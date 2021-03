37 de nave au degajat Canalul Suez peste noapte, după aproape o săptămână de pauză forțată

Cargobotul de mare tonaj blocat în Canalul Suez de aproape o săptămână a fost readus complet pe linia de plutire, au anunțat autoritățile luni, iar navigația prin importanta arteră maritimă dintre Marea Roșie și Marea Mediterană a fost reluată. Succesul a venit după multe eforturi, iar blocarea canalului a provocat companiilor maritime pagube zilnice de miliarde de dolari. Nava Ever Given, care aduce containere din Asia în Europa, s-a împotmolit la 23 martie cam la 6km nord de intrarea în canal dinspre Marea Roșie. Luni peste 320 de nave așteptau să treacă prin canal. Acum, Ever Given a fost remorcată și dusă într-un lac mai ferit, unde va fi supusă unor inspecții tehnice. Prin Canalul Suez, lung de 193 km, trece cam o treime din comerțul mondial cu containere, și cam 12% din volumul total de bunuri comerciale din lume.