiți și noi îți demonstrăm și putem să îți demonstrăm că și mai mulți oameni au să dispară.”

Anatolie Golea: „Și SIS-ul.”

Europa Liberă: Și dacă a mers cu Gațcan, de ce nu ar merge cu Ceaus?

Anatolie Golea: „Da, e foarte grav, pentru că aproximativ așa s-a făcut cu deputatul Gațcan, deputat, oricum, dispărut, răpit, dus...”

Alina Radu: „Și n-a fost niciodată elucidat de ce dispare un deputat, un politician. Acum a dispărut un judecător, fie și al altei țări...”

Europa Liberă: Nu, o să fie trist dacă într-adevăr din rațiunile pe care le spune Anatolie, dacă e organizat de o structură criminală, ei n-au niciun interes să-l lase să vorbească, ei trebuie să-l reducă la tăcere și asta o să fie vestea de popă tuns în Republica Moldova.

Anatolie Golea: „Atunci n-o să-l mai găsească niciodată și în așa caz în zadar învinuiesc structurile oficiale ucrainene, toate aceste servicii speciale, pentru că a putut să fie făcut de structuri criminale care, de altfel, l-au adus pe acest Ceaus în Republica Moldova cu pașaport străin, cu falsificarea actelor, fără verificare la frontieră ș.a.m.d. Aceste structuri au fost implicate atunci, este demonstrat, și o să vedem care structuri au fost implicate acum, dacă vom afla vreodată.”

Deci, mesajul acesta e: funcționează structurile criminale, ele decid pe cine răpesc...

Alina Radu: „Deci, mesajul acesta e: funcționează structurile criminale, ele decid pe cine răpesc, unde îl duc, nu există procuratură, nu există poliție, nu există justiție și există comisie parlamentară care doarme.”

Europa Liberă: Aici trebuie să spunem că putem anexa la șirul acesta indian și răpirile pe care le face bine mersi securitatea din Transnistria, tot ca la ei acasă vin și smulg ca pe o ridiche cetățenii moldoveni fără consecințe.

Alina Radu: „Există și decizii CEDO, și tot Republica Moldova e perdantă, pe lângă faptul că cetățenii moldoveni...”

Anatolie Golea: „...nu sunt protejați.”

Alina Radu: „Nu sunt protejați, dar tu trebuie să plătești și pentru faptul că nu-i protejezi.”

Europa Liberă: Ultima întrebare, foarte scurt să-mi spuneți: de ce dreapta, confruntându-se cu aceste pericole, cu starea asta că îi la marginea prăpastiei, nu găsește o soluție de coalizare, ci, dimpotrivă, dă senzația că toarnă gaz pe foc?

Este cert că până la anticipate nu va fi coalizare nici pe dreapta, nici pe stânga...

Anatolie Golea: „Este luptă politică și între partidele de dreapta, plus oponenții lor din stânga joacă abil și mai fac zâzanie, mai aruncă, așa, câte o piatră să tulbure apele din baltă, cei care stau în baltă manifestă turbulență, imediat încep să se certe între dânșii. Este cert că până la alegerile parlamentare anticipate nu va fi coalizare nici pe dreapta, nici pe stânga, chiar dacă cineva încearcă și o dorește să excludă oponenții și să vină cu așa un eșalon fortificat, nu, nu se va întâmpla, fiecare va lupta pe cont propriu...”

Europa Liberă: O masă rotundă ghidată de străini nu vă surâde?

Anatolie Golea: „Nu cred, asta e analogie cu 2002, când a venit Filipov, dacă nu mă înșel, da, și a încercat să concilieze, făceau ședințe prin bibliotecă. Nu cred că se ajunge la asta, fiecare va merge pe cont propriu.”

Europa Liberă: Alina...

Alina Radu: „Eu cred că noi trebuie toți ca societate să acceptăm că e vorba de o perioadă de maturizare a clasei politice, din păcate, e în defavoarea noastră, a tuturor, la acest moment, dar oamenii trebuie să se maturizeze și vor ajunge în legislativ cei care știu să distingă discuția deșartă de un mesaj coerent, cei care respectă niște principii, cei care sunt necoruptibili. Deci, nu poți acum pur și simplu să unești la o masă rotundă sau într-un grup niște oameni care ei zic că se numesc de dreapta sau de stânga. Curățarea clasei politice e o chestie mult mai profundă și maturizarea e iminentă.”

Europa Liberă: Și dureroasă.

Alina Radu: „Da!”

Anatolie Golea: „Discuțiile la masa rotundă pot să aibă loc, dar efectul lor se termină atunci când încep să se formeze listele electorale și se împart locurile în liste. Cu părere de rău, această perioadă s-a cam lungit la noi, e de durată, noi vedem formarea partidelor, Partidul Schimbării al lui Ștefan Gligor, alte partide pe dreapta, dl Chicu a decis să-și tragă un partid de dreapta-stânga, așa.”

Europa Liberă: PACE căruia îi place, probabil, reputația lui Jirinovski.

Anatolie Golea: „Da, și PACE, și război, și toate celelalte. Este declarația din parlament despre această pace la inițiativa „Pro Moldova”, dar atunci când se adoptă asemenea declarație este cert că va fi război. Va fi război între partide, toți se pregătesc de alegeri. E bine sau e rău? Asta e! Cum zice Alina, trebuie să trecem printr-o anumită perioadă de curățare, este o perioadă de creare a partidelor, cu părere de rău, ea continuă, eu nu sunt adeptul unui număr mare de partide și am spus-o de mai multe ori, chiar dacă este contrar rigorilor europene, partidele care nu participă în două campanii electorale succesiv ar trebui reziliate din listă, din registrul partidelor, pentru că astea nu sunt partide, noi avem peste 50 de partide, dintre care despre existența cel puțin a jumătate din aceste partide nu cunosc nici membrii acestor partide care, chipurile, există.”

Europa Liberă: Sau trebuie să aibă bun-simț partidele care să anunțe public, așa cum pe timpuri a anunțat Serebrian, dacă nu intrăm în parlament...

Anatolie Golea: „Vasile, noțiunea de bun-simț la cei care vor să facă politică în Republica Moldova?...”

Europa Liberă: Bun-simț în starea asta de pojar, sigur că e foarte greu să le ceri politicienilor, în primul rând. Din păcate, starea asta induce un fel de panică, dar și lehamete populației, dar eu subscriu la ceea ce a spus Alina, curățarea este un proces dureros, ca și vaccinul, dacă vreți, că tot ne-am vaccinat și toți umblăm cu un pic de subfebrilitate și te dor mușchii, și oasele, și ești conștient de faptul acesta că imunizarea asta înseamnă, organismul generează anticorpi ca să lupte cu COVID și această stare de febrilitate face bine organismului, asta o spun doctorii și societatea la fel trebuie să se imunizeze. Am avut iluzia că peste noapte, ori 30 de ani chiar e peste noapte, am avut iluzia că se poate întâmpla adevărata independență, că în vârful piramidei decizionale vor ajunge cei mai vrednici și cei mai onești, istoria arată că nu-i chiar așa. Și, din păcate, societatea mai ales are un mare handicap la a-i scoate la iveală pe oamenii aceștia și a acționa în consecință. Tare greu ne amintim despre traseiști, despre corupți, despre oameni care vor să ne mai înșele o dată, dar de asta suntem noi aici, la Europa Liberă, ca să vă amintim, din când în când, în măsura în care putem cu invitații mei.