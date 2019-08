Diana Crudu: „Agricultura Republicii Moldova rămâne cenușăreasa economiei, subfinanțată”

Diana Crudu activeaza in sectorul privat de mai multi ani, având experiență de gestionare a afacerilor din domeniul agriculturii. Numită acum patru zile secretar de stat la ministerul Agriculturii, Diana Crudu ne va spune ce isi propune sa facă în această funcţie.

Europa Liberă: Agricultura rămâne o ramură importantă pentru economia Republicii Moldova. Se va pune preț în continuare pe această ramură, vor rămâne cu necazuri agricultorii care „de atâția ani așteaptă cineva să se întoarcă cu fața la ei”, citez exact așa cum spun ei. Ce se întâmplă, mergeți la minister?

Diana Crudu: „Până diseară o să comunic decizia mea, dacă merg sau nu. Agricultura e cea mai importantă ramură

27,4 la sută din populația Republicii Moldova este antrenată direct în agricultură, dintre care, peste 50 la sută sunt femei ...

a economiei, pentru că 27,4 la sută din populația Republicii Moldova este antrenată direct în agricultură, dintre care, apropo, peste 50 la sută sunt femei. Așa arată statisticile, trebuie să fim realiști și să spunem că nu suntem în cea mai roză situație.

Agricultura Republicii Moldova rămâne cenușăreasa economiei, subfinanțată. În momentul în care pretinzi a fi o

Agricultura Republicii Moldova rămâne cenușăreasa economiei...

țară agrară și tu investești într-un proiect falimentar cum e Arena Chișinău, dar nu ai un centru agroalimentar modern, așa cum presupune orice țară civilizată, atunci chiar avem mari probleme la capitolul acesta și foarte, foarte mult de muncă.”

Europa Liberă: În 28 de ani de independență, pentru prima oară în fruntea acestui minister a venit o doamnă. Iată dacă ajunge și Diana Crudu acolo, se consolidează o echipă feministă. Credeți că ar putea să facă femeile mai mult decât au făcut bărbații?

​Diana Crudu: „Cu siguranță! Eu zic să ne dea o șansă, să ne dea un pic de răgaz, pentru că venim cu o agendă foarte, foarte ambițioasă. Trebuie să înțelegem că bani nu

Bani nu există, avem un deficit bugetar enorm, dar avem anumite instrumente care ne-ar putea ajuta să deblocăm anumite procese...

există, avem un deficit bugetar enorm, dar avem anumite instrumente care ne-ar putea ajuta să deblocăm anumite procese. Vă dau un simplu exemplu: avem o lege foarte proastă a apelor, care nu ne permite irigarea din apele de la suprafață; suntem mai catolici decât papa, toate țările din jurul nostru permit irigarea din sonde, din lacuri, noi nu. Unii ONG-iști pretind că o să rămânem fără ape de la suprafață. Mie mi-e frică că o să rămânem fără oameni, apă o să avem, dar oameni n-o să mai avem care să vrea să facă agricultură în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și nu doar apa. Sunt atâtea probleme, pornind de la aceste subvenții despre care atât de mult plâng și deplâng situația fermierii cei care trebuie să le acceseze. S-a vorbit că, atunci când mergeau să aplice pachetul de documente, cineva direct sau indirect le spunea că din banii care li se vor aloca ar trebui un procent anume să-l dea cuiva. Este sau nu este regulă?

Diana Crudu: „Ministerul n-o să reușească să facă de unul singur regulă atâta timp cât în fruntea acestor agenții n-o să vină oameni corecți, competenți... Vorbesc chiar și de Agenția Națională de Siguranță Alimentară, pentru că știm că și acolo avem o mare problemă. Toată lumea a cunoscut despre schemele de reexport din Republica Moldova, când merele ucrainene ajungeau pe piața Republicii Moldova, li se schimba certificatul la ANSA și erau reexportate în Rusia ca și când ar fi fost mere moldovenești și în luna mai agricultorii noștri stau cu merele în depozite. Eu consider că asta este un sabotaj al economiei naționale, este o crimă împotriva propriilor agricultori.”

Europa Liberă: Dar dacă Diana Crudu ajunge la minister, crede că în domeniul acesta al subvențiilor se poate face ordine?

