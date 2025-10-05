Cum te descurci într-o țară unde nu există internet? Afganii s-au simțit „sufocați”când au rămas fără acces două zile

După criză, afganii spun că viețile lor au fost brusc date peste cap. „Aceste două zile mi s-au părut ireale, parcă trăiam un coșmar”, a declarat un om de afaceri din provincia Kandahar, din sudul țării.

„A avut un impact enorm asupra comerțului, muncii și transportului de marfă”, a declarat bărbatul, care a vorbit cu Radio Azadi (serviciul afgan al Europai LIbere) sub condiția anonimatului, de teama represaliilor. „Nu ne-am putut face nici măcar 5% din munca noastră obișnuită.”

Talibanii au întrerupt accesul la internetul prin fibră optică și la serviciile de telefonie mobilă, care se bazează pe același sistem, fără avertisment, pe 29 septembrie.

Măsura a provocat haos, perturbând zborurile și izolând oamenii de sistemele bancare și de comerț electronic, precum și de locurile de muncă și școlile online.

Talibanii nu au oferit un motiv oficial pentru această decizie. Însă închiderea a avut loc la câteva săptămâni după ce gruparea islamistă radicală a blocat accesul la internetul prin fibră optică în mai multe provincii, din cauza preocupărilor legate de „imoralitate”.

Criticii au afirmat că această decizie face parte dintr-o campanie mai amplă de reprimare a libertăților individuale și a liberei circulații a informațiilor.

Misiunea ONU în Afganistan a îndemnat talibanii să restabilească accesul la internet și telecomunicații, afirmând că întreruperea conexiunii a izolat țara de restul lumii.

„Restricționarea accesului a izolat Afganistanul aproape complet de lumea exterioară și riscă să aducă prejudicii semnificative poporului afgan, inclusiv prin amenințarea stabilității economice și agravarea uneia dintre cele mai grave crize umanitare din lume”, se arată într-o declarație.

Întreruperea comunicațiilor a afectat cetățenii afgani obișnuiți, întreprinderile private și instituțiile guvernamentale și a creat dificultăți pentru mii de afgani care se află în afara țării.

„Nu puteam să sunăm, să trimitem mesaje sau e-mailuri nimănui”, a spus un bărbat din provincia Balkh, din nordul țării.

„În aceste două zile, oamenii au avut foarte multe probleme, în special tânăra generație, care nu a cunoscut niciodată viața fără telefon sau internet”, a adăugat bărbatul, care a vorbit cu Radio Azadi sub condiția anonimatului.

Internetul este o salvare și un refugiu mai ales pentru femeile afgane, multe dintre ele pierzându-și dreptul la muncă și studii în urma interdicțiilor impuse de talibani în 2022.

Întreruperea internetului a stârnit temeri în rândul femeilor că își pierd ultima speranță.

„În aceste 48 de ore, ne-am simțit ca și cum am fi fost sufocați”, a declarat pentru Radio Azadi o femeie care locuiește în provincia Herat, din vestul țării.

Articol scris de Farangis Najibullah pe baza reportajelor realizate de Radio Azadi, parte a RFE/RL.

