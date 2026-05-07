De ce „nu funcționează nimic” în centrul Moscovei înainte de parada de 9 mai

Locuitorii Moscovei se confruntau deja cu întreruperea internetului mobil, dar înainte de parada de „Ziua Victoriei” în capitala rusă nu mai mergeau nici măcar bancomatele. De teama dronelor ucrainene, pe străzi au fost instalate puncte de control, iar în Piața Roșie – grupuri de lunetiști. Kremlinul a amenințat Kievul cu lovituri de amploare, dacă este atacat în timpul paradei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase deja un „regim al tăcerii” începând din 6 mai și a spus că forțele ucrainene vor răspunde rușilor în oglindă.