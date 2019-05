Dan Perciun: „Nu există nicio țară în UE, unde studenții care-și fac studiile la buget sunt obligați să ramburseze banii”

Doi deputați ai fracțiunii PAS, Blocul ACUM, au înregistrat o inițiativă legislativă prin care își propun să înlăture ceea ce ei consideră că sunt niște abuzuri față de studenții mediciniști care își fac studiile cu burse de la buget. O convorbire pe această temă cu deputatul Dan Perciun, unul dintre autorii amendamentelor propuse.

Europa Liberă: Sunteți autorul, alături de colegul Dvs. Radu Marian, al unor amendamente la Legea Sănătății, amendamente menite – cum ați precizat - să împace interesele contribuabililor care finanțează studiile la medicină cu cele ale absolvenților instituțiilor medicale cu burse de la buget. Absolvenți pe care, potrivit legii, statul îi obligă acum să restituie costul studiilor, dacă decid să nu rămână în sistemul medical al Republicii Moldova. Să le luăm pe rând. Ce este rău și nejustificat în modul în care statul îi obligă pe studenții care au acceptat conștient burse de la buget să restituie banii cheltuiți pentru educația lor în momentul în care aceștia decid să se realizeze profesional în altă țară?

Dan Perciun: „Din punctul nostru de vedere, ceea ce se întâmplă la moment constituie un abuz, pentru că statul, în loc să le ofere acestor studenți oportunitatea să ramburseze acești bani într-o anumită perioadă de timp, în așa fel încât ei să aibă cu adevărat posibilitatea să o facă, îi forțează să ramburseze integral suma, într-o singură tranșă, practic imediat după absolvire. Cifra se ridică la peste 250 de mii de lei. Respectiv, acești studenți nu au posibilitatea să ramburseze această sumă, de facto fiind obligați să-și continue rezidențiatul în Republica Moldova.

Noi recunoaștem că, într-adevăr, contribuabilul face anumite investiții în instruirea acestor studenți, respectiv, ar exercita o așteptare rezonabilă ca aceștia să revină în sistemul medical, dar în același timp, considerăm că nici nu poate legea să fie atât de restrictivă, încât să le limiteze practic deplin libertatea de a-și urma parcursul educațional așa cum doresc, din cauza asta luptăm pentru o variantă de compromis, unde această prevedere să rămână în vigoare, dar să existe posibilitatea expres ca aceștia să ramburseze banii într-o anumită perioadă de timp.

Totodată, aș vrea să precizez că Dvs. spuneați că ei conștient au mers la acest pas, au intrat la buget. Adevărul este că Ministerul aplică aceste prevederi inclusiv în raport cu persoane pe vremea cărora, când au intrat ei la buget, nu existau aceste prevederi. Cu alte cuvinte, aplică legea retroactiv. Un exemplu în acest sens îl constituie acele chemări în judecată ale Ministerului, făcute față de rezidenții

Regulile jocului au fost modificate pe parcurs, în timpul jocului, ceea ce din punctul nostru de vedere este un abuz...

care au absolvit în 2016. Am văzut ieri deja un șir de decizii din partea Curții de Apel. Rezidenții sunt obligați să achite 235 de mii de lei acum înapoi statului, chiar și în condițiile în care în momentul când au intrat ei la rezidențiat nu exista această prevedere. Cu alte cuvinte, regulile jocului au fost modificate pe parcurs, în timpul jocului, ceea ce din punctul nostru de vedere este un abuz.”

Europa Liberă: Ați spus că, prin obligația de restituire a banilor, statul îi leagă în mod abuziv pe acești profesioniști de Republica Moldova printr-un fel de „iobăgie”... Pe de altă parte, statul pare să urmărească un scop firesc – să asigure necesarul de cadre medicale pentru populație, plătind pentru formarea acestora... Ce nu este bine? Și care este compromisul propus de Dvs.?

Dan Perciun: „Varianta de compromis pe care o propunem este ca, unu la mână, prevederea aceasta să rămână în vigoare, doar că studenții să aibă posibilitatea să ramburseze acești bani, să nu fie forțați să ramburseze acești bani într-o singură tranșă, imediat, toți odată, dar pe o perioadă de 3-5 ani de zile. Respectiv, cineva care după șase ani de Facultate de Medicină decide să plece bunăoară în România și să facă rezidențiatul acolo, iar rezidenții în România au venituri până la 1200 de euro, comparativ cu salariile mici care sunt în Republica Moldova, pot încet, în timp, în 3-5 ani de zile să ramburseze acea investiție făcută de stat în ei.

Totodată e important să precizăm, chiar ieri discutam, o asemenea practică de fapt nu există la nivel european. Nu mai există nicio țară în Uniunea Europeană, unde studenții care-și fac studiile la buget sunt obligați să ramburseze banii. Ungaria a încercat acest lucru, dar la sugestia și insistența UE a renunțat la aceste prevederi. Dar noi oricum recunoaștem că de principiu ele pot exista, doar că nu trebuie să fie abuzive în raport cu drepturile studenților și e cazul să se găsească o opțiune de compromis.”

Europa Liberă: Spuneți în nota ce însoțește amendamentele Dvs. că „statul Republica Moldova, așa sărac cum este, a ajuns de facto să subvenționeze sisteme medicale mult mai avansate și bogate precum cele din Europa de Vest” și că „investițiile contribuabililor moldoveni în școlarizarea personalului medical ajung să fie valorificate de către cetățenii altor țări”. Ce soluții ați vedea Dvs. pentru redresarea acestei stări de lucruri? Eventual altele decât cele gândite de autoritățile de până acum?

