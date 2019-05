Declarația publică a procurorului special Robert Mueller

La incheierea mandatului sau, investigatorul independent Robert Mueller a facut o declaratie publica, prima in ultimii doi ani. Despre afirmațiile sale o relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Declaratia de circa zece minute a investigatorului independent a

fost o oaza de normalitate si adevar pur si simplu, intr-un desert in care interpretarile iau locul faptelor propriu zise. El a spus citeva lucruri importante, nu pentru ca ar fi fost noi, ci pentru ca le auzim pentru prima data rostite de Mueller si nealterate.

Prima afirmatie este că Rusia s-a amestecat in alegerile americane, pentru a destabiliza si in favorea unui candidat si acesta este un fapt care are trebui sa preocupe si ingrijoreze pe fiecare american. Asta contrazice ceea ce presedintele a spus in acest interval, ca investigatia ar fi un fals si o vinatoare de vrajitoare. Mueller a spus ca ea a fost justificata, necesara si raspunzind unei realitati.

A doua idee este legata de ancheta in sine. Mueller a dorit sa se stie ca echipa sa de profesionisti a actionat competent si etic, contrazicind alte afirmatii ale presedintelui care de multe ori a caracterizat pe membrii grupului ca fiind „democrati furiosi”. Mueller a luat apararea echipei lui.

Apoi el a explicat un fapt important si anume ca in conformitate cu regulamentele Ministerului Justitiei, institutia din care biroul lui a facut parte, un presedinte in functie nu poate fi inculpat. Or asta s-a stiut de la inceput si o inculpare nu a fost niciodata luata in considerare. Asta nu inseamna ca nu au existat dovezi in sprijinul unei inculpari, pentru obstructionarea justitiei, dar nu inseamna nici ca au existat. Pur si simplu optiunea nu a fost luata in considerare pentru ca, in cazul unui presedinte, Constitutia prevede o singura cale de punere sub acuzare si asta este politica.

In felul acesta Mueller a adresat, indirect, un indemn Congresului sa preia cazul. La putin timp dupa conferinta de presa, presedintele Trump a scris pe tweeter ca in sistemul american daca nu exista suficiente dovezi, acuzatul este achitat. Din punctul de vedere al administratiei cazul este inchis, asa cum ar fi in tribunal. Doar ca nu stim ce ar fi facut Mueller daca optiunea inculparii exista, motivul pentru care nu l-a pus sub acuzare pe Trump nu e insuficienta dovezilor ci cadrul impus de minister.

Ce vor face acum democratii? Creste numarul celor care cer punerea sub acuzare a presedintelui Trump in Camera, dar conducerea democrata inca rezista. Nu se stie pentru cit timp.