Diana Crudu: „Eu cred că în cel mai scurt timp o să fie schimbări și la AIPA (Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură) și atunci o să lucrăm ca o echipă consolidată și numai și numai spre binele agricultorului.”

Europa Liberă: Îți este frică să mergi acolo?

Diana Crudu: „Nu, absolut nu, pentru că eu știu exact ce am de făcut, știu exact unde trebuie să facem schimbarea.

Nu avem o lege a comerțului intern foarte bună, care să favorizeze producătorii interni, noi nu avem o lege care să-i ajute ca produsele lor să ajungă pe rafurile supermarketurilo...

Noi nu avem o lege a comerțului intern foarte bună, care să favorizeze producătorii interni, noi nu avem o lege care să-i ajute ca produsele lor să ajungă pe rafurile supermarketurilor, să-i impunem să ia, cel puțin, 50 la sută din produse autohtone. Marile lanțuri de magazine trebuie să joace după regulile noastre, nu noi după regulile lor, pentru că astăzi când mergi într-un supermarket găsești 80 la sută produse de import și doar 20 la sută produse autohtone.”

Europa Liberă: Dar pe piața autohtonă există un haos, fiecare își duce marfa unde vrea, cum vrea, când vrea, o realizează cum poate? Cum e?

Diana Crudu: „Dvs. trebuie să înțelegeți că situația e una extrem de delicată. Ministerul Agriculturii nu are nici măcar

Ministerul Agriculturii nu are nici măcar un departament al statisticii, el nu are cu ce opera, el mereu trebuie să facă apel la statistică ...

un departament al statisticii, el nu are cu ce opera, el mereu trebuie să facă apel la statistică. Nu-i posibil așa ceva, instituția trebuie digitalizată, să avem informație, o bază de date unde să avem toți producătorii de orice fel, să avem un registru al viței-de-vie. Este enorm de mult de muncă acolo, e nevoie de o voință politică imensă.”

Europa Liberă: Cum își comercializează producătorii marfa? De ce pun această întrebare și insist la un răspuns? Pentru că te chinui practic de ceva timp să organizezi aceste târguri, unde vin producătorii să-și vândă marfa.

Diana Crudu: „Și știți care e paradoxul? Că până la urmă foarte multe lucruri s-ar rezolva dacă ar comunica între ei. Eu vă dau un simplu exemplu, ce s-a întâmplat la târgul de ieri: am avut un producător de zmeură cu două hectare și am avut și un procesator prezent. Ei până ieri nu s-au cunoscut, producătorul care are două hectare cu procesatorul. Cel care deține zmeura, avea niște zmeură strivită și nu avea ce face cu ea, la târg s-au cunoscut și până seara procesatorul de la Ialoveni a mers la Edineț și a achiziționat toată cantitatea de zmeură neconformă, care nu putea fi plasată pentru consumul curent.”

Europa Liberă: Dar de ce nu se intersectează interesele iată acestor doi actori?

Diana Crudu: „Pentru că nu a existat voință politică până

Nu a existat voință politică până acum, cel puțin, să se facă cât de cât ordine ...

acum, cel puțin, să se facă cât de cât ordine, să se comunice, să se pună toată lumea de acord și împreună.”

Europa Liberă: Există o statistică, câte hectare de pământ arabil, câte hectare de livezi, de plantații de vii, de nuci, de toate la un loc?

Diana Crudu: „Nu, nu avem un registru de genul acesta, ne-am propus să-l facem.”

Europa Liberă: Și cum activează agricultorii în țară?

Diana Crudu: „Așa, fiecare pentru sine și cum poate. Este o luptă pentru existență fără reguli. Eu vorbesc de micii producători, aceștia au cele mai mari probleme, pentru că marii producători au întreg lanțul valoric, de la producere, transport și desfacere, dar ei reprezintă o mică parte din agricultorii Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar poate ar trebui să se asocieze și acești mici producători?

Diana Crudu: „Eu sunt total de acord cu Dvs. La noi procesul de asociere este unul foarte greu. Oamenii nu

Oamenii nu înțeleg câte beneficii ar avea dacă s-ar asocia în asociații de producători ...

