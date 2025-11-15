N-ai burqa, nu te consultăm. Talibanii impun cod vestimentar în spitalele afgane

Femeile din orașul Herat, din vestul Afganistanului, spun că oficialii talibani le cer să poarte la spitalul principal burqa, vestmântul islamic care acoperă tot corpul. Organizația „Medici fără Frontiere” a informat despre o scădere de 28% a internărilor în spitale ca urmare a acestei măsuri. Safiullah Stanikzai, corespondent RFE/RL, citează o femeie cu afirmația că pacientele care nu se conformează riscă să fie maltratate.