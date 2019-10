Decizia lui Trump de a retrage forțele din nordul Siriei stârnește critici aspre la Washington

Anumiti analisti politici cred ca presedintele Donald Trump nu se astepta ca omologul sau turc, Erdogan, va declansa o ofensiva, in regiunea controlata de kurzi din nord-estul Turciei. Si asta pentru ca Trump ii spusese lui Erdogan, de citeva ori, ca daca invadeaza Siria va trebui sa suporte consecintele, intre care posibila revenire a gruparii ISIS, presiuni dinspre Congresul american, condamnare internationala si obstacolul prezentat de kurzi.

Calculul era ca atunci cind Donald Trump ii va prezenta aceasta imagine lui Erdogan, acesta va prefera sa nu invadeze. De acea, vestea ca Turcia a trimis trupe in Siria ar fi venit ca o surpriza pentru Casa Alba. Acum intreaga regiune asteapta sa vada care vor fi consecintele.



Pe de alta parte, surse turcesti au spus ca, in ciuda retoricii sale agresive, Erdogan se astepta ca America il va indemna la retinere si bloca intentia sa de a ataca. In versiunea respectiva ar fi urmat negocieri. Presedintele Trump insa i-a deschis lui Erdogan calea unui comportament agresiv, anuntind retragerea trupelor, si in felul acesta liderul turc s-a vazut fortat de contextul intern pe care l-a creat sa-si puna amenintarile in aplicare.

Surse de la Casa Alba isi amintesc de o conversatie telefonica Erdogan- Trump in 2017, in care presedintele turc se plingea de amenintarea kurda si exprima dorinta de a invada pentru a rezolva problema. Trump i-a raspuns ca nu doreste ca fortele americane sa ramina in Siria, dar si-a indemnat interlocutorul sa nu le provoace.

Dar dupa aceste amenintari si avertismente, Trump a anuntat retragerea trupelor din Siria, lasind aliatul Americii in lupta impotriva ISIS – pe kurzi – la indemina fortelor turcesti ostile.



Organizatia Fortele Democratice ale Kurzilor Sirieni, aliati ai Statelor Unite impotriva ISIS a ajuns la o intelegere cu fortele guvernamentale siriene pentru protejarea frontierei nord-estice impotriva ofensivei turcesti.

Ministrul american al apararii Mark Esper a anuntat ca Statele Unite vor muta alti 1 000 de militari din regiune. Esper a insistat ca intelegerea cu fortele siriene demonstreaza ca kurzii cred ca nu se pot baza pe Statele Unite si ca, in conditiile acestea, nu se pune problema ca America i-ar fi abandonat pe kurzi.

La un miting electoral, ieri, presedintele Trump a spus ca kurzii se bat pentru teritoriu si ca Statele Unite n-au nici o obligatie sa-i protejeze.