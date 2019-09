De ce a fost demis sau s-a retras consilierul prezidențial american John Bolton?

La Washington se vehiculează doua variante – una a presedintelui Trump si o alta a fostului sau consilier pentru securitate nationala, John Bolton. Presedintele a scris pe tweeter ca l-a demis pe Bolton si ca nu a fost de acord cu multe dintre sfaturile consilierului sau. La citeva minute dupa aceea, Bolton insusi a scris si el pe tweeter ca ii spusese presedintelui ca vrea sa demisioneze cu o seara inainta si ca acesta l-a indemnat sa discute a doua zi. Discutia nu a mai avut loc pentru ca in dimineata respectiva, presedintele a anuntat public ca l-a demis pe Bolton, luindu-si prin surprindere personalul.



Aparent inca una dintre situatiile controversate devenite emblematice pentru administratia Trump. Dar cei mai multi analisti spun ca de fapt plecarea lui Bolton nu este o surpriza, acesta opunindu-se instinctelor presedintelui Trump in numeroase rinduri, ori Trump accepta cu greu opozitie interna.

Un expert politic considerat dur, Bolton l-a impresionat initial pe presedinte cu analizele sale de la postul de televiziune FOX News. Presa spune ca picatura care a umplut paharul este decizia lui Trump – anulata ulterior – de a invita la resedinta sa din Camp David, lideri ai talibanilor afgani, pentru a ajunge la un acord. Bolton s-a opus pentru ca invitatia fusese facuta in preajma aniversarii a 18 ani de la atentatele teroriste de la New York.



Biroul vice presedintelui Pence l-a acuzat pe Bolton ca ar fi scurs informatii catre presa, sugerind ca si Pence nu a fost de de acord cu invitarea talibanilor. Care sint implicatiile de politica externa ale inlocuirii consilierului pentru securitate nationala? Bolton nu este o persoana agreata in mediile traditionale de politica externa. El se opune institutiilor si actiunilor colective internationale, are o atitudine razboinica, incurajind interventii militare si creaza conflicte.

Dar sustinatorii lui Bolton spun ca in perioada in care el s-a aflat in preajma presedintelui, nu au fost facute greseli de politica externa majore. Usurati respira dupa disparitia lui Bolton lideri din Iran sau Venezuela, tari in care fostul consilier se pronunta pentu schimbare de regim. O portita intrevede si regimul nord-corean, pentru ca Bolton era sceptic si cu privire la intentiile Fenianului, in chestiunea nucleara.



Si Rusiei ii convine probabil schimbarea. Fireste ca aceste reactii se pot modifica, in functie de identitatea celui care il va inlocui pe John Bolton. Pina acum circula zvonul ca secretarul de stat Mike Pompeo ar putea prelua ambele pozitii asa cum a facut Henry Kissinger in anii 70 in timpul presedintiei Nixon. Dar presedintele Trump spune ca cinci persoane candideaza pentru pozitie.