SUA va revizui permisele de ședere eliberate persoanelor din 19 țări, inclusiv Afganistan

Șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS), Joseph Edlow, a declarat pe X că a dispus la indicația președintelui „o reexaminare completă și riguroasă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care suscită îngrijorare”.

O carte verde (green card) permite cetățenilor străini să locuiască și să lucreze permanent în Statele Unite ale Americii.

Un comunicat al USCIS a menționat „19 țări cu risc ridicat”, fără a le enumera, dar a făcut trimitere la un decret prezidențial din iunie care anunța interdicții de intrare pentru cetățeni din 12 țări, printre care Afganistan, Iran și Somalia, și o restricție parțială de intrare pentru cetățenii altor șapte țări, printre care Cuba și Venezuela.

Miercuri, administrația Trump a anunțat că opresc procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățenii din Afganistan, după ce un imigrat afgan a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale, lângă stația de metrou Farragut West, din apropierea Casei Albe.

La o zi după atac, pe 27 noiembrie, președintele Donald Trump a declarat că Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit din cauza rănilor provocate de atacul suspectului identificat ca fiind Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani.

Un al doilea membru al Gărzii Naționale, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, „luptă pentru viața lui”, a spus Trump.

Lakanwal a fost rănit și s-ar afla în stare critică după schimbul de focuri ce a urmat atacului. El a fost arestat de alți membri ai Gărzii Naționale.

Președintele Donald Trump, care în momentul atacului se afla la stațiunea sa din Florida pentru a sărbători Ziua Recunoștinței, a calificat atentatul drept „un act al răului, un act al urii și un act de teroare”, precum și „o crimă împotriva întregii noastre națiuni”.

El a spus că Lakanwal a sosit în Statele Unite în septembrie 2021 cu unul dintre „acele zboruri infame” – cu referire la evacuarea afganilor după retragerea SUA și preluarea controlului țării de către talibani.

Președintele SUA a adăugat că administrația sa „va reexamina” toți afganii care au venit în Statele Unite în timpul președinției lui Joe Biden.

Lakanwal a servit în armata afgană timp de un deceniu, sprijinind forțele speciale americane în acea perioadă.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat într-o declarație că Lakanwal a lucrat și pentru CIA și armata SUA în timpul șederii în Afganistan.

Teama de represalii

Afgani din SUA spun că se tem că atacul armat va spori presiunea asupra lor și, posibil, ar putea deveni ținte pentru acțiuni de represalii.

„Sunt în SUA de un an ca refugiat și încă nu am primit cartea verde, iar acum sunt foarte îngrijorat”, a declarat un afgan care locuiește acum în California pentru Radio Azadi al RFE/RL.

„Nu numai eu, ci toți afganii de aici sunt îngrijorați. Ne temem că vom fi deportați sau că vom avea alte probleme, pentru că am venit aici din Afganistan cu mare dificultate. În Afganistan suntem expuși la multe pericole”, a adăugat refugiatul, care a cerut să nu i se dezvăluie numele.

Un alt refugiat care a fugit în Pakistanul vecin a spus că șocul provocat de atac s-a resimțit în toată lumea.

„Am vândut tot ce aveam în Afganistan și am venit în Pakistan cu familia mea, sperând că viitorul nostru se va schimba și că ne vom muta în America”, a spus el despre mutarea la Islamabad după ce a lucrat cu forțele americane timp de aproape două decenii, în perioada în care forțele internaționale susțineau guvernul ales democratic.

„Am făcut tot ce am putut, dar am așteptat aici într-o situație fără speranță. Ar trebui să pedepsească o singură persoană, nu toți refugiații afgani pentru faptele sale [ale atacatorului]”, a adăugat el.

Refugiații afgani erau deja sub presiune în Statele Unite după ce statutul lor de protecție temporară (TPS) a expirat pe 14 iulie. Schimbarea afectează între 9.000 și 12.000 de afgani care trăiesc și lucrează legal în Statele Unite în cadrul acestui program.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat într-un comunicat că încetarea TPS s-a bazat pe evaluarea sa că condițiile din Afganistan s-au „îmbunătățit suficient” și nu mai îndeplinesc cerințele legale pentru TPS.

Desfășurarea Gărzii Naționale

Este de așteptat ca atacul din 26 noiembrie, care a avut loc lângă o stație de metrou, la câteva străzi de Casa Albă, să readucă atenția asupra controversatei decizii a lui Trump de a desfășura Garda Națională în mai multe orașe importante din SUA.

Președintele Trump a motivat decizia prin nevoia de a reduce rata criminalității din întreaga țară.

Ca răspuns la atac, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus că alți 500 de membri ai Gărzii Naționale se vor alătura celor 2.000 deja staționați în capitala SUA.

Primarul orașului Washington, Muriel Bowser, care s-a confruntat deschis cu administrația prezidențială în legătură cu desfășurarea Gărzii Naționale în capitală, a descris atacul ca fiind „”oribil și de neconceput” și a adăugat că „suspectul se află în arest pentru acest atac armat și va fi judecat în conformitate cu legea”.

Cu informații de la DPA, AFP, Reuters și BBC.