înțeleg câte beneficii ar avea dacă s-ar asocia în asociații de producători. În primul rând, ar putea livra cantități mai mari pe piață, ar vorbi în numele lor o singură voce, ar putea pune presiuni pe autorități. Una e când vii tu unul singur, un agricultor singur și ceri ceva și alta e când vin 100. Deja ești altfel auzit. Este foarte mult de muncă și la capitolul asociere.”

Europa Liberă: Problema problemelor rămâne a fi piața de desfacere. În fiecare an se vorbește că este foarte greu să fie penetrată, fie că e vorba de piața din Est, fie că e vorba de piața din Vest, pentru că cerințele ar fi mari, deși cunosc și foarte mulți producători care s-au conformat, au adoptat aceste standarde care există pe piața comunitară și acum sunt foarte mulțumiți că o parte din mărfurile lor ajung și la consumatorii occidentali. Alții, din contra, spun că va fi foarte greu și aproape că imposibil să ajungă la aceste standarde. Ce-i de făcut?

Diana Crudu: Da, e mare păcat că nu s-au diversificat piețele până acum. Eu mi-am propus să pun în contact

Mi-am propus să pun în contact producătorii autohtoni cu asociațiile de investitor...

producătorii autohtoni cu asociațiile de investitori. Avem o asociație a investitorilor români, spre exemplu, care este una funcțională, care își dorește să identifice produse bune, competitive, produse aici, să le plaseze pe piața românească.

Între timp, zilele acestea am avut și o echipă de la Agenția Națională de Siguranță Alimentară a rușilor, care vor să mai acrediteze din depozite ca să poată exporta și pe piața din Est și alții decât cei care au fost selectați până acum. Multă speranță îmi pun și în deschiderea lanțului de supermarketuri Kaufland. Ei au așa o politică aparte să achiziționeze foarte multe produse locale.”

Europa Liberă: Am citit datele Biroului de Statistică și aflu că nici un kilogram de mere moldovenești sau de roșii nu a ajuns pe piața europeană în prima jumătate a acestui an. Statisticile mai arată că exporturile au scăzut cu peste două la sută față de aceeași perioadă a anului 2018, asta în timp ce agricultorii spun că roada din acest an este multă și că nu au unde să o vândă.

Diana Crudu: „Până acum, ministerul spunea că „rolul nostru este să elaborăm politici, ministerul nu este obligat să-i ajute pe agricultori să vândă, asociațiile”. Noi o să venim cu o cu totul altă abordare, ministerul trebuie să fie un partener serios și să-și ajute producătorii să-și vândă produsele. Eu cred că o să introducem inclusiv o măsură în ceea ce privește subvenționarea exportului. Dacă tu ai mers, bunăoară, în afară și ai încheiat un contract, statul să subvenționeze o parte din cheltuieli, cu deplasările, cu promovarea, pentru că nu mai putem subvenționa, de pildă, doar înființarea viilor și livezilor.

Ai dat niște bănuți la înființare, mai departe fă ce vrei, cum poți descurcă-te, pentru că noi ne-am trezit în situația când foarte mulți au revenit în țară, au vrut să facă o afacere aici, au plantat vii, livezi, ele au intra în rod și oamenii s-au pomenit în situația în care n-au mai avut cui vinde. Intențiile

Abordarea trebuie să fie schimbată sută la sută și să ne reorientăm spre vânzări ...

lor au fost extrem de nobile, ei și-au dorit să revină acasă, la părinți, să stea cu copiii aici și la un moment dau au zis: „OK, după atâția ani de investiții, ce facem mai departe?”. E mult mai greu să vinzi decât să produci. Abordarea trebuie să fie schimbată sută la sută și să ne reorientăm spre vânzări. I-am ajutat să înființeze plantații, acum trebuie să-i ajutăm să găsească piețe și să diversifice piețele.”

Europa Liberă: Dar apropo despre comercializare, pentru că duminicile discut și eu cu foarte mulți agricultori și unii dintre ei la modul cel mai serios spun că e o birocrație foarte mare chiar și prin faptul că li se cere acest certificat de calitate, cu ce a tratat, de exemplu, suprafețele pe care le au pe parcursul anului. Cum să demonstreze, dacă vorba Dvs., cei mici nu prea sunt atât de cărturari în agricultură, ca să aibă toate aceste acte?

