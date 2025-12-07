Departe, în spatele pozițiilor rusești. Cât de eficientă este drona ucraineană „Leleka-100”

Drona Leleka-100 este unul din UAV-urile ucrainene de recunoaștere, care poate zbura departe în spatele pozițiilor armatei ruse, în căutarea țintelor. Jurnaliștii Serviciului ucrainean al RFE/RL au vizitat pozițiile unei unități de drone supranumite „Leleka”, situate în regiunea Dnipropetrovsk. Vizita a fost făcută pe timp de noapte, iar jurnaliștii au discutat cu militarii despre eficiența acestor drone ucrainene, vânate cu deosebit zel de forțele rusești.