Frica a cuprins al treilea oraș ca mărime din Afganistan, unde regimul taliban impune cu violență un cod vestimentar mai strict pentru femei.

Membrii infamei poliții a moralității a talibanilor au arestat și chiar au bătut în public femei din orașul Herat, situat în vestul țării, acuzate că au încălcat o nouă directivă emisă la începutul lunii iunie.

Ordinul interzice femeilor să apară în public fără ceea ce gruparea islamistă radicală descrie drept un „hijab adecvat”. Femeile care nu se conformează – inclusiv cele care își arată fața sau poartă machiaj – vor fi supuse unor măsuri punitive, se precizează în directivă.

„Femeile din Herat purtau deja hijabul”, a declarat o femeie din oraș pentru Radio Azadi al RFE/RL, sub condiția anonimatului din teamă de represalii, referindu-se la eșarfa islamică care acoperă gâtul și capul. „Dar acum talibanii cer ca femeile să poarte și o mască, să le acopere fața.”

Forțele de securitate ale talibanilor au arestat cel puțin 30 de femei în prima săptămână de la emiterea directivei, potrivit Organizației Națiunilor Unite.

Restricțiile au dus la câteva proteste publice în Herat, pe 9 iunie, care au fost dispersate cu violență de forțele talibane. Cel puțin două persoane au fost ucise și peste 20 rănite în timpul demonstrației, a declarat ONU.

„Nu mai ieșim din casă, mai bine”

Aplicarea violentă a codului vestimentar de către talibani a amplificat sentimentul de teamă în rândul femeilor din Herat. Unele sunt prea speriate să iasă din casă, în timp ce cele care îndrăznesc să iasă în stradă riscă să se confrunte cu furia grupării extremiste.

Mai multe femei au declarat pentru RFE/RL că membrii poliției morale a talibanilor opresc și inspectează în mod regulat femeile pe străzi, în piețe și la intrările în clădirile publice.

„Chiar și cele care sunt îmbrăcate corespunzător sunt uneori oprite și interogate”, a declarat o femeie din Herat pentru Radio Azadi, postul de radio pentru Afganistan al RFE/RL.

O altă femeie din oraș a declarat că talibanii au trimis clerici în moscheile locale pentru a-și răspândi mesajele.

„Un ordin preciza că au fost detașate polițite - femei pentru a le reține pe cele care nu se supun”, a spus ea. „Și avertiza că, dacă membrii familiei sau alte persoane încearcă să intervină, vor fi arestați și ei.”

Grupul și-a pus în aplicare amenințările.

În zona Jadae Abresham din Herat, poliția morală a talibanilor a reținut recent o femeie pe stradă. Când rudele acesteia au încercat să intervină, ofițerii i-au reținut și pe ei, a declarat un martor ocular pentru Radio Azadi.

În Khwaja Kalla, altă zonă a orașului, talibanii au încercat să rețină două tinere, chiar dacă acestea purtau hijab, a declarat un martor ocular.

„Când una dintre femei a protestat, ofițerii au lovit-o în cap cu patul puștii, provocându-i o sângerare. A fost dusă la un spital din apropiere, dar poliția morală a urmărit-o și înăuntru și le-a ordonat medicilor să nu o trateze”, a declarat martorul ocular pentru RFE/RL. „Apoi, ofițerii au luat-o de acolo în timp ce încă sângera.”

Locuitorii spun că Herat, un oraș cu aproximativ 1 milion de locuitori situat lângă granița cu Iranul, este tăcut și trist, căci tot mai multe femei rămân acasă.

„Sunt zile incredibil de grele pentru femeile și fetele din Herat”, a spus o altă femeie. „Orașul a amuțit. Tinerele sunt prea speriate să iasă din casă.”

O versiune extremistă a islamului

Femeile au fost cele mai afectate de încercările talibanilor de a impune versiunea lor extremistă a islamului într-o țară devastată de război, cu o populație de aproximativ 40 de milioane de locuitori.

Gruparea a eliminat în mare măsură femeile din viața publică și a impus restricții severe asupra înfățișării lor, a libertății de mișcare, precum și asupra dreptului la muncă și la studii.

În 2024, talibanii au promulgat o lege privind moralitatea care impune femeilor să-și acopere complet fața și corpul atunci când se află în public. Aplicarea acestor legi draconice a fost însă sporadică și inegală pe teritoriul țării, fiind adesea lăsată la latitudinea liderilor talibani locali.

Multe femei afgane poartă hijab. În plus, unele femei poartă o mască pentru a-și ascunde nasul și gura. Alte femei poartă burqa sau o rochie islamică de tip abaya și niqab, care acoperă părul, corpul și cea mai mare parte a feței. Aceasta din urmă este obișnuită în țările arabe din Golful Persic.

Femeile afgane, în special cele din zonele urbane, consideră că burqa și niqabul sunt străine de cultura afgană.

Înainte de revenirea talibanilor la putere în 2021, multe femei purtau eșarfe largi pe cap, care le ascundeau doar părul.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te