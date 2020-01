Deputatul Igor Munteanu crede că sancțiunile împotriva lui Plahotniuc ar putea fi extinse

Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că „fostul oficial și oligarh moldovean” Vladimir Plahotniuc și familia sa au interdicție de a intra în Statele Unite. Decizia este motivată prin faptul că „în capacitatea sa oficială, Plahotniuc a fost implicat în acte de corupție care au subminat statul de drept și au compromis grav independența instituțiilor democratice în Republica Moldova”. Ce presupune această interdicție și care este mesajul politic pe care ar trebui să-l conștientizeze autoritățile Republicii Moldova? Europa Liberă a stat de vorbă cu deputatul Igor Munteanu, vicepreședinte al Partidului Platforma „Demnitate şi Adevăr” și fost ambasador la Washington.



Europa Liberă: Așadar, Vladimir Plahotniuc, „fostul oficial și oligarh moldovean”, cum este numit în declarația Secretarului de stat Mike Pompeo, are interdicție de intrare în Statele Unite. În mod ironic, fostul lider al PDM, având asupra sa pașaportul moldovenesc cu numărul 1, cum se spune, a devenit și primul cetățean moldovean care nu va mai putea primi viza americană din cauza actelor de corupție comise. Mai întâi, dle Munteanu, ce presupune această interdicție și ce trebuie să se întâmple ca un oficial sau un fost oficial să fie, iată, lipsit de posibilitatea de a obține viza pentru Statele Unite?

Igor Munteanu: „În general, politica pe care o aplică Departamentul de Stat în raport cu persoanele care sunt denunțate în acest fel, pentru că acest denunciation, de fapt, este o denunțare publică, este foarte sofisticată și se aplică în mai multe tipuri de cazuri. În 2019, de exemplu, din ceea ce am observat, a fost aplicat în raport cu zeci de persoane, unele dintre aceste persoane sunt bine cunoscute nouă, cum ar fi, de exemplu, dl Dragnea din București la 13 septembrie, dar de asemenea a fost aplicată și unor generali din Burma, care au fost denunțați public pentru acte de atrocitate în țara lor.

Efectele sunt anularea sau refuzul de a oferi vize de intrare pe teritoriul Statelor Unite, dar această măsură poate fi compensată sau completată.



În afară de asta, politica de desemnare și denunțare publică se aplică în cazul persoanelor care activează în cadrul unor rețele de terorism, recunoscute astfel pe plan internațional. Respectiv, efectele acestei politici sunt de asemenea corespunzătoare gravității faptelor comise de către acești indivizi și unitatea care se ocupă din cadrul Departamentului de Stat este o unitate foarte importantă și aplică sancțiunile destul de abil și strategic. Efectele sunt anularea sau refuzul de a oferi vize de intrare pe teritoriul Statelor Unite, dar această măsură poate fi compensată sau completată de acțiuni legate de obținerea controlului asupra proprietăților pe care le dețin în Statele Unite sau în alte țări și foarte multe alte consecințe, care pot să urmeze dacă Departamentul de Stat le-a autorizat.”

Europa Liberă: Două precizări, dle Munteanu, și apoi următoarea întrebare. Prima: pentru cei care se întreabă, de exemplu, dacă interdicția îl vizează doar pe Plahotniuc sau și pe Ulinici sau alte identități pe care le are dl Plahotniuc sau cum funcționează – în bază de amprente sau cum?



Igor Munteanu: „Funcționează după cercetări foarte migăloase a istoriei și faptelor care i se incriminează. Cu siguranță, în Republica Moldova au fost colectate foarte multe evidențe, care dovedesc implicarea dlui Plahotniuc în schemele de corupție, scheme legate de spălarea „laundromatului” rusesc și în preluarea controlului asupra exercitării puterii judecătorești. Știm foarte bine ce rol a exercitat și în anul 2018...”

Europa Liberă: Nu, vă întrebam propriu-zis, iată, faptul dacă se prezintă Ulinici, asta nu-l absolvă?

Igor Munteanu: „Acolo pur și simplu nu este niciun fel de new name sau niciun alt nume n-o poate salva pe o persoană care este denunțată public de către Departamentul de Stat.”

„Este o interdicție de a se afla pe teritoriul Statelor Unite.”



Europa Liberă: Și a doua precizare: se referă doar la intrare, adică e interdicție de intrare sau interdicție de ședere? Dacă persoana deja e pe teritoriul Statelor Unite, cum se aplică?

Igor Munteanu: „Este o interdicție de a se afla pe teritoriul Statelor Unite.”

Europa Liberă: Care este mesajul politic dat, dle Munteanu, prin această decizie a Secretarului de stat pe care ar trebui să-l conștientizeze autoritățile?

Igor Munteanu: „Mesajul este unul foarte clar, este un avertisment pentru alte personaje care și-ar dori să încerce metodele lui Plahotniuc, controlând oligarhic anumite structuri economice și instituții ale statului, este clar un mesaj intern, este și un mesaj regional, pentru că sunt și alți oligarhi în țările învecinate, care își doresc puterea supremă și anularea libertăților și drepturilor cetățenești. Pentru noi, cetățenii din Republica Moldova, cred că această aplicare a sancțiunilor este un precedent pentru Republica Moldova, dar înseamnă sfârșitul epocii în care un personaj ca Plahotniuc decidea, avea pâinea și cuțitul, avea sarea și piperul vieții politice din Republica Moldova și înseamnă, de fapt, încheierea unui proiect oligarhic al Partidului Democrat, care nu mai poate fi refăcut în formula în care a existat pe timpul lui Plahotniuc. Și acest lucru devine deja cunoscut și înțeles pentru membrii acestui partid.”



