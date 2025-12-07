Linkuri accesibilitate

Toate site-urile REL/RL
site logo site logo
Precedent Următorul
Ultima oră
Internațional

Departe, în spatele pozițiilor rusești. Cât de eficientă este drona ucraineană „Leleka-100”

Departe, în spatele pozițiilor rusești. Cât de eficientă este drona ucraineană „Leleka-100”
Embed
Departe, în spatele pozițiilor rusești. Cât de eficientă este drona ucraineană „Leleka-100”

Nici o sursă media

0:00 0:05:41 0:00

Drona Leleka-100 este unul din UAV-urile ucrainene de recunoaștere, care poate zbura departe în spatele pozițiilor armatei ruse, în căutarea țintelor. Jurnaliștii Serviciului ucrainean al RFE/RL au vizitat pozițiile unei unități de drone supranumite „Leleka”, situate în regiunea Dnipropetrovsk. Vizita a fost făcută pe timp de noapte, iar jurnaliștii au discutat cu militarii despre eficiența acestor drone ucrainene, vânate cu deosebit zel de forțele rusești.

Vezi programe TV Vezi programe radio
XS
SM
MD
LG