Dincolo de Știri | Va fi Vasile Tofan un premier reformator sau va deveni politician?

Premierul desemnat Vasile Tofan este așteptat pe 21 iulie în Parlament pentru a-și prezenta programul de guvernare și cabinetul – format, în mare parte, din foști miniștri – și pentru a cere deputaților votul de încredere.

Imediat după ce a fost numit candidat de președinta Maia Sandu, la propunerea partidului de guvernământ (PAS), Tofan a spus că-și propune, la prima etapă, să restabilească încrederea cetățenilor în guvernare, să repornească economia și să eficientizeze aparatul administrativ. El a mai vorbit despre necesitatea unor măsuri „curajoase”, deși și-a retractat unele idei din trecut, când ceruse guvernării reforme mai dure.

În opinia lui Nicolae Negru, Tofan este determinat să miște lucrurile din loc și să facă intervenții „dureroase”, „neplăcute” – „ca în medicină: operația doare, dar pe urmă organismul se însănătoșește”.

„Acum rămâne să vedem dacă viziunea lui coincide cu viziunea partidului sau în ce măsură viziunea lui și cea a partidului se armonizează, dacă nu vor apărea scântei, conflicte, fiindcă el nu este politician, este om de afaceri, iar politica și afacerile sunt, totuși, domenii diferite”, spune analistul.

Guvernul Tofan – ca și precedentul, condus de un alt antreprenor, Alexandru Munteanu – va fi un guvern al PAS, iar funcția de prim-ministru este una politică în R. Moldova.

„Da, el va trebui să fie și politician, dar și o locomotivă ori un buldozer, care să împingă politicienii spre obiectivul necesar”, afirmă Negru, explicând că politicienii se feresc să facă reforme nepopulare, mai ales înainte de alegeri, pentru a nu-și pierde votanții.

Igor Boțan l-a cunoscut pe Tofan în consiliul de administrare al postului TV8, din care au făcut parte, până nu demult, amândoi. „Am observat că este o persoană foarte exigentă. E foarte ager, prinde lucrurile din mers, dar e atât de exigent că uneori, în discuțiile noastre, era nevoie de a interveni și a-i aminti că există circumstanțe care sunt peste puterile administrației televiziunii”, povestește Boțan.

În același timp, observă analistul, Tofan a arătat că poate fi flexibil, atunci când a recunoscut că propunerea lui privind reforma administrației publice locale – „municipalizarea” Republicii Moldova – nu e oportună.

„A recunoscut că da, pledează pentru un anumit proiect, dar circumstanțele sugerează că trebuie să continue [reforma începută de PAS]. Dacă ești într-un automobil și nu-ți place cum merge, totuși, e mai bine să ajungi în punctul terminus cu acest automobil decât să-l oprești”, spune Boțan.

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