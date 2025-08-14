Patru ani de talibani sau cum au dispărut femeile afgane din viața publică

De la revenirea la putere, pe 15 august 2021, oficialii talibani au impus reguli draconice care le privează pe femeile și fetele afgane de drepturile și demnitatea lor, a declarat, pe 11 august a.c., agenția ONU pentru egalitatea de gen, UN Women .

Guvernul condus de talibani nu le permite fetelor să frecventeze școala după clasa a șasea. Femeilor le e interzis accesul la majoritatea locurilor de muncă și participarea la viața politică. De asemenea, fetele și femeile sunt obligate să respecte un cod vestimentar islamic strict când ies din casă.

Un nou raport al Misiunii de Asistență a ONU în Afganistan (UNAMA) susține avertismentul emis de UN Women, care documentează numeroase cazuri de femei reținute de inspectorii Ministerului Promovării Virtuții și Prevenirii Viciului - poliția morală a talibanilor - pentru încălcarea presupusă a cerințelor codului vestimentar.

„Edictele adoptate de talibani pentru a restricționa drepturile femeilor și fetelor sunt legate între ele și creează un mecanism inevitabil care le obligă pe femei să stea în spații private și le sporește vulnerabilitatea”, afirmă UN Women.

De când au revenit talibanii la putere, peste 78% dintre femeile afgane – spune ONU – au pierdut accesul la educație, locuri de muncă și/sau formare profesională.

În orașul Herat, din vestul Afganistanului, în luna mai 2025, de exemplu, zeci de femei au primit interdicție să meargă la piață sau în magazine și să utilizeze transportul public, după ce au fost găsite ca nerespectând regulile portului hijabului, spune UNAMA. Conform raportului, mai multe femei au fost reținute până când rudele lor le-au adus haine pentru a se „acoperi” complet.

Talibanii le-au interzis femeilor să călătorească fără un tutore masculin, o măsură care, în unele cazuri, a lipsit femeile de accesul la medic și alte servicii vitale.

Potrivit UNAMA, poliția morală a talibanilor le-a impus clinicilor medicale, birourilor guvernamentale, magazinelor, piețelor și șoferilor de taxi din toată țara instrucțiuni stricte potrivit cărora trebuie să refuze serviciile lor femeilor care nu sunt însoțite de o rudă de sex masculin – așa-numitul mahram.

Poliția morală din Kandahar a cerut, de exemplu, ca femeile care lucrează în domeniul sănătății să fie însoțite la locul de muncă de un tutore de sex masculin care să dețină un „card de identificare mahram”. Aceste carduri sunt eliberate de Departamentul de Sănătate Publică condus de talibani.

Căsătoriile între minori au început să fie, de asemenea, mai frecvente, iar „femeile sunt din ce în ce mai expuse violenței, atât în interiorul, cât și în afara căminelor lor”, a declarat ONU .

UN Women prevede că obstacolele în calea accesului femeilor la îngrijiri medicale vor duce la o creștere cu 50% a ratei mortalității materne în Afganistan până în 2026.

Multe dintre decese s-ar putea datora complicațiilor de sarcină care puteau fi prevenite, agravate de lipsa acută de moașe calificate și de un sistem de sănătate lipsit de resursele necesare.

Lipsa specialiștilor va fi și mai gravă în următorii ani, arată previziunile, întrucât talibanii le-au interzis femeilor să studieze la universități și au închis școlile private care ofereau cursuri de moașă, asistență medicală și asistentă de laborator.

UN Women a avertizat că rezultatele politicilor opresive ale talibanilor asupra femeilor din Afganistan „sunt devastatoare”.

„Femeile trăiesc mai puțin și sunt mai puțin sănătoase”, a declarat agenția ONU.

Situația femeilor și fetelor din Afganistan devine „din ce în ce mai insuportabilă” sub talibani, a declarat agenția, avertizând că „fără măsuri urgente, această realitate insuportabilă va fi privită ca normală, iar femeile și fetele vor fi complet excluse” din viața publică.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

