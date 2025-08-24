China folosește Inițiativa „Belt and Road” pentru a repara relațiile dintre talibani și Pakistan

Autoritățile talibane din Afganistan găzduiesc miercuri, 20 august, o reuniune trilaterală cu China și Pakistanul.

Întâlnirea vine în contextul în care Beijingul încearcă să reducă tensiunile dintre cele două țări, încurajând cooperarea prin noi oportunități comerciale și de investiții.

La întâlnirea de o zi se va discuta despre eforturile comune de combatere a terorismului, precum și despre extinderea proiectului global de infrastructură al Chinei, în valoare de trilioane de dolari, denumit Inițiativa Centurii și Drumului –„Belt and Road”(BRI).

Este vorba de investiții în Afganistan, prin Coridorul Economic China-Pakistan (CPEC), mai exact de proiecte în valoare de 60 de miliarde de dolari, lansate de Islamabad și Beijing sub egida BRI.

„Vor avea loc discuții aprofundate pe o serie de teme importante, inclusiv cooperarea politică, economică și regională între cele trei țări”, a declarat Hafiz Zia Ahmad, purtător de cuvânt adjunct al Ministerului Afacerilor Externe al Afganistanului, într-o postare pe X, înaintea reuniunii.

Obținerea unui acord formal pentru extinderea CPEC în Afganistan nu numai că ar reprezenta un impuls pentru talibanii aflați în dificultate financiară și în căutarea legitimității internaționale, dar ar marca și o victorie diplomatică pentru Beijing, care își intensifică angajamentul și se adaptează la noile schimbări din regiune.

Ministrul de externe al talibanilor, Amir Khan Muttaqi, este gazda ministrului de externe chinez Wang Yi și a omologului său pakistanez, Ishaq Dar.

Călătoria lui Wang la Kabul urmează întâlnirilor de înalt nivel de la New Delhi, unde Beijingul a căutat să profite de tensiunile cauzate de tarifele impuse de SUA asupra mărfurilor indiene.

O declarație a Ministerului Afacerilor Externe chinez a anunțat că s-a ajuns la un acord pentru a rezolva disputa dintre Beijing și New Delhi.

După vizita în Afganistan, Wang se va deplasa la Islamabad pentru o vizită de trei zile înaintea summitului anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai de la sfârșitul lunii august, unde China va găzdui lideri și înalți oficiali din Pakistan și India, precum și lideri din Rusia, Asia Centrală, Belarus și Iran.

Eforturile diplomatice ale Chinei

Deși nici China, nici Pakistanul nu au recunoscut oficial guvernul taliban, Beijingul a acționat ca un mediator din umbră.

Discuțiile de la Kabul marchează prima întâlnire a oficialilor din luna mai.

La această întâlnire, Beijingul a acceptat verbal să extindă legăturile comerciale și de infrastructură pe care le-a construit deja prin CPEC în ultimul deceniu către Afganistan.

Pakistanul și-a îmbunătățit, de asemenea, relațiile diplomatice cu talibanii, trimițând primul său ambasador la Kabul de la preluarea puterii de către gruparea militantă în 2021.

La acea vreme, mulți au considerat revenirea talibanilor ca o victorie strategică pentru Pakistan – având în vedere legăturile sale istorice cu grupul – dar relațiile dintre ei s-au deteriorat ulterior.

Islamabadul a acuzat talibanii afgani că permit grupărilor precum Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) să lanseze atacuri peste graniță. TTP, format în 2007, are aceleași rădăcini ideologice cu talibanii afgani, dar operează independent.

TTP a amenințat și interesele chineze, în special CPEC, unde cetățenii chinezi care lucrează la proiecte în Pakistan au devenit ținta obișnuită a atacurilor. Din 2021, în țară au avut loc 14 atacuri teroriste care au vizat cetățeni chinezi.

China a insistat pentru o cooperare comună în domeniul aplicării legii între talibani și Pakistan, iar acest demers pare să se fi accelerat de la ultima întâlnire a oficialilor din luna mai.

Talibanii ar fi promis că nu vor permite utilizarea teritoriului afgan pentru operațiunile TTP, iar trimisul special al Chinei pentru afacerile afgane, Yue Xiaoyong, a vizitat atât Afganistanul, cât și Pakistanul în luna iulie.

Este China pregătită să extindă CPEC în Afganistan?

CPEC a fost gândit ca o componentă emblematică a BRI atunci când a fost lansat, în 2015. De atunci și până în prezent, însă, a devenit un fel de poveste cu tâlc pentru China, care s-a confruntat cu întârzieri în proiecte, depășiri de costuri, probleme de securitate și creșterea stresului datorat datoriilor în Pakistan.

De atunci, Beijingul a fost reticent în a da undă verde proiectelor de amploare pentru CPEC și a căutat să ducă la bun sfârșit proiectele existente cele mai viabile.

Această prudență va fi valabilă și pentru orice mișcare de integrare a Afganistanului în proiectul de infrastructură.

Interesul Beijingului de a conecta Afganistanul la BRI prin CPEC este anterior revenirii talibanilor la putere, dar s-au înregistrat progrese practice limitate, în ciuda unui interes reînnoit din partea Chinei pentru bogăția substanțială de minerale și resurse a Afganistanului.

Rămâne încă incert ritmul în care China va încerca să încorporeze oficial Afganistanul.

Îmbunătățirea relațiilor dintre talibani și Islamabad și consolidarea cooperării în domeniul securității sunt premise pe care Beijingul va încerca să le valorifice la reuniunile din această lună.

Punerea în aplicare a proiectelor pe teren în Afganistan s-a dovedit întotdeauna dificilă, iar orice proiecte noi privind extinderea CPEC vor trebui să facă față unei situații de securitate încă instabile pe teren.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te

