Bilanțul victimelor cutremurului din Afganistan aproape s-a dublat. Operațiunile de salvare continuă

Hamdullah Fitrat, purtător de cuvânt al guvernului condus de talibani, care a oferit noile date pe 4 septembrie, a spus că livrările de prim ajutor și provizii de urgență sunt „în desfășurare”, în vreme ce voluntarii și salvatorii străbat terenuri periculoase pentru a ajunge în satele unde oamenii rămân prinși sub dărâmături.

Autoritățile din Afganistan, stat afectat de sărăcie extremă și de război, au făcut apel la alte țări să trimită ajutoare. Operațiunile de asistență internațională au încetat în mare parte după ce talibanii au preluat puterea în august 2021.

Eforturile de sprijin au fost complicate suplimentar de mai multe replici puternice, inclusiv un seism cu magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter, produs în dimineața zilei de 4 septembrie. Cutremurul inițial, produs pe 31 august, a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter.

„Au fost instalate corturi pentru familiile strămutate în mai multe locații, iar distribuirea organizată a ajutoarelor umanitare primare și urgente este în prezent în desfășurare”, a scris Fitrat într-o postare pe rețele sociale, unde a adăugat că cel puțin 3.640 de persoane au fost rănite în urma cutremurului.

Guvernul condus de talibani nu a fost recunoscut oficial de nicio țară în afară de Rusia, deși organizațiile umanitare au încercat să mențină contactele, în ciuda barierelor impuse de autorități.

Grupurile umanitare avertizează că lipsa accesului la produsele de igienă, ajutor medical și adăposturi de urgență pune în pericol multe persoane, în special femei și fete.

Dezastrul survine într-un moment în care sute de mii de refugiați afgani sunt forțați să se întoarcă din țările vecine, o măsură care deja pune o presiune severă asupra serviciilor sociale ale statului afgan.

Afganistanul este lovit frecvent de cutremure, ultimul având loc în octombrie 2023. Atunci, bilanțul victimelor a crescut treptate pe măsură ce intervențiile de urgență și salvare au continuat.

Talibanii au anunțat la final cifra de 4.000 de morți, deși ONU a spus că în realitate bilanțul ar fi de circa 1.500 de decese.

Cel mai recent seism a avut loc în jurul orei 23:45, pe 31 august, și a fost localizat la circa 27 de kilometri nord-est de Jalalabad, în provincia Nangarhar din Afganistan, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).

USGS a precizat că seismul a avut o adâncime de 8 kilometri, un nivel relativ superficial care cauzează adesea daune mai mari decât cutremurele produse la adâncimi mai mari.

