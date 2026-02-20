Curtea Supremă a SUA anulează taxele vamale globale impuse de Trump

Prin hotărârea cu implicații majore pentru economia globală, Curtea Supremă a respins astfel una din cele mai controversate măsuri luate de Trump, spunând că, impunând tarife în baza unei legi destinate situațiilor de urgență națională (IEEPA), acesta nu a urmat o cale de consultare și reglementare cu ajutorul Congresului.

În declarații făcute la Casa Albă la scurt timp, Trump a condamnat decizia descrisă de el drept „teribilă” și i-a atacat dur pe cei șase judecători care au decis împotriva sa.

„Îmi este rușine de anumiți membri ai Curții - absolut rușine - pentru că nu au avut curajul să facă ceea ce este corect pentru țara noastră”, a spus Trump.

Curtea Supremă a ajuns la concluzia că președintele și-a depășit atribuțiile, după examinarea unei contestații în justiție depusă de companiile afectate de tarife și 12 state americane, majoritatea guvernate de democrați. Judecătorii au confirmat decizia unei instanțe inferioare care a decis că folosirea acestei legi de către Donald Trump i-a depășit autoritatea.

Decizia a fost sprijinită de președintele conservator al Curții Supreme, John Roberts, alături de care au mai votat judecătorii conservatori Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett, ambii numiți de Trump în timpul primului său mandat, dar și cei trei judecători liberali, Sonia Sotomayor, Elena Kagan și Ketanji Brown Jackson.

„Sarcina noastră de astăzi este să decidem doar dacă puterea de a «reglementa importul», așa cum i-a fost acordată președintelui prin [legea] IEEPA, cuprinde puterea de a impune tarife. Nu o face”, a scris Roberts în hotărâre, explicând și că „președintele trebuie «să invoce o autorizație clară din partea Congresului» pentru a-și justifica afirmarea extraordinară a puterii de a impune tarife”.

Dacă Congresul ar fi intenționat ca IEEPA să acorde președintelui „puterea distinctă și extraordinară de a impune tarife, ar fi făcut-o în mod expres - așa cum a făcut-o în mod constant în alte statute tarifare”, a mai scris președintele Curți Supreme.

Indicii bursieri americani, în creștere

Democrații și diverse grupuri industriale au salutat hotărârea.

Multe grupuri de afaceri și-au exprimat îngrijorarea că decizia va duce la luni de incertitudine suplimentară, pentru că administrația va emite noi tarife prin intermediul altor autorități legale.

În conferința de presă de la Casa Albă, în urma deciziei Curții Supreme, Trump a avertizat că chiar asta vrea să facă, declarând că va folosi „alte alternative” pentru înlocui tarifele vamale „pe care instanța le-a respins în mod eronat”.

Decizia Curții Supreme a dus la creșterea indicilor bursieri americani, scrie Reuters, mult timp afectați de măsurile imprevizibile ale președintelui privind tarifele. Randamentele obligațiunilor de trezorerie au crescut și ele ușor.

Trump a folosit tarifele vamale - taxe pe bunurile importate - ca instrument cheie de politică economică și externă. Acestea au fost esențiale pentru un război comercial global inițiat de Trump după ce a început al doilea mandat de președinte, un război care a înstrăinat partenerii comerciali, a afectat piețele financiare și a cauzat incertitudine economică globală.

Curtea Supremă, care are o majoritate conservatoare de 6 la 3, l-a susținut până acum pe Trump într-o serie de alte decizii emise în regim de urgență de când a revenit la președinție în ianuarie 2025, după ce politicile sale au fost împiedicate de instanțele inferioare.

Se preconiza că tarifele impuse de Trump vor genera, în următorul deceniu, venituri de trilioane de dolari pentru Statele Unite, care dețin cea mai mare economie din lume.

Administrația Trump nu a furnizat date despre colectarea tarifelor din 14 decembrie. Însă economiștii de la Penn-Wharton Budget Model au estimat vineri că suma colectată în urma tarifelor impuse de Trump pe baza IEEPA se ridică la peste 175 de miliarde de dolari. Iar această sumă ar trebui probabil rambursată printr-o hotărâre a Curții Supreme împotriva tarifelor bazate pe IEEPA.

Congresul, nu președintele, are autoritatea de a impune tarife

Constituția SUA acordă Congresului, nu președintelui, autoritatea de a emite taxe și tarife.

IEEPA permite unui președinte să reglementeze comerțul în caz de urgență națională. Însă Trump a apelat la această lege pentru a impune tarifele aproape fiecărui partener comercial al SUA, fără aprobarea Congresului, primul său asemenea anunț fiind făcut pe 2 aprilie 2025.

Este și primul președinte care a folosit IEEPA pentru a impune tarife vamale - una dintre numeroasele modalități prin care a testat limitele puterii executive în diverse domenii, de la represiunea asupra imigrației la închiderea unor agenții federale, desfășurări militare interne și operațiunile militare în străinătate.

Trump a descris tarifele ca fiind vitale pentru securitatea economică a SUA, prezicând că țara ar fi lipsită de apărare și ruinată fără ele.

Însă utilizarea tarifelor vamale de către Trump ca o armă în politica externă a SUA a reușit să antagonizeze numeroase țări, inclusiv pe cele considerate mult timp printre cei mai apropiați aliați ai SUA.

Cazurile privind tarifele vamale aflate în fața judecătorilor au implicat trei procese.

Curtea de Apel a SUA, cu sediul la Washington, pentru Circuitul Federal, a dat dreptate unor cinci întreprinderi mici care importă bunuri într-o contestație și statelor Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, Oregon și Vermont într-o altă contestație.

Separat, un judecător federal cu sediul la Washington a dat dreptate unei companii de jucării deținute de o familie, numită Learning Resources.

Știre preluată de la Europa Liberă România și actualizată după Reuters și AFP.

