Donald Trump amenință Afganistanul cu „lucruri rele” dacă baza Bagram nu este restituită Statelor Unite

Președintele american Donald Trump a amenințat Afganistanul cu „lucruri rele”, fără a da detalii, dacă nu returnează Statelor Unite controlul aerodromului Bagram. Solicitarea a fost anterior respinsă de conducătorii talibani ai țării.

Este pentru a doua oară în ultimele zile când Trump semnalează intenția Washingtonului de a recâștiga controlul asupra bazei de la nord de Kabul, pe care SUA au controlat-o până la retragerea din 2021.

Trump a vorbit despre localizarea bazei în apropierea Chinei ca motiv principal pentru redobândirea controlului asupra.

„Dacă Afganistanul nu dă baza aeriană Bagram înapoi celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, se vor întâmpla lucruri rele”, a spus Trump pe 20 septembrie într-o postare pe rețelele de socializare.

Ulterior, la Casa Albă, el a repetat amenințarea, deși nu a specificat ce s-ar putea întâmpla.

„Vorbim acum cu Afganistanul și vrem [baza] înapoi. O vrem înapoi repede, imediat. Și dacă nu o fac, dacă nu o fac, veți afla ce voi face eu”, a spus președintele Donald Trump reporterilor.

Conducătorii talibani, care controlează o țară afectată de dezastre naturale, sărăcie și atacuri teroriste, au încercat să îmbunătățească legăturile cu comunitatea globală, deși Rusia este singura țară care a stabilit până acum cu ei relații diplomatice.

Țările occidentale au condiționat reluarea legăturilor diplomatice cu talibanii de îmbunătățirea situației drepturilor omului în țară, în special în ceea ce privește tratamentul femeilor și fetelor.

Într-un comentariu făcut în timpul vizitei la Londra, Trump a sugerat că conducătorii talibani din Afganistan negociază cu Washingtonul.

„Încercăm să recuperăm [baza]pentru că ei [conducătorii talibani] au nevoie de lucruri de la noi”, a spus Trump la o conferință de presă comun[ cu premierul britanic Keir Starmer.

„Dar unul dintre motivele pentru care vrem acea bază este, după cum știți, că este la o oră distanță de locul în care China își fabrică armele nucleare. Așa că se întâmplă o mulțime de lucruri”, a mai spus Trump.

Publicația Wall Street Journal citează persoane informate în această chestiune care afirmă că oficialii americani și talibanii au discutat posibilitatea ca armata americană să poată folosi baza Bagram ca „punct de lansare” pentru misiuni de combatere a terorismului.

Chiar și în varianta în care talibanii ar permite prezența americană la Bagram, spun experții, baza va avea nevoie de apărare împotriva amenințărilor din partea grupărilor teroriste Al-Qaeda și Stat Islamic, care acționează încă în Afganistan.

De ce e importantă baza militară Bagram?

Baza de la Bagram, situată la aproximativ 40 de kilometri nord de Kabul, a fost construită inițial de URSS în anii 1950, dar a mult îmbunătățită și extinsă de armata americană.

Bagram a fost cea mai mare bază a SUA din țară și a servit ca punct central de comandă în timpul războiului de 20 de ani din Afganistan.

Baza a fost predată în iulie 2021 guvernului afgan, cu câteva săptămâni înainte de retragerea haotică a trupelor americane și preluarea ulterioară a controlului țării de către talibani.

Washingtonul a păstrat un nivel minim de angajament public cu Afganistanul după venirea la putere a talibanilor, angajament limitat doar la negocieri privind ostaticii.

Afganistanul a rămas în mare parte izolat pe scena globală, iar economia țării ar avea nevoie de sprijin extern și investiții private.

Oficialii talibani au respins sugestia lui Trump că Statele Unite ar putea recâștiga controlul asupra Bagram, dar au lăsat deschisă posibilitatea unor discuții pentru a îmbunătăți relațiile.

„Fără ca SUA să aibă nicio prezență militară în Afganistan, atât Afganistanul, cât și SUA trebuie să se angajeze unul cu celălalt și pot avea relații politice și economice bazate pe respect reciproc și interese comune”, a declarat Zakir Jalaly, un oficial al ministerului de Externe taliban.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

