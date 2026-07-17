Premierul desemnat Vasile Tofan a ajuns la un consens cu PAS în privința viitorului cabinet

Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de spicherul Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate.

Alături de colegi de ai săi din fracțiunea PAS, Grosu a participat la o discuție cu Vasile Tofan, ce a avut loc vineri după amiază, la Parlament.

Negocierile au durat aproximativ două ore.

Președintele PAS ne-a declarat că partidul său, care deține majoritatea în Parlament, „rezonează” cu „propunerile și abordările” prim-ministrului desemnat.

„Ne-am oprit un pic mai mult asupra reformelor în derulare. Mă refer aici la reforma fiscală [...] Sunt lucruri care probabil trebuie regândite un pic.”

PAS și Vasile Tofan au mai discutat și despre reformele administrației publice locale și a salarizării, a spus Grosu pentru Europa Liberă.

„Despre calendarul, aprobarea acestor documente am convenit să revenim în august, în a doua jumătate a lui august, într-o sesiune extraordinară [a Parlamentului]”.

Premierul desemnat urmează să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de învestitură pe 21 iulie.

În ultimele zile, Vasile Tofan a ezitat să spună care dintre actualii miniștri se vor regăsi în viitorul cabinet, însă surse apropiate guvernării au transmis că unii demnitari nu vor mai face parte din noua garnitură guvernamentală.

Lista oficială de miniștri și programul de guvernare al cabinetului Tofan ar urma să fie depuse la Parlament luni.

Știre în curs de actualizare.

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