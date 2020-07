Diaspora candidează la alegerile locale din România. „Dacă nu facem noi, nu face nimeni”

Detalii într-un interviu cu coordonatoarea programului, Gabriela Mirescu, de la Fribourg, Elvetia.

„Când ajungi să trăiești și să lucrezi în afara țării vine un moment în care te întrebi, de ce nu se poate trăi și lucra așa și în România. Asta îi motivează pe românii care vor să revină în România și să candideze la alegerile locale”, spune într-un interviu cu Europa Liberă Gabriela Mirescu, expert român stabilit la Fribourg, Elveția, coordonatorul diasporei în formațiunea politică Plus. În interviu, Gabriela Mirescu povestește cum noaptea dintre anii 2019 și 2020 a marcat nașterea programului Diaspora votează, care pregătește și va arunca în lupta electorală de la alegerile locale de anul acesta 17 români din diaspora, membri ai USR-Plus.

Europa Liberă: Gabriela Mirescu, publicul Europei Libere și nu numai, vă cunoaște de acum doi ani când, în calitate de activist civic, ați fost unul dintre organizatorii marelui protest al diasporei din august 2018, înăbușit de puterea (PSD) de atunci. Anul 2020 vă găsește în partidul PLUS, coordonator al programului ”Diaspora candidează”.

Gabriela Mirescu: „Diaspora candidează este gândit de Plus Diaspora, care a luat ființă la finalul anului trecut. Pe 31 decembrie 2019 am trimis o scrisoare mai multor membri și simpatizanți Plus din diaspora, îndemnându-i să vină și să candideze la alegerile locale din România. A fost mai mult un test, pentru a vedea ce răspunsuri vin. Au venit peste 400 de răspunsuri, iar până la 5 ianuarie 2020 am început un program de mentorat pe diferite tematici relevante pentru alegerile locale.

Până pe 5 ianuarie am stat să răspund la atâtea răspunsuri, cum nu m-am așteptat!

Mi-au scris chiar și în noaptea de revelion, oameni care erau singuri în diferite țări europene, plecați la lucru, și cu dor de familie. Foarte mulți dintre aceștia imi spuneau: în noaptea asta am luat decizia că nu mai putem duce genul ăsta de viață! S-a terminat, venim acasă! Am înțeles că dacă nu facem noi, nu face nimeni, trebuie să ne implicăm mai mult. Vreau și eu să candidez la locale!” După această avalansă de mesaje am început să facem o echipă, și ne-am creat o echipă de mentori. Pornind de la cum se face un buletin în România, am început să îi învățăm pe potențialii candidați proceduri utile din administrația românească. Am început un program de mentorat pe diferite tematici relevante pentru alegerile locale. Avem o echipă de mentori foarte frumoasă, formată din 17 membri atât din diaspora, cât și din România. În acea noapte de revelion eu am stat cu două colege din România: cu Roxana Fediuc din Sibiu și Andreea Mitrofan de la Alba Iulia, și am creeat Ghidul candidatului din diaspora la alegerile locale, ceea ce reprezintă startul unui fenomen inedit. Sunt 50 de candidați, care au rămas în programul nostru, iar acum, după ce s-au clarificat listele mai bine, avem 25 de candidați în cursă. Ne-am unit si cu colegii noștri de la USR Diaspora, care au un program similar, iar programul nostru comun se va numi „Diaspora candidează local”.

Europa Liberă: Asta înseamnă că toți acești oameni sunt dispuși să își lase joburile bine plătite din UE și unii chiar și familiile, și să înceapă încă o dată, de la zero în țară. Uunii au familii, proprietăți, s-au legat și integrat în țările unde au emigrat.

Gabriela Mirescu: „Sunt câțiva candidați care sunt tineri. Au lucrat în străinătate, și-au făcut o părere, și-au pus niște întrebări și au luat această decizie. Asta se întâmplă cu cei din diaspora. Când ajungi să trăiești și să lucrezi în afara țării vine un moment în care oamenii se întreabă de ce nu se poate trăi și lucra așa și în România.