Diana Crudu: „Mai mult decât atât, aș vrea să vă spun că certificatele acestea sunt și costisitoare, toate analizele acestea sunt mai scumpe decât sunt în Statele Unite. Aici cred că o să avem o abordare separată și o să scădem

Vrem să salvăm agricultorul, dar nu putem otrăvi nici consumatorul, o să venim că scăderea de taxe pentru aceste certificate ...

foarte mult taxele, poate o să le reducem chiar și la zero, pentru ca oamenii să poată să meargă, totuși avem nevoie de niște analize, de niște teste de laborator ale produselor. Vrem să salvăm agricultorul, dar nu putem otrăvi nici consumatorul, o să venim că scăderea de taxe pentru aceste certificate, dar n-o să renunțăm la analizele d elaborator, pentru că e vorba de siguranța alimentară.”

Europa Liberă: Pentru că se apropie toamna, este sezonul când se recoltează strugurii și din an în an se perpetuează o problemă, până în ultimul moment fabricile de prelucrare nu achiziționează strugurii, ca pe ultima sută de metri să-i ia la niște prețuri foarte și foarte mici.

Diana Crudu: „Da, într-adevăr, avem foarte mult de muncă la capitolul acesta, vinificatorii trebuie susținuți să-și diversifice piețele, să-și crească cotele de export și atunci cantitățile achiziționate vor crește.”

Europa Liberă: Dar, iarăși, e vorba de plantațiile mici și plantațiile mari, pentru că vinificatorii care și-au făcut deja un nume pe piața occidentală au plantațiile lor și aproape că nu mai au nevoie să achiziționeze strugurii de la cei care au suprafețe foarte mici.

Diana Crudu: „Cu adevărat este o mare problemă. Eu sper să reușim împreună cu dna ministru să găsim o soluție viabilă la tot ce se întâmplă și știu că ne așteaptă în față o criză a strugurilor, pentru că vinificatorii au stocuri foarte mari. Chiar vorbeam cu directorul de la Vinăria Bardar și-mi spunea că are stocuri pentru un an și jumătate înainte, practic ar putea nici să nu achiziționeze în acest an nimic. Să vedem cum reușim să găsim o soluție.”

Europa Liberă: Va trebui să aveți un dialog nu atât de ușor cu partenerii ruși, sunt cunoscute deja și cerințele celor din Federația Rusă, când e vorba despre importul mărfurilor moldovenești. Până acum s-a discutat foarte mult despre aceste liste care se întocmeau nu știu de cine, nu știu unde. Mai este actuală această problemă?

Diana Crudu: „Da. Știți care e paradoxul? În acea listă erau companii care nici măcar nu dețineau suprafețe de vii, livezi și nici măcar depozite nu aveau, erau niște companii-căpușe, companii intermediare. Acum s-a mers la foarte multe depozite, la agenți economici viabili, care au capacitate de export și nu doar de a face intermediere. Eu sunt sigură că o să avem o deschidere mult, mult mai mare pe piața rusească.”

Europa Liberă: Pentru că trebuie să tragem o concluzie, mergeți la minister în calitate de secretar de stat?

Diana Crudu: „Vă voi anunța mâine, dar dacă voi merge, să știți că îmi voi depune toată diligența și voi face tot ce pot.”

Europa Liberă: De ce această ezitare, ca să ne fie clar?

Diana Crudu: „Acest guvern are o misiune extrem de grea, are o moștenire nu tocmai ușoară în spate, oamenii au un

Acest guvern are o misiune extrem de grea, are o moștenire nu tocmai ușoară în spate...

orizont de așteptări extrem de largi și este foarte mult de muncă. Nu că ne-ar fi nouă frică de muncă, dar în momentul în care nu ai o echipă foarte bună, nu ai cu cine, poți să ai intenții nobile, dar tu ai nevoie de oameni.”

Europa Liberă: Dar faptul că nu este o certitudine cât va activa acest guvern ar putea să pună anumite bariere?

Diana Crudu: „...presiuni, da. Să știți că pot fi rezolvate multe lucruri și în jumătate de an, și într-un an, dacă vorbim de activitate legislativă, de îmbunătățire a cadrului legal, de promovare și plasare de produs, avem mari șanse să pornim motorul agriculturii Republicii Moldova.”