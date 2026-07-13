Tofan discută la Parlament cu miniștrii interimari. Un vot pentru guvernul său este așteptat săptămâna viitoare

În ce măsură credeți că ar trebui premierul desemnat, Vasile Tofan, să păstreze actuala componență a Guvernului? Click pentru a participa la un SONDAJ

Într-o postare pe Facebook, premierul desemnat anunță că va discuta cu fiecare ministru despre cele „mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocaje și prioritățile legate de integrarea europeană”.

Postarea lui Tofan conține poze înfățișându-l la întâlniri în clădirea Parlamentului cu șase membri ai fostului Guvern Munteanu, inclusiv cu premierul interimar și ministrul interimar al Economiei, Eugen Osmochescu, și cu viceprim-ministra Cristina Gherasimov, negociatoare-șefă a R. Moldova cu UE. Ambii sunt așteptați marți, 14 iulie, la Bruxelles pentru deschiderea unui nou cluster de negociere cu UE, cel privind politica externă.

Deputatul majorității parlamentare PAS, Adrian Băluțel, fost consilier al președintei Maia Sandu, a spus Europei Libere că lui Tofan i-a fost alocat un birou la Parlament, pentru a-și desfășura activitatea până la votul de încredere, așteptat săptămâna viitoare. Băluțel este și reprezentantul fracțiunii PAS care asistă premierul desemnat pentru procesul de pregătire de învestire.

„Să vedem unde pot fi făcute economii”

Pe lângă priorități și performanța miniștrilor, Tofan vorbește cu aceștia și despre domeniile care pot fi „optimizate, inclusiv din perspectivă bugetară”. „Deci, discutăm să vedem unde pot fi făcute anumite economii”, a spus Băluțel.

Fostul consilier prezidențial mai spune că Tofan va avea convorbiri cu toți miniștri interimari, nu doar cu cei care au apărut în pozele cu el și apoi, cu fracțiunea PAS pentru a decide cum va arăta viitorul Guvern: cine dintre miniștri va rămâne și cine va pleca.

„Acest lucru încă nu e clarificat”, spune Băluțel. În ceea ce privește programul de guvernare, asistentul lui Tofan a spus că „se elaborează” și că va fi făcut public până la finalul acestei săptămâni.

Liderul PAS, Igor Grosu, a spus anterior presei că, în linii mari, garnitura guvernamentală actuală ar trebui să rămână, dar a adăugat că PAS „va ține cont și de opinia candidatului” propus de fracțiunea PAS.

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Într-o conferință de presă, după desemnarea sa ca premier, Tofan a spus că intenționează să aducă „inclusiv oameni noi în guvernare”. „Veți vedea și fețe noi ca parte a echipei guvernamentale extinse”, a spus premierul desemnat, fără să intre în alte detalii.

În afară de membrii Guvernului interimar și ai fracțiunii PAS, premierul desemnat spune că se va mai întâlni cu mediul de afaceri, reprezentanți ai societății civile și ai altor fracțiuni parlamentare, adică de opoziție.

Termenul constituțional pentru votarea noului Guvern este săptămâna viitoare iar, potrivit lui Băluțel, „ziua votului rămâne a fi stabilită”.

Ce filosofie de guvernare avansează Tofan

În trecut antreprenor și investitor, candidatul la funcția de premier a scris pe rețele, înainte să fie desemnat, că este adeptul unor reforme „nepopulare, dar necesare”, iar dacă ar trebui să-și aleagă un model de reformator acesta ar fi președintele argentinian Javier Milei - un politician de dreapta controversat, care a tăiat cheltuielile bugetare și a introdus măsuri de austeritate severe în Argentina de când a fost ales la putere în 2023.

Ulterior, Tofan a recunoscut că exemplul dat de el nu a fost reușit, iar R. Moldova „nu are nevoie de rețeta Argentinei” pentru că se află într-o situație financiară „mult mai bună”.

În postarea în care anunță discuțiile cu miniștrii interimari, Tofan a adăugat și că „orice decizie de guvernare trebuie să pornească, în primul rând, de la impactul asupra vieții oamenilor”.

Fostul Guvern a picat – prin demisia premierului Alexandru Munteanu pe 3 iulie – în momentul când încerca să promoveze o nouă politică fiscală aplicabilă din luna octombrie, care ar mări TVA pentru produsele esențiale, inclusiv cele agricole și medicamente. De asemenea, fostul Guvern a propus majorarea salariilor funcționarilor publici, în timp ce presa de investigație a dezvăluit salariile mari ale unor șefi de întreprinderi de stat, într-un scandal pornit de la falsurile din CV-ul fostului director al întreprinderii de control al traficului aerian MoldATSA.

Deocamdată, nu este clar dacă celelalte fracțiuni din Parlament, aflate în opoziție față de PAS, îl vor vota pe Tofan premier.

Deși cu un profil asemănător cu al fostului premier Munteanu - experiență în afaceri și mai puțin politică - Tofan crede că își va duce mandatul de prim-ministru până la final.

Munteanu a demisionat cu singura explicație că a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

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