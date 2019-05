Democrații americani îl atacă pe ministrul justiției William Barr în relație cu Raportul Mueller

In America, investigatia lui Robert Mueller continua sa stirneasca controverse. Cum decurg audierile procurorului general William Barr, la Congres? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Dupa cum se stie investigatia lui Mueller a stabilit ca presedintele Trump si echipa sa de campanie nu au conspirat cu Rusia, in alegerile din 2016. Cea de-a doua chestiune aflata in discutie este daca presedintele a incercat sa influenteze procesul legal, in contextul investigatiei.

Mueller nu a comunicat un rezultat in legatura cu acea chestiune si a explicat de ce nu a facut-o. Conform unei directive a Ministerului Justiei, un presedinte nu poate fi inculpat. In aceste conditii, anhetatorii au stiut de la bun inceput ca inculparea nu este o optiune. Mai mult decit atit, daca l-ar fi acuzat de vreun delict, presedintele nefiind inculpat nu se poate apara si ar fi fost inechitabil. Deci si aceasta posibilitate a fost exclusa.

Pornind de la aceste premize, Mueller a inaintat raportul fara vreo concluzie, procurorului general. William Barr l-a preluat si a facut publica o concluzie ca presedintele nu a conspirat cu Rusia si a cooperat cu anchetatorii.

Apoi a facut publica cea mai mare parte a raportului, din care rezulta ca exista motive sa se creada ca presedintele a avut cel putin intentia de a bloca ancheta.

Intrebat dupa ce si-a publicat concluziile, daca Robert Mueller este satisfacut cu evaluarea procurorului general, William Bar a spus ca nu stie. Dar de fapt stia, pentru ca inainte de audierea de ieri, de la Senat, Washington Post a dat la iveala o scrisoare, trimisa de Mueller si adresata lui Barr in care acesta exprima temeri cu privire la maniera in care rezultatele anchetei sint prezentate public, mai bine zis aspectul ca echipa sa nu avea cum sa ia in considerare o inculpare sau vreo acuzatie explicita. Si de aceea a preferat sa nu se pronunte.

Ieri, la audierea din Senat, democratii l-au atacat pe procurorul general, acuzind-l ca a mintit anterior, cind a spus ca nu stie ce parere are Mueller despre evaluarea sa si punind la indoiala credibilitatea lui Barr. Unii i-au cerut sa demisioneze.

Astazi urma o audiere in Camera Reprezentantilor, controlata de opozitie. William Barr a anuntat ca nu se prezinta. Ramine de vazut acum care e urmatoarea mutare a democratilor.