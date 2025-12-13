Talibanii afgani arestează bărbații îmbrăcați ca în serialul britanic Peaky Blinders. „Promovează cultura străină”

Talibanii i-au acuzat că „promovează cultura străină” după ce au devenit virale fotografii în care apăreau îmbrăcați în haine asemănătoare cu cele purtate de familia Shelby în popularul serial istoric polițist.

Asghar Husaini, Jalil Yaqoobi, Ashore Akbari și Daud Rasa sunt membri ai grupului autoproclamat „Thomas Shelby” și sunt cunoscuți de localnici sub numele de Jabrael Shelbys, după cartierul din Herat în care locuiesc.

În ultima lună, bărbații - toți în vârstă de aproximativ 20 de ani - au fost văzuți pe străzile din Herat purtând șepci plate, costume, mănuși și trench-uri lungi. Ținuta seamănă cu costumele din serialul Peaky Blinders, plasat de creatori în perioada de după Primul Război Mondial.

Arestările fac parte dintr-o campanie mai amplă a talibanilor de eradicare a ceea ce consideră a fi modernitate și influențe occidentale în Afganistan. Legea talibanilor privind propagarea virtuții și prevenirea viciului, adoptată oficial în 2024, interzice în mod specific bărbaților afgani să poarte haine occidentale în public.

„Ei au vrut să protesteze și să arate că se opun acestui sistem de coerciție și dominație”, a declarat Sahraa Karimi, o regizoare afgană stabilită în Europa, pentru Radio Azadi al RFE/RL.





„Astfel de haine sunt complet normale în întreaga lume, iar acești bărbați trăiesc în această lume și au acces la rețelele sociale, vizionează filme și seriale TV”, a mai spus ea.

Încercarea talibanilor de a anula modernitatea

De la revenirea la putere, talibanii au impus restricții draconice asupra modului în care bărbații și femeile afgane pot apărea și interacționa în public.

Femeile sunt obligate să poarte niqab, un văl islamic care le acoperă tot corpul. Ele trebuie să fie însoțite în afara casei de un bărbat. Bărbații sunt încurajați să-și lase barbă și să poarte haine tradiționale afgane. Majoritatea oficialilor talibani poartă turban și haine largi.

Saiful Islam Khyber, purtătorul de cuvânt al Ministerului pentru Propagarea Virtuții și Prevenirea Viciului al talibanilor, a declarat că grupul „Thomas Shelby” contravine „valorilor islamice și culturii afgane”.

El a postat și un videoclip în care unul dintre bărbați își cere scuze pentru comportamentul grupului.

Înainte de arestarea lor, Husaini, liderul grupului autoproclamat, a declarat că singurul motiv a fost „un interes special pentru stilul vestimentar clasic” al celor din Peaky Blinders.

El a declarat pentru Herat Mic, un canal local de YouTube, că intenționează să popularizeze în viitor îmbrăcămintea diferitelor comunități afgane.

Rasa, un alt membru al grupului, a spus că el și prietenii lui au fost criticați online.

„A fost multă agitație în spațiul virtual”, a spus el, adăugând că chiar și unele rude l-au acuzat că promovează cultura occidentală.

„Dar aceasta nu este [doar] cultura occidentală. În anii 1950 și 1960, aveam un stil similar aici, în Afganistan”, s-a apărat Rasa.

În Afganistan, îmbrăcămintea occidentală a devenit un simbol al modernității și liberalismului după ce suveranul reformist Amanullah Khan a aprobat costumele pentru bărbați și fustele pentru femei ca ținută oficială în anii 1920.

În deceniile următoare, mulți afgani cu studii superioare au adoptat îmbrăcămintea occidentală, iar în instituțiile guvernamentale și la reuniunile oficiale era obligatorie îmbrăcămintea occidentală formală.

Însă grupările islamiste afgane s-au opus vestimentației și manierelor occidentale. Talibanii au interzis oficial astfel de ținute și îi persecută pe afganii care poartă astfel de haine.

De asemenea, au pornit o acțiune amplă de combatere a încălcărilor codului vestimentar, aplicând amenzi și pedepse cu închisoarea celor care încalcă regulile.

Regizat de scenaristul și regizorul britanic Steven Knight, Peaky Blinders descrie aventurile familiei Shelby, o familie fictivă de criminali din Birmingham, după Primul Război Mondial.

De la debutul său în 2013, serialul și-a atras fani din întreaga lume. De atunci, au fost difuzate șase sezoane, care au atras sute de milioane de telespectatori la nivel global.

Abubakar Siddique a scris acest articol pe baza informațiilor furnizate de Radio Free Afghanistan, parte a RFE/RL.

