Cursă contra cronometru în căutarea de supraviețuitori, după cutremurul afgan

Soldați afgani au fost parașutați cu zecile într-o regiune montană izolată de-a lungul frontierei estice cu Pakistanul pentru a ajuta la salvarea victimelor cutremurului de la sfârșitul săptămânii trecute, care a provocat moartea a peste 1.400 de persoane, potrivit autorităților talibane.

Cutremurul cu magnitudinea de 6,0 care a lovit provinciile Kunar și Nangarhar în seara zilei de 31 august a rănit mii de persoane, a distrus sate întregi și a lăsat zeci de mii de oameni fără adăpost. Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,5, care a avut loc pe 2 septembrie, a agravat dezastrul, producându-se în timp ce echipele de salvare se luptau să ajungă la fața locului.

Locuitorii din zonă au declarat pentru Radio Azadi, parte din RFE/RL, că nu au adăpost și trăiesc sub cerul liber, adăugând că au nevoie urgentă de ajutor, inclusiv alimente, apă potabilă curată și corturi.

Oficialii guvernamentali au declarat că trupele speciale au fost trimise cu avionul în zonele în care accesul rutier a fost blocat de cutremure și că au fost înființate centre de comandă pentru coordonarea serviciilor de urgență și de ajutorare.

Eforturile vin în contextul în care organizațiile umanitare avertizează că lipsa accesului la produse de igienă, asistență medicală și adăposturi de urgență pune în pericol multe persoane, în special femei și fete.

„Lipsa lucrătorilor umanitari și a medicilor de sex feminin înseamnă, de asemenea, că sănătatea și recuperarea femeilor și fetelor pot fi întârziate și deprioritizate în mod semnificativ, cauzându-le probleme pe termen lung și prejudicii permanente”, a declarat Sahar Fetrat, cercetătoare la Divizia pentru Drepturile Femeilor din Human Rights Watch, pentru RFE/RL.

Guvernul condus de talibani nu a fost recunoscut oficial de nicio altă țară în afară de Rusia, deși organizațiile umanitare au încercat să mențină contactele în ciuda barierelor ridicate de conducătorii de facto.

Amnesty International a lansat un apel pentru „ajutor umanitar urgent”, dar organizația pentru drepturile omului cu sediul la Londra a criticat dur talibanii pentru că „îngreunează” operațiunile de salvare. De asemenea, a criticat Pakistanul pentru repatrierea forțată a aproape 2 milioane de refugiați afgani, afirmând că acest lucru a agravat situația.

Organizațiile internaționale care oferă asistență fac eforturi să convingă donatorii că tot ajutorul va ajunge la victime și nu în mâinile liderilor talibanilor.

Dezastrul survine într-un moment în care această țară săracă se confruntă cu reducerea ajutorului internațional ca urmare a preluării puterii de către talibani și a întoarcerii a sute de mii de refugiați afgani din țările vecine.

Terase ucigașe

Un purtător de cuvânt al UNICEF din Kabul a declarat că particularitățile culturale ale zonei afectate de cutremur au agravat impactul acestuia.

„Satele de acolo sunt construite în terase eșalonate”, a declarat Salam Al-Janabi pentru RFE/RL. „Asta înseamnă că aceste case se prăbușesc unele peste altele. Și de aceea vedem un număr atât de mare de victime.”

Al-Janabi a declarat că aproximativ 600 de case au fost distruse.

„Unde locuiesc aceste familii?”, a întrebat el. „Unde locuiesc acești copii? Poate că deocamdată este în regulă să stea într-un cort... dar în următoarele trei săptămâni vremea va începe să se răcească foarte repede în această zonă.”

Supraviețuitorii răniți sunt transportați cu elicopterul din regiunea montană izolată. Oficialii regimului talibanilor au declarat că terenul a îngreunat accesul echipelor de salvare la locul accidentului.

Afganistanul este adesea lovit de cutremure, cel mai recent în octombrie 2023. Atunci, numărul victimelor a crescut constant pe măsură ce operațiunile de urgență continuau. Talibanii au dat un bilanț final de 4.000 de morți, după ce Națiunile Unite au declarat că cifra era de aproximativ 1.500.

Cel mai recent cutremur a avut loc în jurul orei 23:45, pe 31 august, și a avut epicentrul la aproximativ 27 de kilometri nord-est de Jalalabad, în provincia Nangarhar din Afganistan, potrivit US Geological Survey (USGA).

USGA a declarat că seismul a avut o adâncime de 8 kilometri, deci relativ mică, ceea ce de obicei provoacă pagube mai mari decât la cutremurele mai „adânci”.

Replicile ulterioare au complicat și mai mult situația.

Cu informații furnizate de Reuters.

