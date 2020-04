De ce trebuie făcute cât mai multe teste cât mai repede?

Cu toate acestea, teste se fac puține, unii spun că extrem de puține și sunt testați doar simptomaticii, nu și în general toți contacții sau grupurile de risc, iar autoritățile se confruntă tot mai frecvent cu criticile celor care spun că e nevoie urgent de amplificat testarea, mai ales dacă guvernul vrea repornirea activității economice deja la sfârșitul acestei luni, așa cum afirmă că-și dorește premierul Chicu.

În R. Moldova, cu peste două mii de cazuri de covid 19 confirmate, s-au efectuat până acum nouă mii de teste, față de câteva zeci de mii în state cu populații similare.

Răspunsul premierului Ion Chicu celor care insistă pe mai mult decât atât este categoric: testări masive nu se vor face. Nu există nici posibilități, dar nici nu ar avea rost, spune el.

Ar avea dreptate, spun de cealaltă parte experții specializați, dacă premierul ar avea în vedere testarea tuturor. Nu despre asta ar fi însă vorba, ci despre extinderea testării asupra persoanelor care, deși fără simptome, au intrat în contact cu bolnavii, precum și a grupurilor de risc cum ar fi medicii, polițiștii sau vameșii.

În contextul în care autoritățile au spus public că și-ar dori repornirea activităților economice la sfârșit de aprilie, iar la relaxări de acest gen au mers până acum doar state cu sisteme medicale de nădejde, capabile să cuprindă cu tratament toate potențialele cazuri grave, oricât de multe ar fi ele în estimări, R. Moldova ar trebui, înainte de a reduce restricționările, să se asigure că poate rapid detecta și izola noile îmbolnăviri, iar acesta ar fi doar un motiv din care ar trebui să testeze mai mult, a explicat pentru Europa Liberă Ala Tocarciuc, expert internațional în sănătate publică:

“Eu de o lună deja tot scriu: testați, testați, testați. Pentru că doar să izolăm și săî nu testăm, atunci9 noi nu știm câți oameni avem bolnavi și nu știm cine este bolnav și cine este sănătos, iar dacă le dăm voie să iasă pe 27 aprilie, e cum ai pune la gunoi tot ce s-a făcut până acum.”

Promisiuni că testarea va deveni obligatorie cel puțin pentru personalul medical există de mult timp și ele au fost în special vehiculate de președintele Igor Dodon. Deocamdată, însă, teste la toți angajații din sănătate a început să efectueze doar administrația din Chișinău, iar de la Boris Gîlcă, consilier în cadrul primăriei urbei, am aflat că acest lucru s-ar datora unei donații: „Primăria a beneficiat de o donație de teste la anticorpi oferită de o companie americană și am decis să o utilizăm pentru testarea personalului din spitalele strategice. Suntem îngrijorați că din numărul de peste 500 de cadre medicale confirmate, majoritatea au fost depistați cumva cu întârziere, iar asta duce la un risc de răspândire instituțională a infecției, astfel am testat personalul din două instituții medicale, circa 160 de persoane de la Spitalul de boli contagioase pentru copii .și la maternitatea nr.2, urmează celelalte instituții medicale, îăn primul rând cele unde sunt internați bolnavi cu covid-19”

Trebuie să utilizăm tot ce avem, inclusiv testele la anticorpi

Gîlcă subliniază că pentru întreaga țară, principala problemă care s-ar pune, dacă s-ar examina posibilitatea unei testări mai ample, ar fi cea a lipsei de capacități: „Eu susțin deplin părerea dlui premier Ion Chicu că nu avem capacități pentru efectuarea unei testări masive - noi ne-am dori să putem face asta și prim-ministrul și-ar dori, dar realitatea e cea care este. Dar părerea mea este că trebuie să utilizăm tot ce avem, inclusiv testele la anticorpi, ca să depistăm în special cazurile asimptomatice, să filtrăm populația pentru testele de tehnologie moleculară - astfel au făcut alte țări și e un exemplu bun de control epidemiologic.”

De la începutul crizei provocate de coronavirus, testarea în R. Moldova a fost deficitară, deși autoritățile nu au recunoscut niciodată acest lucru, fiind supuși testelor doar cei cu simptomatică pronunțată, iar asta din cauza lipsei de teste și, în rândul doi, de suficiente capacități de testare, adică de laboratoare.

Acum, însă, și premierul Chicu, și șefa de la sănătate, Viorica Dumbrăveanu, au confirmat public că deficitul nu mai este actual. În dotare ar fi vreo 20 de mii de teste, altele 80 de mii ar fi pe drum, a spus recent Dumbrăveanu, având în vedere cursa charter cu care promite de câteva săptămâni președintele Igor Dodon să aducă medicație achiziționată din China. La fel, capacitățile de efectuare a testelor de laborator au fost extinse, afirmă autoritățile. În aceste condiții, subliniază pe de altă parte experta Ala Tocarciuc, ele ar fi nu capabile, ci obligate să extindă testarea asupra personalului medical și a altor grupuri de risc, dacă nu și a tuturor contacților: „Deci, acum nu există nici o scuză și trebuie schimbată urgent concepția de testare.”