Au lucrat în străinătate, și-au făcut o părere, și-au pus niște întrebări și au luat această decizie...

Sunt oameni care au trecut prin faza aceasta a gândirii critice, dar sunt într-adevăr și oameni cu familii în străinătate- avem un candidat la Vaslui și un altul ia Iași, ambii cu familii în Italia, care au planificat că familia va veni după un an, iar ei s-au dus în România, încearcă să își pună pe picioare o mică afacere, pentru a avea mijloace de subzistență, iar în același timp să își începă campania electorală. Alții erau muncitori sezonieri în Spania sau Italia, iar familiile le sunt acasă.”

Europa Liberă: Și cei cu familii mixte? După ce s-au adaptat și și-au făcut o familie în altă țară, acum se smulg și revin în România să candideze alături de oamenii locului, nebeneficiind de capitalul de încredere al celor care au trăit in comunitate în tot acest timp.

Gabriela Mirescu: „Așa este, iar noi încercăm să transformăm acest handicap într-un atu. Nu sunt decizii ușoare, și noi, organizatorii, am înțeles responsabilitatea pe care o avem. De aceea, am avut discuții extinse cu fiecare candidat în parte, pentru a vedea dacă ei conștientizează la ce se înhamă, iar asta tocmai pentru că nu dorim să provocăm drame de familie. Nu este deloc o decizie ușoară. Tocmai de aceea unii candidați nu au trecut de selecțiile interne, iar foarte mulți s-au retras. Soțul sau soția nu erau români și au înțeles care erau implicațiile.

Oameni care vin și pleacă, suntem într-o continuă mișcare...

Dar noi spunem că nu facem acest program Diaspora candidează pentru 2020, ci pentru 2024, pentru a putea poziționa până atunci diaspora în contextul alegerilor locale. Diaspora nu poate vota la alegerile locale, și în general, este privată de acces, de implicare în aceste alegeri. Suntem prea mulți, și suntem prea interesați de România. Diaspora românească este o diasporă dinamică. Oameni care vin și pleacă, suntem într-o continuă mișcare. Noi nu suntem diaspora anilor 80, cu o Cortină de fier, dacă am reușit să plecăm, să nu ne mai întoarcem acasă. Noi suntem foarte mobili, și foarte mulți dintre cei care au plecat în ultimii ani sunt extrem de interesați de ce se intamplă în România.”

Europa Liberă: În ce zone ale țării vor candida cei care vin din diaspora?

Gabriela Mirescu: „Avem candidați în 16 județe, dar cei mai mulți sunt în zona Moldovei: Iași, Suceava, Vaslui. Avem și în Satu Mare și Bihor. În această perioadă, colegele mele din România și cu mine am scris împreună cu acești candidați programe adaptate localelor, mai ales că cei mai mulți vor candida în mediul rural sau în orașele mici. Adică exact în locurile unde nu prea sunt candidați și unde transformarea este esențială, unde avem acele localități roșii și primarii care își pregătesc pungile de zahăr și gălețile roșii pentru a le împărți. Iar astfel de candidați strică niște calcule, iar ei vor trebui să fie pregătiți.

Noi îi vom susține cu tot ce putem, inclusiv la nivel psihologic, pentru a fi pregătiți și pentru a nu ceda...

Multi oameni din diaspora și-au oferit sprijinul, in sensul că nu vor să candideze, dar vor să ajute în campania electorală. Iar această echipă de 17 persoane care ii antrenează pe candidați conține oameni de pe toată planeta care au o specializare într-un domeniu pe care noi l-am considerat relevant pentru scrierea programelor. De exemplu, avem o doamnă din Africa de Sud, care de 30 de ani face consultanță în infrastructură (canalizare, colectarea deșeurilor, etc), și care a susținut un webinar cu candidații despre colectarea deșeurilor.”