Europa Liberă: Dar pentru autoritățile Republicii Moldova?

Igor Munteanu: „Pentru autoritățile Republicii Moldova înseamnă foarte clar extinderea Actului Global Magnițchi, chiar dacă în comunicatul foarte scurt, pe care Secretarului de stat Mike Pompeo l-a lansat imediat pe Twitter, asta înseamnă, de fapt, proba magnisia, extinderea sancțiunilor targetate, țintite asupra indivizilor care au comis acțiuni de corupție și de subminare a autorităților judecătorești în orice țară din lume, pentru că modelul pe care îl sprijină Statele Unite, mai ales în regiunea noastră, este de a consolida instituțiile statului de drept și de a oferi cetățenilor o șansă de a trăi în libertate.”

Europa Liberă: Aveți cumva cunoștință dacă au existat demersuri ale autorităților moldovene către cele din SUA în privința lui Plahotniuc? Citat de agenția rusă TASS, președintele Dodon susține că s-au adresat în repetate rânduri astfel de cereri inclusiv direct Statelor Unite.

Igor Munteanu: „Probabil că vor fi existat cereri verbale din partea dlui Dodon, dar cu siguranță n-a existat un demers oficial care ar fi pus și problema extrădării în momentul în care un cetățean a ajuns pe teritoriul Statelor Unite. Și acesta este un lucru foarte regretabil, pentru că asta demonstrează neseriozitatea unor instituții ale statului care pretind a fi instituții de drept, care fac anchete penale și care întârzie clarificarea situației și pe „laundromat”, și pe devalizarea Băncii de Economii etc. Cu siguranță, situația, starea lui Vlad Plahotniuc ar fi fost mai clară din punctul de vedere al justiției din Republica Moldova, dacă toate demersurile și acțiunile de investigare s-ar fi făcut la timp. Acum mesajul subliminal, dar, de fapt, mesajul direct pe care îl dau aceste sancțiuni este că trebuie să revenim asupra cauzelor de corupție mare, pentru ca Republica Moldova să accelereze scoaterea la uscat, la mal a marilor corupți și, respectiv, se sugerează o lustrație, de care are nevoie sistemul de drept și societatea statului Republica Moldova.”



Europa Liberă: Ar putea fi dl Plahotniuc o primă rândunică, ar putea, eventual, urma consecințe și pentru alți oficiali moldoveni, colaboratori, apropiați ai acestuia?

Igor Munteanu: „Cu siguranță! Eu știu, cel puțin, alte trei persoane care au fost de asemenea menționate într-un dosar complex, evidențele cărora au fost discutate la Washington chiar în perioada de glorie a lui Plahotniuc, pentru că nu se mai putea, pentru că instituțiile statului nu funcționau. Și atunci, mulți avocați au colaborat ca evidențele să fie aduse în atenția Statelor Unite și pentru ca să se ia măsurile necesare pentru a începe un proces de curățare a societății și statului Republica Moldova. Cu siguranță există și alte cazuri implicate inclusiv în încălcarea drepturilor omului, inclusiv în „laundromat” și în alte tipuri de acțiuni împotriva ordinii de drept.”

Europa Liberă: Spuneați la început că sancțiunile ar putea fi extinse. Ce se poate întâmpla cu activele, businessul, conturile bancare, proprietățile pe care le-ar putea avea, eventual, Plahotniuc în SUA?

Igor Munteanu: „Foarte simplu. Ar trebui să se întâmple sechestrarea averilor care s-au făcut pe baza furtului din averile publice, din proprietatea publică sau încasarea unor profituri din spălare de bani. Aceste lucruri pot fi accelerate dacă ar exista un demers corespunzător din partea Procuraturii Anticorupție și altor tipuri de procuratură, care trebuie să-și ia în serios funcțiile și să nu se lipească din nou de un profitor politic, care ar dori, într-un fel, să preia jocul pe care îl juca dl Plahotniuc. Asta este marea preocupare a clasei politice și a societății civile din Republica Moldova, care ar dori să vadă din folosirea acestui precedent nou pentru Republica Moldova drept un stimulator de proces democratic în Republica Moldova.”



Europa Liberă: Cine din Republica Moldova, dle Munteanu, și ce ar trebui să facă ca Uniunea Europeană, de exemplu, și alte jurisdicții să ia măsuri similare pentru a-l putea retine pe Plahotniuc, pentru a-l aduce în fața unei instanțe?

noi știm foarte bine cine a lucrat pentru ca semnalele din Republica Moldova să ajungă în Statele Unite și, de asemenea, să ajungă la Bruxelles...



Igor Munteanu: „Cred că ar trebui să facă ceea ce am făcut sau ceea ce s-a făcut în anul 2018 – să bată clopotele, să indice exact gravitatea și responsabilitatea unor indivizi care au profitat de uzurparea puterii de stat de-a lungul câtorva ani de zile și să identifice această necesitate pentru autoritățile care se ocupă de investigarea marii corupții din Uniunea Europeană, să indice că acest lucru este vital, important pentru recuperarea democratică în Republica Moldova. Și, evident, să folosească orice prilej pentru ca să implice într-o discuție deschisă și directă toate instituțiile comunitare ale Uniunii Europene. Cu siguranță vor fi multe persoane care își vor atribui meritele acestor sancțiuni, ca musca la arat, dar noi știm foarte bine cine a lucrat pentru ca semnalele din Republica Moldova să ajungă în Statele Unite și, de asemenea, să ajungă la Bruxelles și în alte capitale, în care trebuie să se înțeleagă foarte clar că nu există alternativă pentru recuperarea democratică, decât atunci când va începe să funcționeze justiția.”