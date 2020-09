Degete umezite cu limba în supermarket

Muuuuulte bizarerii am văzut în vremea pandemiei, dar aşa ceva nu credeam să văd. Eram într-un supermarket şi făceam coadă la casă. Înaintea mea era o doamnă de vreo 55 de ani care purta corect masca de protecţie. Nu i se vedea deloc nasul şi mi-am zis în sinea mea că e o femeie deşteaptă, responsabilă. Ei bine, ajungând în faţa casierei, doamna „responsabilă” a scos portmoneul din poşetă, şi-a tras masca sub bărbie, a introdus două degete în gură pe care le-a umezit cu limba şi a început să numere banii cu degetele alea umezite de salivă. Casiera nu a băgat în seamă gestul. Nici alţi oameni. Numai eu, om foarte sensibil, am bolovănit ochişorii…

Gestul acesta, foarte frecvent în RM, era dizgraţios şi până la sosirea Covidului, dar acum e de-a dreptul periculos şi poate să-i bage pe unii în spital. Nu e exclus să-i fi băgat deja pe mulţi. Faptul că cei din supermarket trec cu vederea aceste abateri de la normele sanitare pare a fi un soi de trend puternic. Ne doare-n cot, important e să vină banii. De aceea, vor veni alte zile grele, iar numărul celor infectaţi va creşte bine. RM-ul e o ţară deosebită, cu gesturi şi reflexe deosebite, cu oameni care nu stau prea mult pe gânduri. Ei acţionează! Succese, băieţi şi fete!