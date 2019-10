Democraţii cer audieri publice în ancheta pentru destituirea lui Trump. Joi, primul vot oficial

Camera Reprezentantilor va mai face miine un pas in directia punerii sub acuzare a presedintelui Trump. In ce consta acest pas? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Unul dintre reprosurile republicanilor pina acum a fost ca democratii investigheaza actiunile presedintelui Trump, in secret, fara sa aiba la baza un vot al forului legislativ. In conformitate cu prevederile constitutionale, democratii aflati la conducerea Camerei au dreptul sa o faca. Dar nu este mai putin adevarat ca presedinta Camerei, Nancy Pelosi, dorea sa evite un astfel de vot pentru ca vreo 10 membrii democrati, alesi in circumscriptii care l-au votat pe Trump, nu erau dispusi sa-si faca cunoscuta optiunea personala. Dar pentru ca in urma audierilor cu usile inchise, dovezile impotriva presedintelui s-au acumulat, democratii au decis sa demareze audieri publice si sa aiba un vot.

Jim McGovern, deputat democrat de Massachusetts a depus o rezolutie care, daca va fi aprobata, oficializeaza procedura de punere sub acuzare a presedintelui. Rezolutia cere comitetelor care au relevanta sa ancheteze daca exista suficiente motive pentru a-l pune sub acuzare pe Donald Trump. Textul cere organizarea de audieri publice. Votul urmeaza sa aiba loc miine.

Aceasi rezolutie ofera republicanilor din opozitie dreptul de a chema propriii lor martori, cu acordul presedintelui Comisiei. Acesta, democratul de California Adam Schiff, a explicat ca la audieri si personal al membrilor in Congres poate pune intrebari si ca cele discutate vor fi facute publice.

Se stabileste de asemenea care este procedura de transferare a dovezilor catre Comisia Juridica care urmeaza sa redacteze capetele de acuzare, daca va fi cazul.

Textul arata ca dovezile adunate pina acum indica faptul ca seful executivului a profitat de prerogativele sale pentru a face presiuni asupra unei tari straine sa se amestece in alegerile din 2020.

Casa Alba continua sa sustina ca decizia democratilor de a avea un vot ar dovedi ca procesul a fost pina acum viciat. Dar Constitutia nu prevede aspecte procedurale, ci lasa la latitudinea conducerii Congresului sa procedeze cum crede de cuviinta pentru a investiga presedintia.

Presedintele Trump este frustrat si le cere republicanilor sa il apere nu in legatura cu proceduri ci substanta alegatiilor. El ar vrea ca republicanii sa spuna ca conversatia sa cu presedintele Ucrainei in care i-a cerut sa ancheteze familia Biden, rivalul sau politic, in schimbul ajutorului militar a fost, cum Trump a declarat, „perfecta”. Ori republicanii nu-si pot permite sa o faca.