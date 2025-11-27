Focuri de armă la Washington, în apropierea Casei Albe. Doi soldați ai Gărzii Naționale, în stare critică, atacatorul a fost reținut

Anchetatorii caută indicii care să explice ce l-a determinat pe un imigrant afgan să deschidă focul asupra a doi soldați ai Gărzii Naționale, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă.

Atacul a avut loc miercuri după amiază, lângă o stație de metrou, într-o zonă aglomerată, oficialii calificându-l, inițial, drept „un atac țintit” și o „ambuscadă” în ajunul Zilei Recunoștinței.

Suspectul, care a fost rănit într-un schimb de focuri înainte de a fi arestat, a fost identificat de Departamentul Securității Interne ca fiind Rahmanullah Lakanwal, de 29 de ani, cetățean afgan.

Președintele Donald Trump, care se afla la stațiunea sa din Florida în momentul atacului, a difuzat miercuri seara o declarație video preînregistrată în care a calificat atacul asupra soldaților drept „un act al răului, un act al urii și un act de teroare”, precum și „o crimă împotriva întregii noastre națiuni”.

Trump a precizat că suspectul este „un străin care a intrat în țara noastră din Afganistan” pe timpul evacuărilor din 2021, prin programul Operation Allies Welcome lansat de administrația Biden.

El a spus că administrația sa va „reexamina” toți afganii care au venit în SUA în timpul președinției lui Joe Biden.

Agenția Serviciilor de Cetățenie și Imigrare a SUA a declarat ulterior că a suspendat pe termen nelimitat procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățenii afgani, „în așteptarea unei revizuiri suplimentare a protocoalelor de securitate și verificare”.

Potrivit autorităților, Lakanwal a intrat în SUA în 2021, în cadrul operațiunii „Allies Welcome” - un program pentru relocarea a mii de afgani care au ajutat SUA în timpul războiului din Afganistan și se temeau de represalii din partea Talibanilor care au preluat controlul asupra țării după retragerea forțelor americane.

Ca răspuns la atacul de miercuri, secretarul apărării Pete Hegseth a anunțat că președintele a cerut trimiterea a încă 500 de soldați ai Gărzii Naționale pentru a se alătura celor peste 2.000 mobilizați anterior în capitala țării.

Vicepreședintele JD Vance, care se afla miercuri în Kentucky, a declarat într-o postare pe X că împușcăturile au dovedit că politica de imigrare a administrației Trump era justificată.

„Trebuie să ne dublăm eforturile pentru a-i deporta pe cei care nu au dreptul să se afle în țara noastră”, a spus el.

Citește și: Incertitudinea umbrește viitorul a mii de afgani care vor să emigreze în SUA

Unele unități ale Gărzii Naționale patrulează Washingtonul la ordinul lui Trump cu scopul de a proteja „siguranța și bunăstarea” locuitorilor capitalei.

Administrația lui Donald Trump a mobilizat inițial, în luna august, 800 de soldați în districtul Columbia pentru a ajuta forțele de ordine locale să „asigure respectarea legilor în vigoare și să elimine de pe străzi infractorii care comit infracțiuni violente”.

Ulterior, trupele Gărzii Naționale au fost trimise și în Los Angeles și Chicago.

Criticii politicii de imigrare a administrației Trump spun că autoritățile au folosit tactici dure, reținând imigranți în mod nejustificat, inclusiv pe unii fără antecedente penale sau aflați în mod legal în țară.

Cu informații de la Reuters, BBC și DPA.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te