Dan Perciun: „Noi lucrăm acum și cred că în decurs de două săptămâni vom prezenta o perspectivă cu privire la salarizarea medicilor, asta de fapt este cred că principalul

Anul trecut au plecat circa 3000 de medici din R. Moldova...

lucru care îi determină să plece astăzi din Republica Moldova și ei pleacă masiv. Am văzut un raport la Ministerul Sănătății în care se zicea că anul trecut au plecat circa 3000 de medici din RM, deci ne trebuie o nouă grilă de salarizare. Ceea ce se întâmplă la moment este foarte grav, din punctul meu de vedere, Ministerul a făcut reforma salarizării funcționarilor din sistemul public, dar medicii, nefiind salarizați direct din bugetul de stat, dar din partea Casei Naționale de Asigurări s-au regăsit în afara acestei reforme, respectiv salariile lor, așa cum erau mici, așa au și rămas.

Astăzi, situația arată în felul următor, ca să vă dau un exemplu, salariul unui medic după absolvire sau până la zece ani de experiență într-un spital raional constituie 5200 de lei, deci asta este salariul de bază, în cazul cadrelor didactice tinere, salariul începe de la 5056, plus statul mai oferă cei 120 de mii de lei... Cu alte cuvinte, cineva care a făcut o facultate de pedagogie, după absolvirea liceului la 22 de ani are un salariu mai mare decât cineva care pentru a începe să profeseze a trebuit să studieze 12 ani de zile și cred că o să fim de acord că munca unui medic este extrem de complicată și responsabilă și cred că sunt suficiente persoane care chiar ar zice că poate este mai complicată decât munca unui pedagog, iar salariul trebuie să reflecte diferența asta, ceea ce astăzi nu se întâmplă.”

Europa Liberă: Dar are statul R. Moldova posibilități să oprească acest exod? În 2018, la un an după majorarea de către Guvern cu 50 la sută a îndemnizației unice pentru medici (care este acum respectiv de 45 de mii pentru medici și 36 de mii pentru tinerii cu studii medicale medii), doar zece tineri specialiști și cinci asistente medicale au mers să muncească în sate. Are posibilitate statul să rezolve problema asta pe calea salarizării?

Dan Perciun: „Din punctul meu de vedere, statul Republica Moldova nu are de ales. Statul trebuie să considere prioritare anumite domenii pentru că sunt domenii vitale pentru funcționarea oricărui stat. Dacă ajunge să plece masiv

Dacă ajunge să plece masiv personalul medical din sistem, va avea loc un colaps al sistemului și indiferent de investițiile făcute în reparația spitalelor, în dotări, medicamente, dacă nu vom avea personal medical, nu vom avea sistem medical...

personalul medical din sistem, va avea loc un colaps al sistemului și indiferent de investițiile făcute în reparația spitalelor, în dotări, medicamente, dacă nu vom avea personal medical, nu vom avea sistem medical. De unde ar putea fi identificate aceste resurse?

Unu la mână, bineînțeles că vorbim despre fondurile externe, despre acea asistență externă care la momentul de față așa și nu este valorificată de guvern. Doi la mână, vorbim de tratarea drept prioritate a acestui domeniu. Aici un exemplu clasic îl reprezintă Arena Chișinău, alte proiecte inițiate de guvernare, proiecte scumpe, banii ar fi putut, din punctul meu de vedere, a susține sistemele vitale pentru oricare stat și aici vorbim despre educație, medicină...

Cu alte cuvinte, cred că pe de o parte, e o problemă de prioritate, nu alocăm resursele necesare pentru asta, și doi la mână, există resurse pe extern care pot fi valorificate și bineînțeles, nu în ultimul rând, statul Republica Moldova cred că e timpul după 27 de ani să construiască și o economie funcțională, dar pentru asta e nevoie de un stat de drept puternic și pentru asta e nevoie de o luptă reală cu monopolurile... Cred că astea ar fi trei lucruri care ar trebui să se întâmple ca să vină suficienți bani în buget ca să reușim să susținem inclusiv sistemul medical.”

Europa Liberă: Din punctul Dvs. de vedere, după aceste prevederi și poate chiar după eventuala aprobare a amendamentelor Dvs., numărul aspiranților la studiile medicale în R. Moldova va crește, va scădea? Cu alte cuvinte, cât de convenabil va fi în continuare să faci studii în RM, dar să muncești peste hotare?

Dan Perciun: „Cred că numărul studenților în RM cu regret la toate facultățile se va reduce în următorii ani de zile, cauzele demografice sunt evidente, numărul studenților este în scădere în ultimii zece ani și nu văd premise pentru ca acest lucru să se schimbe. În același timp, cred că aceste prevederi, pur și simplu, fac regulile jocului mai clare pentru toată lumea și cel puțin oamenii când vor merge la medicină vor fi conștienți că vor avea de ales, fie să achite taxa, fie să accepte să meargă la buget, dar ulterior să participe în sistemul nostru medical, sau vor avea opțiunea absolut rezonabilă să facă studiile la buget și după aia să decidă să plece peste hotare și să fie rugați să ramburseze acei bani într-o perioadă de timp acceptabil.”

Europa Liberă: Doar pentru a preciza: inițiativa legislativă va fi oricum examinată obligatoriu indiferent dacă se va menține actuala componență a Legislativului sau nu?

Dan Perciun: „Inițiativa legislativă, dacă va fi pusă în dezbatere publică, atunci ea se va menține la nivelul următorului Parlament, dacă însă vor avea loc alegeri anticipate până atunci, va trebui să o reînregistrăm, dar asta nu cred că e neapărat o problemă, oricum vom înregistra toate inițiativele legislative pe care le elaborăm.”