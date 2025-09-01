Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 800 de morți, mii de răniți

Bilanțul victimelor ar putea, din păcate, să crească.

Seismul din Afganistan a avut loc la doar 8 km adâncime, iar epicentrul a fost localizat la 27 km nord-est de orașul Jalalabad, în provincia Nangarhar, conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Cutremurele superficiale tind să provoace mai multe pagube decât cele adânci, iar unda de șoc s-a resimțit până la Kabul și Islamabad, în Pakistan, la aproximativ 370 km distanță.

Autoritățile sanitare din Kabul conduse de talibani au declarat că cifrele oficiale legate de numărul victimelor sunt în dinamică, în condițiile în care accesul echipelor de salvare în zonele îndepărtate afectate de cutremur este unul dificil.

În provincia Kunar, autoritatea pentru gestionarea dezastrelor a transmis că cel puțin 250 de persoane au murit și 500 au fost rănite în districtele Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi și Chapadare.

Sute de răniți au fost transportați la spitale, iar oficialii se așteaptă ca bilanțul să crească pe măsură ce noi informații venite din zonele izolate sunt centralizate.

Afganistanul este frecvent afectat de cutremure, în special în lanțul muntos Hindu Kush, aflat la joncțiunea plăcilor tectonice eurasiatică și indiană.

Provincia Nangarhar a fost lovită recent și de inundații, vineri și sâmbătă, care au ucis cinci persoane și au distrus culturi și proprietăți.

Anul trecut, o serie de cutremure în provincia Herat a ucis peste 1.500 de oameni și a afectat sau distrus mai mult de 63.000 de locuințe, conform evaluărilor ONU, Uniunii Europene și Băncii Asiatice de Dezvoltare.

Talibanii au estimat atunci un bilanț de cel puțin 4.000 de morți, în timp ce ONU a raportat aproximativ 1.500. Un cutremur de magnitudine 6,3 din octombrie 2023 a fost cel mai mortal din ultimii ani.

Războiul de patru decenii a devastat țara, iar revenirea talibanilor a dus la o reducere dramatică a ajutorului internațional, slăbind capacitatea de răspuns la dezastre.

În 2015, un seism de 7,5 a ucis peste 380 de persoane în Afganistan și Pakistan, majoritatea în Pakistan.

Jalalabad, un oraș comercial aglomerat cu aproximativ 300.000 de locuitori (și o zonă metropolitană mai mare), este situat lângă granița cu Pakistanul și găzduiește clădiri joase din beton, cărămidă, pământ și lemn, multe dintre acestea cu structuri de rezistență slabe.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te